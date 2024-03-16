ولي عهد البحرين يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والوضع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 3 (كونا) -- بحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علاقات الشراكة الإستراتيجية البحرينية - الأمريكية وسبل تعزيزها والمستجدات الإقليمية والدولية على رأسها الوضع في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البحرين والولايات المتحدة وما تشهده من تطور مستمر على الأصعدة كافة.
وأكد ولي عهد البحرين حرص المملكة على مواصلة الدفع بالشراكات الفاعلة والتنسيق المشترك بين البحرين والولايات المتحدة والتنسيق المشترك بينهما نحو مستويات أكثر شمولا في ظل ما يجمع البلدين من مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية.
واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية والأحداث في قطاع غزة إذ أكد الأمير سلمان بن حمد على موقف البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وجميع المساعي الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية من خلال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمنها القدس الشرقية وأكد أهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وإطلاق سراح الرهائن وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني.
كما أشاد بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية لجميع شعوب العالم وبالدور البارز الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وحماية وتأمين الملاحة البحرية الدولية وتعزيز التدفق الحر للتجارة الدولية. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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