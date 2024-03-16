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ولي عهد البحرين يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والوضع في غزة

3/16/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 3 (كونا) -- بحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علاقات الشراكة الإستراتيجية البحرينية - الأمريكية وسبل تعزيزها والمستجدات الإقليمية والدولية على رأسها الوضع في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البحرين والولايات المتحدة وما تشهده من تطور مستمر على الأصعدة كافة.
وأكد ولي عهد البحرين حرص المملكة على مواصلة الدفع بالشراكات الفاعلة والتنسيق المشترك بين البحرين والولايات المتحدة والتنسيق المشترك بينهما نحو مستويات أكثر شمولا في ظل ما يجمع البلدين من مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية.
واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية والأحداث في قطاع غزة إذ أكد الأمير سلمان بن حمد على موقف البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وجميع المساعي الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية من خلال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمنها القدس الشرقية وأكد أهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وإطلاق سراح الرهائن وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني.
كما أشاد بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية لجميع شعوب العالم وبالدور البارز الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وحماية وتأمين الملاحة البحرية الدولية وتعزيز التدفق الحر للتجارة الدولية. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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