تركيا تستضيف بطولة العالم للمشي في 21 إبريل المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 16 - 3 (كونا) -- تستعد تركيا لاستضافة بطولة العالم للمشي في 21 أبريل المقبل في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
وبحسب بيان للاتحاد التركي لألعاب القوى اليوم السبت ترأس رئيس الاتحاد فاتح تشينتيمار اجتماعا من أجل الاستعداد لاستضافة البطولة شارك فيه مسؤولون معنيون في مختلف المجالات المتعلقة بالبطولة وتناول التحضيرات الجارية من أجل إقامتها في مضمار بموقع "أنطاليا إكسبو 2016.
وكأس العالم لسباق المشي منافسة رياضية في ألعاب القوى تنظم كل عامين من جانب الاتحاد الدولي لألعاب القوى والسباقان المخصصان للرجال (20 كم مشي و50 كم مشي) تم اعتمادهما منذ الدورة الأولى للبطولة في لوغانو عام 1961 وتم إضافة سباق للنساء سنة 1979 في الماسافات 5 كم ثم تحول إلى 10 كم وأخيرا إلى 20 كم مشي.
ويعد سباق المشي سباقا رياضيا للمشي لمسافات طويلة يختلف عن المشي المعتاد في أنه يجب أن تكون هناك قدم واحدة على اتصال بالأرض في جميع الأوقات ويتم تقصير طول الخطوة لتحقيق سرعة تنافسية. (النهاية)
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