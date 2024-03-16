Sunday, 17 March 2024 07:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا تستضيف بطولة العالم للمشي في 21 إبريل المقبل

3/16/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 16 - 3 (كونا) -- تستعد تركيا لاستضافة بطولة العالم للمشي في 21 أبريل المقبل في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
وبحسب بيان للاتحاد التركي لألعاب القوى اليوم السبت ترأس رئيس الاتحاد فاتح تشينتيمار اجتماعا من أجل الاستعداد لاستضافة البطولة شارك فيه مسؤولون معنيون في مختلف المجالات المتعلقة بالبطولة وتناول التحضيرات الجارية من أجل إقامتها في مضمار بموقع "أنطاليا إكسبو 2016.
وكأس العالم لسباق المشي منافسة رياضية في ألعاب القوى تنظم كل عامين من جانب الاتحاد الدولي لألعاب القوى والسباقان المخصصان للرجال (20 كم مشي و50 كم مشي) تم اعتمادهما منذ الدورة الأولى للبطولة في لوغانو عام 1961 وتم إضافة سباق للنساء سنة 1979 في الماسافات 5 كم ثم تحول إلى 10 كم وأخيرا إلى 20 كم مشي.
ويعد سباق المشي سباقا رياضيا للمشي لمسافات طويلة يختلف عن المشي المعتاد في أنه يجب أن تكون هناك قدم واحدة على اتصال بالأرض في جميع الأوقات ويتم تقصير طول الخطوة لتحقيق سرعة تنافسية. (النهاية)

ط ا / ه س ص



MENAFN16032024000071011013ID1107986227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث