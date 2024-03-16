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أمير قطر يبحث مع الرئيس الفلسطيني المستجدات في الضفة الغربية وقطاع غزة

3/16/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 3 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت آخر المستجدات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال بيان للديوان الاميري القطري إن ذلك جاء خلال تلقي أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد بحث مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم السبت في الدوحة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)

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