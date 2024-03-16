أمير قطر يبحث مع الرئيس الفلسطيني المستجدات في الضفة الغربية وقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 3 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت آخر المستجدات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال بيان للديوان الاميري القطري إن ذلك جاء خلال تلقي أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد بحث مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم السبت في الدوحة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)
س س س / ه س ص
MENAFN16032024000071011013ID1107986226
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.