سلطنة عمان ترحب باعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا لمكافحة الكراهية ضد الاسلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 16 - 3 (كونا) -- اعربت وزارة الخارجية العمانية عن ترحيب سلطنة عمان بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المعني باتخاذ تدابير دولية لمكافحة ظاهرة الكراهية ضد الاسلام والمسلمين وتعيين مبعوث دولي خاص للامم المتحدة معني بمكافحة (الاسلاموفوبيا).
واكدت الخارجية العمانية في بيان اليوم السبت موقف سلطنة عمان الداعي لأهمية احلال قيم التعايش السلمي والتسامح بين افراد مختلف الاديان واهمية تجريم جميع الاعمال التي تحرض على الكراهية والصراع بين الاديان والثقافات وتسيء لها. (النهاية)
ن ف ع / ر ج
MENAFN16032024000071011013ID1107986225
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.