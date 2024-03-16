لبنان.. (المقاومة) تستهدف مواقع قوات الاحتلال الاسرائيلي والأخير يقصف الجنوب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 16 – 3 (كونا) -– استهدفت (المقاومة) في لبنان اليوم السبت مواقع قوات الاحتلال الاسرائيلي فيما قصف الاخير بالطيران والمدفعية عدة مناطق في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) اعلانها في بيانات متفرقة استهداف مقاتليها موقع (البغدادي) بالأسلحة الصاروخية وثكنة (راميم) بصاروخي بركان وحققوا فيهما "اصابات مباشرة".
واستهدفوا ايضا مواقع (المالكية والسماقة والرمثا) اضافة الى تجمع لجنود الاحتلال على تلة (الكرنتينا).
واشارت الوكالة الوطنية الى ان الطيران الحربي للاحتلال شن غارة على (جبل بلاط) واستهدف بلدة (ميس الجبل) مطلقا على دفعتين صاروخين لم ينفجرا ليعود ويستهدفها مجددا.
وشن طيران الاحتلال غارتين على بلدة (مركبا) وأخريين على بلدة (كفركلا) في منطقة (تلة الشخروب) قرب مركز قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من دون ان تنفجر الصواريخ ليشن غارة ثالثة على المنطقة نفسها.
وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية بلدتي (الوزاني) و(الجبين) واصابت القذائف الأحياء السكنية في الأخيرة وتسببت بأضرار جسيمة.
وطاول القصف ايضا اطراف بلدات (حولا وعلما الشعب وطيرحرفا) اضافة الى قصف مركز على (وادي السلوقي) لجهة بلدة حولا.
كما قصفت دبابة تابعة للاحتلال من نوع (ميركافا) متمركزة في مستوطنة (المطلة) بلدة (كفركلا) بثلاث قذائف وقد قامت قوات الاحتلال بعملية تمشيط للبلدة بالأسلحة الرشاشة.
وكان الطيران الحربي للاحتلال قد شن فجرا غارات على اطراف بلدة (الناقورة) وجبل اللبونة و(علما الشعب) اضافة الى غارة على منزل خال من السكان في بلدة (طيرحرفا) ودمره بالكامل ملحقا اضرارا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
ولفتت الوكالة الوطنية للاعلام الى ان الاحتلال الاسرائيلي يتعمد باستهدافه للبلدات الحدودية تدمير المنازل والطرقات الرئيسية وأحيانا الفرعية فيها. (النهاية)
ا ي ب / ر ج
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