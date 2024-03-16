دوري (روشن) السعودي: الهلال يفوز على ضمك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 16 - 3 (كونا) -- فاز فريق الهلال السعودي اليوم السبت على نظيره ضمك بهدفين لهدف ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال24 من بطولة الدوري على ملعب (مملكة أرينا) في الرياض.
واستطاع الهلال تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 79 بينما تمكن ضمك من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب الكرواتي دوماغوج أنتوليتش في الدقيقة 86.
وقبل نهاية المباراة سجل البرازيلي ميشائيل ديلغادو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسشب بدلا عن ضائع.
وشهدت المباراة طرد لاعب ضمك ضاري العنزي في الدقيقة 88 بعد تدخله القوي على لاعب الهلال ميشائيل ديلغادو.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب الدوري ليواصل ابتعاده عن صاحب المركز الثاني النصر بفارق 12 نقطة بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع. (النهاية)
ع ش / ر ج
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