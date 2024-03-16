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دوري (روشن) السعودي: الهلال يفوز على ضمك

3/16/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 16 - 3 (كونا) -- فاز فريق الهلال السعودي اليوم السبت على نظيره ضمك بهدفين لهدف ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال24 من بطولة الدوري على ملعب (مملكة أرينا) في الرياض.
واستطاع الهلال تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 79 بينما تمكن ضمك من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب الكرواتي دوماغوج أنتوليتش في الدقيقة 86.
وقبل نهاية المباراة سجل البرازيلي ميشائيل ديلغادو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسشب بدلا عن ضائع.
وشهدت المباراة طرد لاعب ضمك ضاري العنزي في الدقيقة 88 بعد تدخله القوي على لاعب الهلال ميشائيل ديلغادو.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب الدوري ليواصل ابتعاده عن صاحب المركز الثاني النصر بفارق 12 نقطة بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع. (النهاية)

ع ش / ر ج



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