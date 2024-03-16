البحرية الهندية تجبر 35 قرصانا على الاستسلام وتجلي طاقم إحدى السفن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 16 - 3 (كونا) -- اعلن سلاح البحر الهندي اليوم السبت انه نجح في محاصرة سفينة (روين) التجارية التي كان القراصنة يستخدموها بعد اختطافها في ديسمبر الماضي وإجبارهم جميعهم على الاستسلام واجلاء طاقمها بسلام.
وقال المتحدث باسم البحرية الهندية في بيان ان مدمرة (كولكاتا) اجبرت 35 من القراصنة على الاستسلام كما جرى بسلام إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 مساء اليوم السبت من على متن السفينة التجارية (روين) سابقا والتي كان قد تم اختطافها من قبل القراصنة في 14 ديسمبر 2023.
واشار البيان الى ان المدمرة كولكاتا اعترضت طريق سفينة روين للقراصنة على بعد نحو 2600 كيلومتر من الساحل الهندي وأجبرت سفينة القراصنة على التوقف من خلال إجراءات امنية تم تعزيزها بالتعاون مع السفينة التابعة للبحرية الهندية (سوبدرا) وطائرات الدوريات البحرية والكوماندوز البحرية كما تم تطهير السفينة من أسلحة وذخائر وبضائع مهربة.
وكانت البحرية الهندية اعلنت سابقا انها احبطت مخططات قراصنة صوماليين لاختطاف السفن التي تبحر عبر المنطقة من خلال اعتراض السفينة روين. (النهاية)
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