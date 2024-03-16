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الرئيس الفرنسي يدرس تنفيذ عمليات ميدانية ضد روسيا في أوكرانيا

3/16/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 16 - 3 (كونا) -- اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مجددا اليوم السبت أنه يدرس تنفيذ "عمليات على الأرض" في أوكرانيا وان بلاده تستعد "لجميع السيناريوهات".
جاء ذلك في حديث للرئيس ماكرون مع صحيفة (لو باريزيان) وهو على متن الطائرة التي أعادته من برلين بعد قمة ثلاثية مع المستشار الالماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.
وتحدث ماكرون عن التوترات الفرنسية - الألمانية بشأن أوكرانيا حيث أثار غضب بعض حلفائه عندما ادعى أنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى أوكرانيا والسيناريوهات العسكرية والتهديدات من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال "ربما في مرحلة ما لا أريد ذلك ولن آخذ زمام المبادرة ولكن سيكون من الضروري القيام بعمليات على الأرض مهما كانت لمواجهة القوات الروسية".
وأضاف أن "قوة فرنسا تكمن في أننا قادرون على القيام بذلك" مؤكدا أن "العديد من الدول في أوروبا تقف على نفس الخط أي دول البلطيق أو جمهورية التشيك أو حتى بولندا". (النهاية)

م ع / ر ج



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