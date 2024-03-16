الرئيس الفرنسي يدرس تنفيذ عمليات ميدانية ضد روسيا في أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 16 - 3 (كونا) -- اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مجددا اليوم السبت أنه يدرس تنفيذ "عمليات على الأرض" في أوكرانيا وان بلاده تستعد "لجميع السيناريوهات".
جاء ذلك في حديث للرئيس ماكرون مع صحيفة (لو باريزيان) وهو على متن الطائرة التي أعادته من برلين بعد قمة ثلاثية مع المستشار الالماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.
وتحدث ماكرون عن التوترات الفرنسية - الألمانية بشأن أوكرانيا حيث أثار غضب بعض حلفائه عندما ادعى أنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى أوكرانيا والسيناريوهات العسكرية والتهديدات من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال "ربما في مرحلة ما لا أريد ذلك ولن آخذ زمام المبادرة ولكن سيكون من الضروري القيام بعمليات على الأرض مهما كانت لمواجهة القوات الروسية".
وأضاف أن "قوة فرنسا تكمن في أننا قادرون على القيام بذلك" مؤكدا أن "العديد من الدول في أوروبا تقف على نفس الخط أي دول البلطيق أو جمهورية التشيك أو حتى بولندا". (النهاية)
م ع / ر ج
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