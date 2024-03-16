موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - (هيئة شؤون الأسرى والمحررين) و(نادي الأسير الفلسطيني) يعلنان استشهاد الأسير الفلسطيني جمعة أبو غنيمة (26 عاما ليرتفع إجمالي عدد الشهداء الأسرى نتيجة عمليات التعذيب والجرائم الطبية في سجون الاحتلال ومعسكراته منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 13 شهيدا على الأقل.

عدن - 13 يمنيا بينهم نساء وأطفال يلقون مصرعهم في حادث مروري مروع بالطريق الصحراوي في محافظة (الجوف) شمالي اليمن على الحدود مع السعودية نتيجة تصادم واحتراق سيارتين.

باريس - الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤكد مجددا أنه يدرس تنفيذ "عمليات على الأرض" في أوكرانيا وان بلاده تستعد "لجميع السيناريوهات".

إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل سبعة جنود على الأقل بينهم ضابطان خلال هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.

الرباط - سلطات الأمن المغربية تحبط محاولة تهريب ما كميته 2ر1 طن من مخدر الشيرا (الحشيش) كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة للنقل الدولي للبضائع في ميناء طنجة المتوسط الواقع على مدخل مضيق (جبل طارق).

نيودلهي - سلاح البحر الهندي يعلن انه نجح في محاصرة سفينة (روين) التجارية التي كان القراصنة يستخدمونها بعد اختطافها في ديسمبر الماضي وإجبارهم جميعهم وعددهم 35 على الاستسلام واجلاء طاقمها البالغ عدده 17 بسلام. (النهاية) ر ج