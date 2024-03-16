موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - (هيئة شؤون الأسرى والمحررين) و(نادي الأسير الفلسطيني) يعلنان استشهاد الأسير الفلسطيني جمعة أبو غنيمة (26 عاما ليرتفع إجمالي عدد الشهداء الأسرى نتيجة عمليات التعذيب والجرائم الطبية في سجون الاحتلال ومعسكراته منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 13 شهيدا على الأقل.
عدن - 13 يمنيا بينهم نساء وأطفال يلقون مصرعهم في حادث مروري مروع بالطريق الصحراوي في محافظة (الجوف) شمالي اليمن على الحدود مع السعودية نتيجة تصادم واحتراق سيارتين.
باريس - الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤكد مجددا أنه يدرس تنفيذ "عمليات على الأرض" في أوكرانيا وان بلاده تستعد "لجميع السيناريوهات".
إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل سبعة جنود على الأقل بينهم ضابطان خلال هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
الرباط - سلطات الأمن المغربية تحبط محاولة تهريب ما كميته 2ر1 طن من مخدر الشيرا (الحشيش) كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة للنقل الدولي للبضائع في ميناء طنجة المتوسط الواقع على مدخل مضيق (جبل طارق).
نيودلهي - سلاح البحر الهندي يعلن انه نجح في محاصرة سفينة (روين) التجارية التي كان القراصنة يستخدمونها بعد اختطافها في ديسمبر الماضي وإجبارهم جميعهم وعددهم 35 على الاستسلام واجلاء طاقمها البالغ عدده 17 بسلام. (النهاية) ر ج
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