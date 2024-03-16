تعاون بين المتطوعين والجهات الخدمية بالمسجد النبوي

(MENAFN
- Al Watan) تواصل الفرق التطوعية والكشفية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مهامها في خدمة زوار المسجد النبوي والمساجد التاريخية خلال شهر رمضان لهذا العام 1445، وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخدمية المختلفة.
وينعم المصلون والزوار في المسجد النبوي بأجواء روحانية، تحفّها الطمأنينة والخشوع خلال أوقات مكوثهم في المسجد لأداء الصلوات، وتلاوة القرآن الكريم، في مشهد إيماني تواكبه صورٌ متعددة من جهود العناية التي هيأتها الحكومة لخدمة زوار المسجد النبوي ورعايتهم.
MENAFN16032024000089011017ID1107986190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.