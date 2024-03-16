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تعاون بين المتطوعين والجهات الخدمية بالمسجد النبوي

3/16/2024 11:29:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل الفرق التطوعية والكشفية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مهامها في خدمة زوار المسجد النبوي والمساجد التاريخية خلال شهر رمضان لهذا العام 1445، وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخدمية المختلفة.
وينعم المصلون والزوار في المسجد النبوي بأجواء روحانية، تحفّها الطمأنينة والخشوع خلال أوقات مكوثهم في المسجد لأداء الصلوات، وتلاوة القرآن الكريم، في مشهد إيماني تواكبه صورٌ متعددة من جهود العناية التي هيأتها الحكومة لخدمة زوار المسجد النبوي ورعايتهم.

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