Sunday, 17 March 2024 07:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فراس البريكان: بنزيما لا يستحق الاموال التي يتقاضاها واتمنى قدوم محمد صلاح

3/16/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثار فراس البريكان مهاجم نادي الأهلي جدّة السعودي، موجة من الإهتمام بتصريحاتهِ المثيرة حول رأيّه بالصفقات الّتي قام بها الدوري السعودي، خلال الصيف الماضي، معتبراً أنّ كريم بنزيما لم يستحق المال الّذي يتقاضاه، ومتوجهاً برسالة لنجم ليفربول الحالي المصري محمد صلاح
وتحدّث فراس البريكان في تصريحات خلال برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر": "أتمنى انضمام صلاح لفريق الأهلي، لأنّ كريم بنزيما لم يقدم المستوى المطلوب، فهو لا يستحق الأموال التي يحصل عليها، وبنزيما على عكس رونالدو الّذي يستحق كل شيء".

MENAFN16032024000072011014ID1107986189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث