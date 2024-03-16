فراس البريكان: بنزيما لا يستحق الاموال التي يتقاضاها واتمنى قدوم محمد صلاح
التاريخ
3/16/2024 11:28:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أثار فراس البريكان مهاجم نادي الأهلي جدّة السعودي، موجة من الإهتمام بتصريحاتهِ المثيرة حول رأيّه بالصفقات الّتي قام بها الدوري السعودي، خلال الصيف الماضي، معتبراً أنّ كريم بنزيما لم يستحق المال الّذي يتقاضاه، ومتوجهاً برسالة لنجم ليفربول الحالي المصري محمد صلاح
وتحدّث فراس البريكان في تصريحات خلال برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر": "أتمنى انضمام صلاح لفريق الأهلي، لأنّ كريم بنزيما لم يقدم المستوى المطلوب، فهو لا يستحق الأموال التي يحصل عليها، وبنزيما على عكس رونالدو الّذي يستحق كل شيء".
MENAFN16032024000072011014ID1107986189
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.