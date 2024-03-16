الدوري الإسباني.. ريال مدريد يفوز على أوساسونا برباعية

MENAFN - Alghad Newspaper)ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه خيتافي في وقت لاحق من يوم السبت، وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي الأحد مع أتلتيكو مدريد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.



وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الرابعة عن طريق فينسيوس جونيور، وبعده بثلاث دقائق أدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير.



وفي الدقيقة 18 سجل داني كارفخال الهدف الثاني للريال، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثالث في الدقيقة 61، ويعود فينسيوس للتسجيل مجددا في الدقيقة 64 مختتما رباعية الريال.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إيكير مونيوث الهدف الثاني لأوساسونا.