Sunday, 17 March 2024 07:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإسباني.. ريال مدريد يفوز على أوساسونا برباعية

3/16/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه أوساسونا 4-2، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه خيتافي في وقت لاحق من يوم السبت، وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي الأحد مع أتلتيكو مدريد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الرابعة عن طريق فينسيوس جونيور، وبعده بثلاث دقائق أدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير.

وفي الدقيقة 18 سجل داني كارفخال الهدف الثاني للريال، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثالث في الدقيقة 61، ويعود فينسيوس للتسجيل مجددا في الدقيقة 64 مختتما رباعية الريال.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إيكير مونيوث الهدف الثاني لأوساسونا.

MENAFN16032024000072011014ID1107986188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث