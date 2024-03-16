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استبعاد حسين الشحات من معسكر المنتخب المصري

3/16/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استبعد الجهاز الفني للمنتخب المصري لاعبه حسين الشحات من معسكر الفراعنة، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 26 من الشهر الجاري.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم السبت أن الشحات خضع لأشعة ورنين مغناطيسي بعد أن اشتكى اللاعب من آلام عضلية خلال فترة الإحماء، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة، حيث أثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية.

وقال: فضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه الأهلي المصري.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الدولية الودية بمشاركة منتخبات كرواتيا ونيوزيلاندا وتونس.

كان الاتحاد المصري قد أعلن إلغاء معسكر المنتخب المصري الذي كان مقرر إقامته في الإمارات خلال الشهر الحالي، ويتخلله البطولة.

وقال في بيان رسمي إنه قد تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلاندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررا في السابق.

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