Sunday, 17 March 2024 07:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اهتمام سعودي بجناح برشلونة.. واهتمام مفاجئ من مانشستر يونايتد بنجم كرواتي

3/16/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - حصل أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة على عرض ضخم من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة رفضت عروض رحيل رافينيا، جناح الفريق، في الصيف الماضي وحتى في الميركاتو الشتوي الأخير، لكن أندية السعودية مصرة على مطاردة الصفقة.
وعلمت "سبورت" من وكلاء يتعاملون مع الأندية السعودية وإدارة برشلونة، أن رافينيا حصل على عرض جديد للعب في دوري روشن خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن قيمة العرض السعودي تتجاوز بكثير التقييم الذي وضعه برشلونة قبل أشهر للجناح البرازيلي، والذي كان يبلغ 80 مليون يورو.
وأشارت إلى أنه بغض النظر عن المستوى الرياضي والإنجازات التي سيحققها برشلونة هذا الموسم في الليجا ودوري أبطال أوروبا، فإن النادي يدرك أنه سيتعين عليه إجراء أكثر من عملية بيع مهمة في الصيف المقبل لحل الأزمة الاقتصادية.
وذكرت أن رافينيا حتى الآن يظل ثابتًا على موقفه المتمثل في الاستمرار مع برشلونة ومحاولة الفوز يومًا ما بدوري أبطال أوروبا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العرض السعودي ينتمي إلى أحد كبار دوري روشن (الهلال والاتحاد والنصر والأهلي) التابعين لصندوق الاستثمارات العامة.
هنري يتمسك بمبابي
يرفض تييري هنري، مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، الاستسلام أمام فكرة الغياب المحتمل لكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن المشاركة في الأولمبياد.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير بأن اللاعب على أعتاب الانتقال مجانا إلى ريال مدريد.
ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، لم يفقد هنري الأمل في مشاركة مبابي بالأولمبياد، رغم الخطاب الرسمي الذي أرسله ريال مدريد منذ أسبوعين يرفض خلاله مشاركة لاعبيه بالبطولة التي تحتضنها باريس.
وحصلت الصحيفة الفرنسية على نسخة من الخطاب، الذي جاء فيه: "فيما يتعلق بطلبكم الخاص بالاستدعاء المحتمل للاعبينا إدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي، نأسف لإبلاغكم أنه نظرًا لحقيقة أن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لن تقام في مواعيد الفيفا، فإن نادينا لا يوافق على استدعاء هؤلاء اللاعبين".
وأشارت إلى أن خطاب ريال مدريد جاء ردا على طلب استدعاء أولي لكامافينجا وميندي، ولم يذكر الميرنجي أوريلين تشواميني أو مبابي لأن الأول غير مستدعى من قبل هنري، بينما الثاني لم ينضم رسميا إلى الملكي.
وأفادت بأنه رغم وضوح رد ريال مدريد، لكن هنري لن يستسلم، وينوي التواصل مع قادة الميرينجي، عقب التوقف الدولي المقبل، لإقناعهم بالتخلي عن كامافينجا وميندي في الأولمبياد.
كما ذكرت أن الاتحاد الفرنسي وهنري يخططان أيضا للتواصل مع مبابي وناديه المستقبلي (سواء كان ريال مدريد أو نادٍ آخر) لإقناع جميع الأطراف بمشاركة اللاعب في الأولمبياد مع فرنسا.
صفقة مفاجئة لمانشستر يونايتد
أكدت تقارير صحفية أمس، عن توجه مانشستر يونايتد لصفقة مفاجئة من أجل تعزيز خياراته الهجومية.
وأنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع راسموس هويلوند في الصيف الماضي، وبدأ الدولي الدنماركي يتأقلم أخيرا في صفوف الفريق بعد بداية بطيئة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، يتطلع مانشستر يونايتد للتعاقد في الصيف المقبل، مع مهاجم دينامو زغرب الكرواتي برونو بيتكوفيتش.
ويرتبط اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 29 عاما، بعقد مع دينامو زغرب حتى العام 2025، ويأمل ناديه الاستفادة منه ماديا الصيف المقبل، تفاديا لإمكانية فقدان خدماته مجانا.
وأضافت الصحيفة، أنه من الممكن أن يتم الاتفاق على صفقة للتعاقد مع بتكوفيتش، مقابل 4.28 مليون جنيه إسترليني فقط.
وأكملت الصحيفة، أنه لم يتم إجراء أي اتصال بين الناديين حتى الآن، على الرغم من أن دينامو زغرب يعلم بحضور كشافين من مانشستر يونايتد مؤخرًا لمشاهدة المهاجم الدولي.
وانتقل بيتكوفيتش إلى دينامو في العام 2019، بعد فترة قضاها في بولونيا وهيلاس فيرونا في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين سجل 45 هدفًا في 137 مباراة في الدوري الكرواتي.
وتألق بيتكوفيتش في نهائيات كأس العالم 2022، حيث هز الشباك أمام البرازيل في ربع النهائي.
مرموش ضمن اهتمامات ليفربول
أكدت تقارير صحفية ألمانية، دخول لاعب مصري جديد دائرة اهتمامات نادي ليفربول الإنجليزي.
ويأتي ذلك بعد سنوات من التألق للنجم المصري محمد صلاح، منذ انضمامه للريدز قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الموسم الجديد.
وقالت الصحيفة إن ليفربول ضمن الأندية الراغبة في ضم عمر مرموش، كما أن هناك فرق أخرى ترغب في ضم اللاعب، من بينها توتنهام الإنجليزي.
وأشارت إلى أن فرانكفورت سيطلب الحصول على أعلى مقابل مالي من هذه الصفقة، ولن تقل قيمتها عن 40 مليون جنيه إسترليني. وكان عمر مرموش قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر قادمًا من فولفسبورج.
سان جيرمان يستهدف دياز
يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي. وكشفت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن بي إس جي يريد التعاقد مع الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول.
وأضافت أن دياز دخل قائمة الصفقات المطلوبة في حديقة الأمراء خلال الصيف المقبل، والتي لم تكتمل بعد.
ولفتت أيضا إلى أن لويس دياز لا يحظى بإجماع تام بين مسؤولي النادي الباريسي.
كما ذكرت شبكة GFFN الفرنسية أن مهمة باريس لن تكون سهلة في التعاقد مع اللاعب الكولومبي الدولي.
وأشارت إلى أن دياز يحظى أيضا باهتمام أندية أخرى مثل برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.
يذكر أن لويس دياز (27 عاما) انضم لصفوف ليفربول الإنجليزي قادما من بورتو البرتغالي في كانون الثاني (يناير) 2022.
دورتموند يتريث في خططه
قال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، إن الفريق ليس بحاجة لتجديد شامل في الموسم الجديد.
ويقدم دورتموند موسما متباينا، لكنه سيصبح موسما سيئا إذا فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وأضاف فاتسكه، في مقابلة مع شبكة "دازن": "لا أعتقد أننا سنجري تغييرات كبيرة، هناك دائما بعض الأفكار التي تخطر على البال، ولكن الأمر لا يتعلق بإجراء تعديلات ضخمة".
وواصل فاتسكه: "دورتموند يملك الكثير من المواهب الشابة، مثل الحارس جريجور كوبيل، ونيكو شلوتربيك، وجيمي بينو جيتنز، وجولين دورانفيل ويوسوفا موكوكو".
في الوقت نفسه، أوشك عقدا ماتس هوميلز وماركو رويس على الانتهاء حيث ينتهيان بنهاية الموسم الحالي، وقال فاتسكه إنه سيأتي اليوم الذي لن يلعب فيه الثنائي، علما بأنهما بالفعل أصبحا خارج التشكيل الأساسي.
وقال فاتسكه: "في مرحلة ما، سنخسر الثنائي الذي قدم الكثير لبوروسيا دورتموند. لكنك تتقبل هذا، هذا يحدث دائما".
ويتواجد دورتموند في المركز الرابع بجدول ترتيب أندية الدوري الألماني (بوندسليجا)، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيج، فيما يتواجد شتوتجارت في المركز الثالث بفارق 6 نقاط.
وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة، لأن دورتموند سيواجه الخمس فرق التي تحتل المراكز الست الأولى خلال الأسابيع الستة المقبلة، حيث سيواجه فرق باير ليفركوزن، وبايرن ميونخ، وشتوتجارت، ولايبزيج، وآينتراخت فرانكفورت.
وأتم فاتسكه: "في النهاية، سيتم تحديد ما إذا كان هذا موسما جيدا في البوندسليجا أم لا. لا يمكن أن يكون موسما جيدا إذا أنهينا الموسم بعيدا عن المراكز المؤهلة للعب في دوري الأبطال". -(وكالات)

MENAFN16032024000072011014ID1107986186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث