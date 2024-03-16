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ليفربول ومانشستر يونايتد في سباق لاهب للتأهل إلى نصف النهائي

3/16/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن فريقه سيحاول التعامل مع ضيق الفترة الزمنية للتحضير لمباراة مانشستر يونايتد مساء اليوم، في ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وخاض ليفربول إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي أمام سبارتا براج ليلة الخميس، فيما حصل مانشستر يونايتد على فترة كافية للتحضير لهذه المباراة المهمة.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "سنحاول الاستعداد، مرة أخرى لدينا موقف لعبنا فيه يوم الخميس وتعاملنا معه. كان لدى يونايتد أسبوع كامل للتحضير. يعرف تين هاج كيف يلعب، لذا فهو سيصنع بعض التحديات ولكن علينا الاستعداد على أي حال. بقدر الإمكان، أنا أستمتع بهذه المباريات".
وأضاف: "لا أعرف الكثير عن موسمهم لكنني رأيت بعض المباريات الجيدة، والكثير من مشاكل الجودة والإصابات. ربما يكون هويلوند متاحًا مرة أخرى؟ وان بيساكا قريب. من الواضح أن هذا يحدث فرقًا، سنرى يوم الأحد".
وعن جاهزية لاعبيه للمباراة، قال كلوب: "مو (محمد صلاح) جاهز بالتأكيد. لم يتدرب كوناتي اليوم، سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان يمكنه التدريب غدًا. سنخسره على الأرجح. يعاني بوبي كلارك من بعض التورم، وتدرب جرافنبيرش اليوم لذا فإنه جاهز".
وأثنى كلوب على أداء نجمه محمد صلاح، بعدما سجل اللاعب المصري هدفا وصنع 3 في الفوز على سلافيا براج 6-1 مساء الخميس. وصرح كلوب: "كم عدد الأهداف التي صنعها الليلة الماضية؟ استثنائي. مباراة غريبة في الشوط الثاني، كنت أتمنى ألا يشارك فيها كلها ولكن لم يكن ذلك ممكنًا بسبب إصابة كلارك. مو يتمتع بجودة عالية. اسأله عما يحبه ضد مانشستر يونايتد، ولكن كلما تحدثنا عن ذلك، قلت احتمالية حدوثه، لذلك لا أحب التحدث كثيرًا".
وتابع: "إنه لاعب لا يصدق. لقد قام الشبان بعمل جيد بدونه، ولكن من الأفضل وجوده في الملعب".
وتحدث كلوب عن قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيلعب ليفربول أمام أتالانتا، وقال: "قرعة خادعة أمام أتالنتا، لقد لعبنا هناك. ليس كثيرًا ولكنني متأكد من أن الفريق لديه هيكل مشابه، منظم جيدًا، وغير مريح للعب ضده. لم أتوقع أي خصم سهل، لكنني أتطلع للمواجهة حقًا. دعونا نرى ما يمكننا القيام به. إنهم متسقون للغاية".
ويسعى مانشستر يونايتد إلى الاستفادة من عامل الأرض لحرمان غريمه ليفربول من تحقيق حلم الرباعية في موسمه الأخير مع مدربه كلوب، حين يلتقيان اليوم على ملعب "أولد ترافورد".
وسبق لليفربول، أن أحرز كأس الرابطة في شباط (فبراير) بفوزه في النهائي على تشيلسي 1-0 بعد التمديد، ويقاتل مع آرسنال ومانشستر سيتي على لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النادي اللندني ونقطة أمام بطل الموسم الماضي.
وبلغ فريق كلوب الخميس الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليج" بفوزه الكاسح على ضيفه سبارتا براج التشيكي 6-1، بينها أربعة أهداف في الدقائق الـ14 الأولى، منهياً المواجهة مع الأخير بنتيجة إجمالية 1-2 ذهاباً وإياباً.
وشهدت المباراة عودة صلاح إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ إصابته في كأس أمم أفريقيا، وقد وجد طريقه إلى الشباك ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ "الحمر" يسجل 20 هدفاً أو أكثر لسبعة مواسم متتالية.
وعلق كلوب على ما حققه المصري، قائلاً: "هذه الإحصائية لا تفاجئني حقاً لأنه لاعب مذهل. مو (صلاح) قصة مختلفة لأنه لم يكن من المفترض أصلاً أن يشارك طيلة الدقائق التسعين. في الحقيقة، الخطة كانت أن نخرجه حين دخل (البولندي) ماتيوس (موزيالوفسكي في الدقيقة 74)، لكن بوبي (كلارك) جلس أمامي (للإصابة)، فبدا واضحاً أنه ليس باستطاعتنا فعل ذلك (إخراج صلاح)".
وتابع: "مو خبير بما فيه الكفاية كي يستعيد طاقته خلال المباراة. قلت له ألا يدافع وأعتقد أنه لم يسبق لي أن قلت أمراً من هذا النوع لأي لاعب"، متوجهاً إلى المصري بالقول: "بالمناسبة مو، هذا الأمر لن يتكرر الأحد" ضد يونايتد الذي أجبر ليفربول على الاكتفاء بالتعادل السلبي على أرضه حين تواجه الفريقان في المرحلة السابعة عشرة من الدوري في 17 كانون الأول (ديسمبر).
من جهته، قال فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول: "إن تاريخ مواجهات فريقه مع مانشستر يونايتد يعني أن مباراة دور الثمانية المقبلة تحمل توقعات إضافية".
وبدأ مانشستر يونايتد في استعادة مستواه، حيث حقق ثماني انتصارات وخسر في مباراتين فقط في آخر 11 مباراة، بعد أن كانت نتائجه متذبذبة في النصف الأول من الموسم، وهذا ما يجعل مباراة دور الثمانية أكثر إثارة.
وعند سؤاله عن العلاقة التنافسية، قال فان دايك: "قوية جدا. ليس فقط في المباراة نفسها ولكن فترة التحضير بأكملها تعتبر مباراة خاصة، ولكنني أحب المشاركة في مثل هذه النوعية من المباريات".
وأضاف: "دائما ما تكون مبارياتنا أمامهم صعبة، وأتوقع مباراة صعبة يوم الأحد أيضا، إنهم يجدون طرقا للفوز، ولكنني أركز على ما يجب علينا فعله أثناء مواجهتهم. دائما ما تكون المباراة صعبة وحامية".
وأكد: "تاريخ المباريات بين أكبر ناديين في إنجلترا، يشهد المزيد من التوقعات والضغوط، ولكن لم لا نذهب للملعب ونستمتع بالمباراة، ونلعب بطريقتنا، وأتمنى الصعود للدور التالي".
وخلافاً لليفربول الذي يقاتل على الجبهات كافة، تشكل مسابقة الكأس الأمل الوحيد ليونايتد من أجل إنقاذ موسمه بعد فشله في كأس الرابطة وخروجه خالي الوفاض من دوري الأبطال وتواجده حالياً في المركز السادس ضمن منافسات الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط عن أستون فيلا الرابع.
ويدرك المدرب الهولندي إريك تين هاج، أن الفوز على ليفربول الذي أذل "الشياطين الحمر" بسباعية نظيفة في دوري الموسم الماضي لكن في "أنفيلد"، سيخف الضغط عنه.
وقد يستعيد الهولندي خدمات الدنماركي راسموس هويلوند الذي سجل سبعة أهداف في ست مباريات قبل تعرضه لإصابة عضلية.
وتعود المباراة الأخيرة بين الفريقين في مسابقة الكأس إلى الموسم 2020-2021 حين تواجها على "أولد ترافورد" خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، وخرج يونايتد منتصراً من الدور الرابع 3-2 بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.
من ناحية ثانية، يمني تشلسي النفس في مواصلة المشوار في المسابقة، على غرار ما فعل في كأس الرابطة حين وصل إلى النهائي، معولا على تحسن نتائجه في الآونة الأخيرة بعد البداية الصعبة مع مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث لم يذق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ13 الأخيرة.
ولن تكون المهمة سهلة أمام ليستر الذي يبدو في طريق العودة إلى الدوري الممتاز كونه يتصدر ترتيب دوري المستوى الثاني، لكنه يمر بفترة صعبة في الآونة الأخيرة، حيث اكتفى بانتصارين في مبارياته الست الأخيرة ضمن جميع المسابقات. -(وكالات)

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