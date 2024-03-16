Sunday, 17 March 2024 07:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو الرب تكمل إنجازا تاريخيا للتايكواندو الأردنية بتأهلها إلى باريس 2024

3/16/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أكملت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب، يوم أمس عقد المتأهلين الأردنيين لمنافسات اللعبة في أولمبياد باريس 2024.
ولأول مرة في تاريخ التايكواندو الأردنية يتأهل 4 لاعبين إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث حجزت أبو الرب مقعدها من بوابة التصفيات الآسيوية التي تختتم منافساتها اليوم في ‏مدينة تاي يان الصينية، لتلحق بباقي اللاعبين الذين تأهلوا مباشرة إلى الأولمبياد عبر التصنيف وهم: جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى.
وكانت أبو الرب، فازت ضمن منافسات (وزن فوق 67 كغم)، في الدور نصف النهائي على اللاعبة اللبنانية ورد سليمان 2-0، ووصلت لهذا الدور بعد فوزها على اللاعبة الهندية ماريا مارجريت 2-0.
وبهذا الإنجاز التاريخي يتساوى الأردن بعدد اللاعبين المتأهلين للأولمبياد مع تونس، ويتخطى مصر التي تأهل منها 3 لاعبين، في حين لم يتأهل من المغرب أي لاعب.
وصرحت أبو الرب لـ"الغد" قبل خوضها منافسات التصفيات القارية، أنه لا يوجد شيء اسمه المستحيل، متسلحة بالإصرار والعزيمة للتأهل لأولمبياد باريس 2024، والالتحاق بباقي لاعبي المنتخب الوطني المتأهلين.
ووقف زملاء أبو الرب في المنتخب الوطني إلى جانبها لتحقيق إنجازها التاريخي، وساهموا برفع معنوياتتها دائما، ولم يدخر اتحاد التايكواندو جهدا في دعمها المطلق لتحقيق النجاح.
وكانت أبو الرب، بدأت في رفع وتيرة التدريبات والإعداد الجيد منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقا للبرنامج التدريبي الذي أعده المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، واشتمل على محاور تدريبية مهمة، ومعسكرات خارجية وداخلية حققت أهدافها، واكتسبت خبرات كبيرة وخضعت لتدريبات مكثفة لمدة أسبوع في الصين قبل انطلاق التصفيات الآسيوية.
ونشر اتحاد التايكواندو على موقعه الرسمي "فيسبوك": "بطلة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب تخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال مشاركتها في التصفيات الآسيوية المقامة في الصين، ليكتمل بذلك الإنجاز التاريخي للتايكواندو الأردنية بتأهل 4 لاعبين، وبالعلامة الكاملة للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة، بعد تأهل الأبطال صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى بداية العام الحالي، من خلال التصنيف الاولمبي للاتحاد الدولي للتايكواندو".
وأضاف الاتحاد: "هذا إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ مشاركات التايكواندو الأردنية في دورات الألعاب الأولمبية، وبزيادة 100 % على العدد الذي تواجد في آخر مشاركة".
وبهذه النتيجة للمنتخب الوطني للتايكواندو يكون المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، "كسب الرهان والوعد" الذي قطعه على نفسه قبل أعوام، الذي ركز فيه على تأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد باريس 2024، ولم يكن طريق العساف مفروشا بالورود، بل كان مرهقا في بعض الأحيان عليه وعلى لاعبي المنتخب الوطني، وذلك في سبيل الدخول وتحقيق إنجاز تاريخي على الأصعدة كافة.
وقال العساف لـ"الغد": "الحمد لله، كسبنا الرهان وحققنا نتائج مميزة في طريقنا الصعب لتأهل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد باريس 2024، تأهل 4 لاعبين لأول مرة في تاريخ التايكواندو إلى الأولمبياد 3 منهم عن طريق التأهل المباشر وواحد عن طريق التصفيات الآسيوية، هو ما كنا نتطلع إليه منذ البداية".
ومن أهم المشاركات النسوية للتايكواندو في تاريخ الأولمبياد تأهل 4 لاعبات هن: راية حتاحت (أولمبياد لندن العام 2012)، ودانا حيدر التي حرمتها الإصابة من التواجد في ألعاب لندن، لتخضع لعملية جراحية بعد قطع الرباط الصليبي، ونادين دواني (3 مرات في لندن 2012، بكين 2008 وأثينا 2004)، وجوليانا الصادق (أولمبياد طوكيو 2020).
وكانت أبو الرب، تأهلت العام 2018 إلى أولمبياد الشباب في الأرجنتين، ونالت في العام 2021، الميدالية الفضية ببطولة الفجر في إيران (عيار نجمتين)، وحصلت على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا.
وحققت أبو الرب في العام 2022 الميدالية الذهبية في بطولة بيروت الدولية (عيار نجمتين)، ونالت الميدالية الذهبية في البطولة العربية في الفجيرة (عيار نجمتين)، وطوقت عنقها بالميدالية الفضية في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين)، وحققت الميدالية البرونزية في دورة التضامن الإسلامي (عيار نجمة) في تركيا.
ونالت في العام 2023، الميدالية الذهبية في بطولة بيروت الدولية، وفازت بالميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة العاشرة، وشاركت في جائزة الصين الكبرى وجائزة باريس الكبرى وجائزة روما الكبرى، وفي دورة الألعاب الآسيوية في الصين وفي بطولة العالم في أذربيجان.
وخلال العام الحالي، نالت أبو الرب الميدالية الذهبية بالبطولة العربية الرابعة التي أقيمت في الفجيرة، ونالت الميدالية البرونزية في بطولة الفجيرة الدولية الحادية عشرة، والميدالية البرونزية في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا التي أقيمت في إيران.

MENAFN16032024000072011014ID1107986184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث