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السمارنة: الفيصلي يسعى وراء الثنائية.. وفخور بمشاركتي أمام إسبانيا

3/16/2024 11:28:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أوضح لاعب فريق الفيصلي عبيدة السمارنة، أنه يحاول استثمار شهر رمضان المبارك على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه يحرص على أداء الصلوات وقراءة القرآن، ثم التوجه مساء للتدرب مع الفريق.
وبين السمارنة، في حديثه لزاوية "نجم في رمضان"، أن الشهر الفضيل دائما ما يتميز بالذكريات الجميلة بالنسبة للرياضين، مفيدا بأنه يحرص على أن يقوم بالواجبات الدينية مع عدد من زملائه في الفيصلي.
وأضاف: "غبت عن الملاعب في الفترة الماضية بسبب تعرضي لإصابة بتمزق من الدرجة الثالثة في الرباط الأنسي، وعودتي ستكون بعد 3 أسابيع تقريبا، أي بعد مباراتي الجولتين الرابعة والخامسة من مرحلة الإياب لدوري المحترفين".
ولفت السمارنة إلى أن إصابته تسببت في غيابه عن المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا الماضية، والتي حقق من خلالها "النشامى" أفضل إنجاز للكرة الأردنية، من خلال الحصول على المركز الثاني بالبطولة، مؤكدا أن الإنجاز يفتخر به أي لاعب أردني، وكان يتمنى بأن يكون جزءا منه.
وتابع: "أتمنى بأن أعود للملاعب وأن أقدم مستويات طيبة تشفع لي بالعودة لصفوف المنتخب، وتحديدا خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بهدف تحقيق الإنجاز التاريخي ببلوغ المونديال، ومنتخبنا قادر على تجاوز باكستان في المباراتين".
وأشار السمارنة (32 عاما)، إلى أن دوري المحترفين لم يحسم بعد، على الرغم من الفارق النقطي الجيد لصالح الحسين إربد في صدارة الترتيب، مفيدا بأن لاعبي "الأزرق" سيقاتلون حتى النهاية، وأن مرحلة الإياب ستكون مختلفة عن الذهاب، لحاجة الكثير من الفرق للنقاط بهدف الهروب من شبح الهبوط، ما سيؤدي إلى تعرض الفريق المنافس لفقدان النقاط.
وواصل: "نسعى للحفاظ على لقب الدوري والتتويج بلقب الكأس أيضا، والبداية ستكون من مواجهة الكلاسيكو أمام الوحدات نهاية الشهر الحالي، ودائما مباراة القطبين تكون مختلفة ويخوض اللاعبون المباراة تحت ضغط كبير، والضغط الأكبر يكون للاعب الذي سبق له واللعب في صفوف الفريقين، وأنا تعرضت لهذا الأمر من قبل".
وبدأ السمارنة مسيرته الاحترافية في فريق كفرسوم، قبل أن يتجه لتمثيل صفوف الأهلي، ليبزغ نجمه هناك ويلفت أنظار العديد من الأندية إليه، لينتقل بعدها إلى الوحدات، ومنه إلى السلط، قبل أن ينضم للفيصلي في العام 2022، فيما خاض مؤخرا تجربة احترافية قصيرة مع الخور القطري بدوري الدرجة الثانية.
وعن فترة الاحتراف، قال: "كانت ممتازة رغم قصر المدة التي مثلت بها الخور، وكنا على بعد خطوة واحدة من الصعود لدوري النجوم، لكننا خسرنا المباراة الفاصلة أمام الشمال، ولم يكتب لنا فرصة اللعب بين كبار قطر، وتلقيت العديد من العروض بعد التميز مع الخور، خصوصا من أندية عراقية وبحرينية، إلا أنني فضلت العودة لبيتي الفيصلي".
وأبدى السمارنة سعادته بخوض المباراة الودية التي جمعت "النشامى" والمنتخب الإسباني في العام 2022 في عمان، حيث أكد أن شعوره لحظتها كان لا يوصف بأن يكون أحد الذين وقع عليهم الاختيار لخوض المواجهة، من خلال مقابلة لاعبين على مستوى عال ويمثلون أفضل الأندية الأوروبية.
وتمنى لاعب خط وسط فريق الفيصلي، في نهاية حديثه، أن يقطع المنتخب الوطني شوطا مهما بالوصول للمونديال، من خلال الفوز في جميع مبارياته بالدور الحالي وعددها 4 مباريات، كما تمنى بأن ترتسم الفرحة على وجوه جماهير الفيصلي من خلال الفوز بالثنائية هذا الموسم.

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