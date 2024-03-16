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الفيصلي يستعد لمواجهة الوحدات بوديتين أمام الأهلي ومعان

3/16/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يخوض فريق الفيصلي لكرة القدم مواجهتين وديتين خلال الفترة المقبلة، في إطار تحضيراته لمواجهة نظيره فريق الوحدات يوم الحادي والثلاثين من شهر آذار (مارس) الحالي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين.
ويلعب الفيصلي التجربة الودية الأولى مع فريق الأهلي يوم الخميس المقبل على ملعب النادي بغمدان، والثانية أمام فريق معان يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي.
واستأنف الفيصلي تدريباته على ملعب النادي، بقيادة المدير الفني أحمد هايل وجهازه المعاون والذي يضم كلا من: المدرب العام مؤيد أبو كشك والمدرب خالد لافي ومدرب الحراس عامر شفيع، عقب منح لاعبي الفريق استراحة قصيرة، بعد الفوز الذي حققه الفريق على فريق معان بخماسية نظيفة، في منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين، حيث تشتمل الجرعات التدريبية على تمارين بدنية ومهارية إضافة إلى تطبيق بعض الخطط الدفاعية والهجومية.
ويفتقد "الأزرق" في التدريبات التي تقام في سهرات رمضانية ومتابعة أعضاء مجلس إدارة النادي وجماهير الفريق، 14 لاعبا وهم: خماسي منتخب "النشامى"، سالم العجالين، براء مرعي، إحسان حداد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، وأنس بني ياسين، وخماسي المنتخب الأولمبي، رزق بني هاني، فيصل أبو شنب، عارف الحاج، بكر كلبونة، محمد كحلان، إضافة إلى العماني حاتم الروشدي، السوري أحمد مدنية، والفلسطيني مصعب البطاط، واللاعب عبيدة السمارنة الذي أعلن النادي غيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الرمثا.
ويحرص اللاعب أمين الشناينة، على متابعة تدريبات الفريق ومواصلة تحضيراته البدنية للتغلب على الإصابة التي حرمت الفيصلي من جهوده حتى نهاية الموسم الحالي، كما تابع المدافع المصاب محمد الكلوب تدريبات الفيصلي يوم الخميس الماضي، وسط ترحيب كبير من الجهاز الفني واللاعبين، وكان الكلوب فسخ عقده مع الفيصلي ليتمكن النادي من التعاقد مع لاعب آخر، على أن يعود مع بداية الموسم المقبل.
ويعاني الفيصلي من قصر فترة انتظام اللاعبين الغائبين في التدريبات بعد عودة لاعبي المنتخب الوطني من المشاركة مع "النشامى" في مواجهتي باكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة، إضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي واللاعبين الأجانب الذين التحقوا بمنتخباتهم الوطنية. وهذا يشكل عقبة فنية للجهاز الفني في التدريبات الحالية، وعدم القدرة على تحقيق الانسجام الكامل بين اللاعبين.
ويسعى الفيصلي، إلى مواصلة انتصاراته الكبيرة منذ بداية مرحلة الإياب، حيث تغلب على فرق السلط بثلاثية من دون رد، والرمثا بالنتيجة ذاتها، ومعان بخماسية نظيفة.
وتشهد الأرقام التي يملكها الفيصلي من الناحيتين الدفاعية الهجومية في مرحلة الإياب، على قيمة التعاقدات التي أبرامها الفريق بعدما سجل 11 هدفا، ولم يدخل مرمى حارسه نور الدين بني عطية أي هدف.
وتعاقد الفيصلي مع الحارس السوري أحمد مدنية، ولاعب المنتخب الفلسطيني الظهير الأيمن مصعب البطاط، والمهاجم الكاميروني رونالد وانجا، إلى جانب عدد من اللاعبين المحليين وهم: سند جعارة، صهيب أبو هشهش، فيصل أبو شنب، بكر كلبونة، ومحمد أبو هزيم.
ولبت إداره النادي طلبات الجهاز الفني كافة، لتعزيز القدرات الفنية للفريق بعد عدم الاستفادة من التعاقدات السابقة والتي تمت مع بداية الموسم الحالي، حيث يهدف "الزعيم" إلى المحافظة على لقب الدوري للموسم الثاني على التواليـ رغم صعوبة الموقف، أملا بالصعود إلى منصة التتويج للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، كأكثر الفرق تتويجا باللقب على مدار تاريخ البطولة، حيث يستقر حاليا بالمركز الثاني خلف متصدر الترتيب الحسين إربد بفارق 7 نقاط.

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