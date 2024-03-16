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الجعفري يطمح إلى الذهب وحماد للبرونز في الدوري العالمي للكراتيه

3/16/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - يخوض لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري (المصنف في المركز الأول عالميا لوزن تحت 84 كغم) اليوم، المباراة النهائية في وزنه ضمن من منافسات الدوري العالمي المقامة في مدينة أنطاليا التركية، أمام اللاعب المصري يوسف بدوي.
كما يلعب لاعب المنتخب الوطني عبد الله حماد (المصنف العاشر عالميا لوزن تحت 60 كغم)، على الميدالية البرونزية لوزنه، أمام اللاعب الروماني ‏فلوران ‏جوجولوز. ‏
وخرج لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث يوم أمس من منافسات وزن تحت 67 كغم، بعد فوزه على اللاعب البرتغالي غويليرم كوناكافاليس 5-0، وعلى اللاعب الكازاخي اميرالي ديدار 4-0 ، وخسارته أمام التشيلي توماس فيريرا 2-6.
وخرج لاعب المنتخب الوطني حسن المصاروة في وزن تحت 75 كغم أول من أمس، بعدما فاز على اللاعب السويدي هاج ‏ريجي ‏‏5-4 وعلى اللاعب التشيلي ماتيس رودريجيز 1-0، وتعادل مع اللاعب المصري هشام عبد الجواد ليحل ثانيا في ‏مجموعته ‏التي تصدرها المصري عبد الجواد‎.‎
واستهل الجعفري أول من أمس مشواره بالفوز في دور المجموعات بالدور ربع النهائي على اللاعب الإيطالي ماتيو فيوري 8-0، وعلى اللاعب ‏‏المصري محمد رمضان 5-4، وعلى لاعب أذربيجان حسنوف تورجات 6-5 .‏
ووصل الجعفري إلى المباراة النهائية بعد فوزه في دور نصف النهائي على اللاعب اليوناني قسطنطينوس ماستروجيانس بالأفضلية بعد التعادل 0-0.
وكان حماد تصدر مجموعته، بعدما فاز على اللاعب الإيطالي لوشانو كارمينه 6-2، وعلى اللاعب البلجيكي أنس ‏عبد ‏الملك 8-2، وعلى اللاعب الياباني هيرمو هاشيموتو 7-2، ليتأهل للدور ربع النهائي، وفاز على اللاعب اليوناني اكينوس ‏‏ستيفانوس، بالأفصلية، بعد التعادل 3-3، وفي دور نصف النهائي خسر أمام اللاعب الكويتي عبد الله شعبان بعد التعادل 5-5.
وتجدر الإشارة، إلى أن صاحب الميدالية الذهبية في الجولة الثانية من الدوري العالمي في أنطاليا يحصل على 1000 يورو، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على ‏‏500 يورو، في حين يحصل صاحب الميدالية البرونزية على 250 يورو.‏
ويتيح الدوري العالمي الفرصة أمام اللاعبين لتحسين مراكزهم في التصنيف الدولي، كما يمنح الحاصلين على المركز الأول والأعلى تصنيفا بالدوري العالمي فرصة الفوز بجائزة "الفائزون الكبار" في ‏نهاية الموسم.
كما أن جولات الدوري العالمي، تعد مهمة للاعبين من الدول كافة، كونها مؤهلة للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مصر العام المقبل، شريطة أن يشارك اللاعبون في 3 جولات من الدوري العالمي.
ويضم الدوري العالمي 4 جولات وهي: جولة باريس والتي أقيمت في شهر كانون الثاني (يناير)، وجولة أنطاليا التي تختتم اليوم، وجولة مصر التي تقام بالفترة من 19 حتى 21 من نيسان (أبريل) المقبل، والجولة الأخيرة التي ‏ستقام في المغرب بالفترة من 31 أيار (مايو) إلى 2 حزيران (يونيو) المقبلين.

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