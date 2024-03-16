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الزعبي: عقوبة الاتحاد ظالمة.. والبزور الأفضل للرمثا في الفترة الحالية

3/16/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - حمل رئيس مجلس إدارة نادي الرمثا خالد الزعبي، الأمانة العامة في اتحاد كرة القدم، مسؤولية الغرامة المالية التي تلقاها الرمثا مؤخرا من اللجنة التأديبية، والبالغة قيمتها 25 ألف دينار، بسبب نقص اللاعبين خلال مباراة الفريق بدوري المحترفين أمام الحسين إربد.
وقال الزعبي في معرض رده على استفسارات "الغد": "إن الأمانة العامة أخطأت في تحويل الحادثة إلى اللجنة التأديبية والنظر فيها، تبعا للأحداث التي رافقت المباراة وتسببت في توقفها قبل نهاية الوقت الأصلي، مفيدا بأن الأمانة العامة كان عليها غض النظر عن الأمر بعد وفاة أحد مشجعي النادي على المدرجات".
وتابع: "الرمثا سيقدم استئناف على العقوبة الظالمة من اتحاد الكرة بحق النادي، تبعا للقرار الذي أثار استياء غضب كل الرياضيين، وأملنا كبير برئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد سمو الأمير علي بن الحسين في إلغاء العقوبة".
ولفت الزعبي، إلى أن القرار لا يمت للإنسانية بصلة، حيث تم اتخاذ القرار من دون النظر إلى الحادثة الأليمة التي حدثت في المباراة، موضحا أن النادي قدم إيفادته بعد طلب الاتحاد منهم، وكشف أن السبب في تناقص اللاعبين يعود إلى إصابة عدد من اللاعبين وطرد لاعب قبل ذلك، وانتهاء التبديلات المسموحة للفريق.
وواصل: "ماذا كان يريد الاتحاد من اللاعبين والجماهير التي غضبت كثيرا على المدرجات وطالبت بتوقف المباراة، وهل كان يفضل الاتحاد أن تندفع الجماهير وتتجه لأرضية الملعب للتعبر عن غضبها لوفاة أحد المخلصين لناديه، كان على الاتحاد أن يتخذ قرارا إنسانيا لأن الإنسان أغلى ما نملك".
وأشار الزعبي، إلى أن لجان الاتحاد أصبحت لجان "جباية"، وتهدف إلى سحب المخصصات المالية التي يقدمها الاتحاد للأندية في كل موسم، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للجان هو تقويم سلوك أركان اللعبة، إلا أنها لا تعمل بهذا المنحنى منذ سنوات عدة.
وزاد: "اتحاد الكرة يتعامل بفوقية مع جميع الأندية، ولا يوجد احترام لأي شخص مسؤول فيها، وما نراه من عقوبات وآخرها بحق رئيس نادي السلط خالد عربيات ورئيس نادي سحاب علي أبو حماد، يؤكد أن الاحترام غائب بحق أهم الأشخاص في الأندية ولأسباب غير منطقية".
وعلى صعيد منفصل، أكد الزعبي أن إدارة النادي رفضت الاستقالة التي تقدم به المدير الفني للفريق وسيم البزور في مناسبتين، موضحا أن سبب الرفض يعود لثقة الإدارة بالمدرب الذي يعد الخيار الأفضل لـ"غزلان الشمال"، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها بالنادي وأبرزها مسألة الحرمان من التسجيل والتعاقد مع اللاعبين.
وأكمل: "يعد البزور المدرب الأكثر قدرة على التعامل مع الظروف الصعبة، ولديه أسلوب مميز يتعامل به مع اللاعبين الشباب، ونأمل في إيجاد حلول لمسألة الحرمان، ولا نتطلع كثيرا إلى نتائج الفريق في المرحلة المقبلة بقدر ما أن يتم منح الفرصة لجميع اللاعبين من أجل اكتساب الخبرات والاحتكاك للمنافسة في الموسم المقبل، بعد أن استقر الرمثا بمنطقة دافئة ولا ينافس على الهبوط".
وبدوره، أفاد الزعبي، بأن نجم الفريق الشاب عز الدين أبو عاقولة، عاد من روسيا أول من أمس، بعد إجراء عملية في عينه، على أن يواصل السفر وإجراء سلسلة من العمليات الأخرى، مؤكدا أن إدارة النادي ستبقى بجانب اللاعب من أجل عودته للفريق وإكمال مسيرته الكروية بين جدران النادي.

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