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عموتة: مصيري غامض مع النشامى.. ومشاكل الأندية تجبرنا للتجمع لأطول فترة

3/16/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن مصيره لا زال غامضا بمسألة استمراره من عدمها مع "النشامى" بالمرحلة المقبلة، في ظل تداول الأخبار حول نيته ترك المنتخب بعد مواجهتي باكستان بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم وآسيا.
وتحدث عموتة أمس في التدريب المفتوح أمام وسائل الإعلام، والذي أقيم على ستاد عمان الدولي لافتا إلى أن جميع الاحتمالات واردة بمسألة البقاء على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، نظرا لتعرضه لظروف خاصة قد تجبره على الابتعاد عن المنتخب بالمرحلة المقبلة.
وكشف عموتة عن أهمية مباراتي باكستان والعمل عليها بجدية، موضحا بأن المنتخب وضع برنامجا تدريبيا يتم من خلاله التأقلم على أجواء المباراة التي ستقام في ساعات الظهيرة.
وأضاف: "يجب أن نستفيد من الثقة التي منحتنا إياها النتائج الإيجابية بمنافسات كأس آسيا، يجب أن نستمر في العمل المميز من خلال الالتزام والانضباط".
ولفت عموتة إلى أن المنتخب يحصل على فترة أطول من التوقف الدولي، بسبب وجود مشاكل بعدد من الأندية، ما يجبر المنتخب على التجمع لأطول فترة ممكنة، لزيادة الانسجام بين اللاعبين".
وتابع: "من غير المعقول أن يلعب منتخب نهائي كأس آسيا، وعدد من اللاعبين يعانون من غيابهم عن التدريبات بسبب وجود إضراب ببعض الفرق، ولم نأخذ اللاعبين من الأندية سوى بخمسة أيام إضافية".
وتمنى عموتة التوفيق للمنتخب الوطني تحت 23 عاما بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، في نهائيات كأس آسيا المقبلة، موضحا بأنه لن يتم جلب مدرب عوضا عن أبو زمع بالجهاز الفني، وأنه سيعود معه بعد نهاية الاستحقاق القاري للمنتخب الأولمبي.
وبدوره، ذكر اللاعب صالح راتب في حديثه لـ"الغد"، أن المنتخب تدرب في الفترات الماضية خلال ساعات النهار، من أجل التعود على اللعب بهذا التوقيت، مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد الإنجاز الآسيوي.
وبين راتب بأن المهمة ليست صعبة على المنتخب في حصد جميع النقاط المقبلة في بقية مبارياته، من أجل تحقيق حلم التأهل لكأس العالم.
من جهته، ذكر اللاعب سعد الروسان أن المنتخب مدرك أهمية المرحلة المقبلة بعد الحلول بوصافة كأس آسيا، بهدف التأهل لكأس العالم، معولا على الدعم الجماهيري للمنتخب بمباراتي باكستان من أجل قطع شوط كبير نحو التأهل للدور الثاني.
وقام عموتة أمس باستدعاء حارس المرمى نور الدين بني عطية، واللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، عوضا عن اللاعبين عبد الله الزعبي وأنس العوضات، بسبب تعرضهما للإصابة خلال التدريبات الأخيرة للمنتخب الوطني، على أن يتواجد بني عطية في مباراة العودة فقط، بسبب عدم تواجده بالقائمة الأولية، ليعوضه الحارس أحمد جعيدي الذي سيتواجد في مباراة الذهاب فقط، ويلتحق بـ "الأولمبي" لاحقا.
وتضم قائمة المنتخب لمواجهتي باكستان 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور الدين بني عطية، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، أنس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق "بوجبا"، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري ويزن النعيمات.
ومن المقرر أن يغادر وفد المنتخب بعد غد الثلاثاء إلى باكستان، لملاقاة أصحاب الأرض عند الساعة 12 ظهر الخميس المقبل، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، على أن تتجدد المواجهة عند الثلاثاء 26 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة مساء.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة السابعة بعد أن جمع نقطة واحدة في مباراتين، إذ تعادل مع طاجيكستان خارج الديار بهدف لمثله، فيما خسر بثنائية نظيفة من المنتخب السعودي في عمان، علما بأن السعودية تتصدر برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان، وباكستان أخيرا بدون نقاط.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات التسع، على أن يتم توزيع 18 منتخبا على 3 مجموعات في الدور الثاني من التصفيات، وتتنافس المنتخبات الست في المجموعة الواحدة على بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، فيما تلعب المنتخب أصحاب المراكز الثالث والرابع مباريات ملحق.
وتتبقى مواجهتان للمنتخب الوطني أمام طاجيكستان في السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل ضمن الجولة الخامسة، فيما يختتم المنتخب منافسات المجموعة بمواجهة السعودية على أرض الأخير في 11 من الشهر نفسه.

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