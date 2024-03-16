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كتاب يفند أساطير إسرائيلية حول الآثار التوراتية في فلسطين للخطيب

3/16/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان - قال مؤلف كتاب "التوراة وأرض كنعان- قراءة في تاريخ التوراة وفلسطين"، الباحث الأردني عبدالله الخطيب: "إنه يوجه كتابه هذا إلى القراء الذين يرغبون في معرفة وقراءة ونقد السردية والأساطير التي بنى عليها الصهاينة مزاعمهم في حق إلهي لهم في أرض فلسطين".
ويضيف الخطيب في مقدمة كتابه الصادر عن دار الفينيق للنشر والتوزيع، هذا الكتاب هو سرد مبسط مختصر إلى حد ما لقصص وروايات التوراة "العهد القديم"، فيما يتعلق ببني إسرائيل، وفلسطين أرض كنعان وحكاية الوعد الإلهي المزعوم، فالحكاية بدأت من قصة إبراهيم التوراتية مرورا بيوسف، ثم موسى ويوشع بن نون، حتى نصل إلى قصة السبي البابلي، ووقوع فلسطين بعدها تحت الحكم الروماني سنة "63"، قبل الميلاد.
وهذا الكتاب وفق المؤلف هو رحلة مع قصص التوراة وأساطيرها المتعلقة بأرض كنعان، من أجل التعرف إلى السردية والأساطير التي قام عليها كيان الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين.
في خاتمة الكتاب يستعرض المؤلف ست دراسات قام بها علماء الآثار تبطل دعاوى التوراة في فلسطين، حيث قامت دولة العدو الصهيوني بالتنقيب في كل أرض فلسطين التاريخية، وفي القدس على وجه الخصوص للبحث عن أدلة تثبت سرديتهم التوراتية، للعثور على هيكل سليمان المزعوم، ولكنهم لم يجدوا شيئا، وهذه بعض الأمثلة عن بعض المحاولات الحثيثة لإثبات السردية التوراتية المزعومة منذ أواخر القرن التاسع عشر.
ويشير الخطيب الى أن الصندوق البريطاني لاكتشاف آثار فلسطين قد قام من خلال بعثة بريطانية خلال الفترة ما بين 1867-1870، بالقيام بحفريات في نحو عشرين موقعا في فلسطين؛ بهدف البحث عن بقايا هيكل سليمان المزعوم، خاصة في القدس وجوار المسجد الأقصى. وبدأت التنقيبات والحفريات الأثرية العام 1867، على يد الكابتن الإنجليزي "تشارلزن وان"، الذي أصيب بخيبة أمل شديدة، حيث لم يجد أي آثار في القدس ولا في محيط المسجد الأقصى؛ تثبت صحة المزاعم اليهودية حول الهيكل، وقد انتبهت السلطات العثمانية إلى حقيقة هذه الحفريات، فأصدرت أوامرها بمنع إعطاء أي تصاريح من هذا النوع.
وينوه المؤلف، إلى أن هذا بقي ساريا حتى تمكن كابتن إنجليزي يدعى "باركر"، من الحصول على تصريح بالعمل في منطقة الجنوب من المسجد الأقصى، وقد تمكن من خداع المسؤولين الأتراك، فأخذ ينقب ليلا في منطقة حرم المسجد الأقصى نفسه، ولما اكتشفت السلطات التركية أمره قبضت عليه، ولكنه تمكن من الهرب قبل إصدار الحكم عليه.
فيما قامت الدكتورة "كاتلين كابينوس" التي كانت مديرة للحفائر في المدرسة البريطانية للآثار بالقدس العام 1968، بأعمال حفريات بالقدس، وطردتها السلطات الإسرائيلية من فلسطين بسبب فضحها للأساطير الإسرائيلية، حيث قررت عدم وجود أي آثار لهيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى، واكتشفت أن ما يسميه الإسرائيليون مبنى إسطبلات سليمان ليس له علاقة بسليمان، ولا وجود لإسطبلات أصلا، بل هو نموذج معماري لقصر شائع البناء في مناطق عدة بفلسطين.
ويشير المؤلف، إلى أحد أبرز علماء الآثار في الكيان الصهيوني وهو الإسرائيلي فينكلشتاين الذي قال" "إن البحث عن أصول إسرائيل في المناطق الهضبية الفلسطينية يجب أن يعتمد على المعلومات الأركيولوجية وحدها، وهذه المعلومات تجعل من الصعب علينا التحدث عن إسرائيل إلا عندما نأتي إلى ما بعد الفترة المفترضة للمملكة الموحدة، عندما ظهرت مملكتا إسرائيل ويهودا إلى الوجود فمملكة داود وسليمان، ربما لم يكن لها وجود".
بينما يقول المؤرخ المعروف توماس ل. تومبسون في كتابه الصادر العام 1999: "لقد تم تقديم القرن العاشر إلينا تقليديا باعتباره العصر الذهبي لإسرائيل القديمة وعاصمتها أورشليم، كما وجرى التحدث عن مملكة موحدة - تحت قيادة شاول ثم داوود فسليمان- بسطت سلطتها على مساحة جغرافية واسعة". لكن مثل هذه التصورات لا مكان لها في الواقع؛ عندما نأتي لدراسة ووصف ما جرى في الماضي، لأنها غير موجودة خارج السياق القصصي التوراتي، وما نعرفه عن القصص التوراتية لا يشجعنا البتة على التعامل معها باعتبارها تاريخا.
يتابع تومبسون: "إننا لا نملك بينة على قيام مملكة موحدة ولا عاصمة في "قرية" أورشليم، ولا على وجود تنظيم سياسي قوي يحكم في مناطق فلسطين الغربية، ناهيك عن إمبراطورية كتلك التي تصفها لنا الملاحم التوراتية".
فيما يقول عالم الآثار الشهير والأكاديمي الإسرائيلي "زائيف هيرتزوع": "إن الحفريات المكثفة في أرض إسرائيل خلال القرن العشرين قد أوصلتنا إلى نتائج محبطة. كل شيء مختلق ونحن لم نعثر على شيء يتفق مع الرواية التوراتية. إن قصص الآباء في سفر التكوين هي مجرد أساطير، ونحن لم نهبط إلى مصر ولم نخرج منها، لم نته في صحراء سيناء، ولم ندخل إلى فلسطين بحملة عسكرية صاعقة احتلت الأرض ووزعتها على الأسباط، وأصعب هذه الأمور أن المملكة الوحدة لـ"داوود وسليمان"، التي توصف في التوراة أنها دولة عظيمة؛ كانت في أفضل الأحوال مملكة قبلية صغيرة، وعلاوة على ذلك، فإن القلق سينتاب كل من سيضطر إلى التعايش مع فكرة أن يهوه إله إسرائيل كان لديه زوجة "هي الإلهة الكنعانية الكبرى عشرية"، إن إسرائيل لم تتبن عقيدة التوحيد على جبل سيناء، وإنما في أواخر عهد ملوك يهوذا.

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