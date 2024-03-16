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مطر لتراب حدائقهن ديوان جديد للشاعر علي مي

3/16/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يُهدي الشاعر الفلسطيني علي مي ديوانه الأخير "مَـــطـَـــــرٌ لِتُـــــرابِ حَدائِقِهِنَّ" الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن إلى بِلادِه الشَّاهقة، وأبنَائها الَّذين يواجهون الألم بابتساماتهم الَّتي لا تعرفُ الذُّبول.
ويقدم الشاعر الحائز على المركز الثاني بجائزة الشارقة للإبداع الأدبي في مجال الشعر، عن مجموعته "نهارُ الغزالة" صورا شعرية تؤثثها لحظات الحزن الفلسطيني، وتسند إيقاعاتها رؤى حالمة بغد تتحرر فيه مدن الحياة من هذا الموت.
"أرفعُ الحُـزنَ عَـن صَدرِ أغنيَّـتي.. وأعودُ إلى جَـسـدي آخرَ اللَّيلِ
أضحكُ.. والـقَـلبُ زيتونــةٌ هــشَّمَتها الـفُــؤوس... والخيــلُ مَجنونةٌ مُـنـذ مَـوتِ الـبَـسُـوس.. وإنْ قـيــلَ لا بُـدَّ مِـن طَـللٍ بَعْــدَ هَـذا.. فـمَا ضرَّ بَعـدَ وقـوفِي الـطَّـوِيــلِ الجُـلوس"..
وبتفاصيلَ تسكن الشاعر الذي يقرأ أرضه، حجراً وتربة ونباتاً وماءً وكائناتٍ وأساطيرَ وتاريخاً حضارياً وتراثاً شعبياً، يؤنسن صاحب ديوان "مَـــطـَـــــرٌ لِتُـــــرابِ حَدائِقِهِنَّ" كل شيء في هذا المحيط ليصنع الحياة التي يحلم بها، ويجعل من كل الكائنات بشرا يشعرون بالغياب كما في قصيدة السّروة التي أسرج خيالاتنا معها وجعل منها مقاوما شرسا، وحلما يراود كل من يعشق الحرية: "وقَبلَ أن أُجَنَّ.. قَبل أن أصيرَ شَاعراً.. كنتُ أرى السَّروةَ في الحَديقةْ.. مَسلَّـةً خضراءَ فوقَ رُقعة الخَليقة..
وفي مديح كائنات الهامش لا يتوقف علي مي عن استنهاض الحياة حتى في من لا نعتقد أنهم يستحقونها، ووفق بنية سردية شعرية ترسم صورة أخرى لمقامات لم نكن ندركها، معلنا انحيازه لهذه الكائنات وحقها في الحب والحياة والمديح، كما هو حق من ننحاز لهم، مؤكدا حق الجميع في الحياة، رافضا التعالي البشري المقيت.
وحين ينوء الشاعر بحمل الحقيقة يتوقف ليسمع لهمس قلبه، القلب العاشق، فيبوح بسر عشقه لمدن كانت في طريق الحياة نبوءات شاعر ومحطات أسرار ووجع، فكانت إربد إذ تُـقصِـي عَــن الفَـجرِ الـغـزالِ ذِئــابهُ، ودمشـق في شجن دمشقي، وبَـــغــداد في نشيد تشرين، والقاهرة في شهقات أخيرة، ليوقّع الشاعر على مسارات ما تزال تجرح الذاكرة بالحنين، وترسم في الأفق ظلال البعيد.
وعلى عزف الدم الفلسطيني ينشد علي مي أناشيد كنعانية، يرسم فيها ملامح يوسف، الفتى الغزي مشهرا سيف الوجع في حوارية بينه وبين أمه، ثم يمرّ على شهيدة الكلمة شيرين أبو عاقلة، وريم بنا، وناي البـرغوثي، حتى يتوقف عند صديقاتُ أُمِّــه، ليكوي جراحه على مصاطب أعمارهن بكل حنين.

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