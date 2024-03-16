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ياميش رمضان.. فوائد ونصائح

3/16/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- يعد ياميش رمضان من ضمن تجهيزات رمضان ويكون حاضرا على الموائد، وسنتحدث اليوم عن فوائد ياميش رمضان، وأيضاً نصائح مهمة عند اختياره وتخزينه.
ما ياميش رمضان؟
ياميش رمضان مصطلح غريب علينا، ولكن مع انتشار الثقافات بين الشعوب، فالياميش هو مصطلح يطلق على الفواكه المجففة والمكسرات، وأتت كلمة ياميش في الأصل من اللهجة المصرية، وتم استخدامها في العهد الفاطمي، أما الآن فتناول الياميش من العادات الرمضانيّة التي سرعان ما انتشرت في الوطن العربي. فالجمع بين المكسرات والفواكه المجففة التي تعتبر من الحلويات في طبق واحد يوفر للإنسان وجبة مغذية شبه متكاملة، فهي تحتوي على عناصر غذائيّة مهمة لجسم الإنسان فالمكسرات تمد الجسم بالبروتينات، والدهون، وغيرها، أما الفواكه المجففة، فتمد الجسم بالفيتامينات، والمعادن المختلفة، والألياف.
مكونات الياميش الأساسية، تشتمل المكسرات في ياميش رمضان على الفستق، والبندق، واللوز، والكاجو، إضافة إلى الجوز، وتشتمل الفواكه المجففة على الزبيب، أو الكشمش، وكذلك المشمش المجفف، والتين المجفف، وقمر الدين، وغيرها، وهذه كلها يتم تجفيفها وتناولها، وهذه المكونات يتم توفيرها قبيل دخول شهر رمضان.
طريقة تناول الياميش
يمكن تناول هذه المكونات التي تجتمع في الياميش كنوع من أنواع أطباق التحلية، ويمكن أيضاً تناولها كنوع من العصائر، وأبرز أنواع العصائر الخشاف المعروف لدى أهل مصر، أو كما يسمونه أيضاً بسيد العصائر، وهذا النوع من المشروبات عرف أصلا في تركيا، لكن في مصر أضافوا بعض التعديلات إليه، وتشتمل هذه التعديلات على نقع مجموعة من الفواكه المجففة كالتين، والمشمش، إضافة إلى التمر، أو البلح المجفف.
فوائد القراصيا في ياميش رمضان
القراصيا هي البرقوق المجفف، وتعتبر من أشهر أنواع الياميش وأكثرها تفضيلا وتتميز بقيمة غذائية كبيرة، حيث تحتوي على البوتاسيوم، والحديد، والكالسيوم، كما تحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين سي. تساعد القراصيا على الوقاية من الإمساك والأنيميا والحماية من هشاشة العظام، كما أن لها خصائص مضادة للسرطان.
فوائد التمر في ياميش رمضان
إن التمر هو روح رمضان كما نعلم جميعاً، فعليه يتم الإفطار ويمكن أن يستخدم في حشو العديد من أنواع الحلويات والمخبوزات، كما أن هناك مشروب التمر باللبن اللذيذ، والخشاف الرمضاني وكرات التمر والعديد من الوصفات الأخرى التي تشترك جميعا في أن قوامها التمر. ولأنه ملقب بملك الأطعمة، فليس من الغريب أن تعلم أن التمر هو مصدر رائع للكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكبريت، وحمض الفوليك وعدد من الفيتامينات.
إن فوائد التمر لا تنتهي فهو يساعد على تخفيف الإمساك واضطرابات الأمعاء والوقاية من الأنيميا وتقوية العظام، والعديد من الفوائد المهمة الأخرى للبشرة والشعر أيضاً.
فوائد التين المجفف
في ياميش رمضان
التين المجفف مصدر جيد للألياف، لذا فهو يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، كما يساعد على خفض ضغط الدم، وحماية العظام بفعل محتواه من الكالسيوم، كما أن له خصائص مضادة للسرطان. ومن الجدير بالذكر، أنه يجب عدم الإفراط في تناوله، نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم، فإنه قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات بالكلى وخصوصاً لدى مرضى القصور الكلوي.
فوائد المشمش المجفف في ياميش رمضان
يحتوي المشمش المجفف على مستويات عالية من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E، كما أن هناك أيضًا كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والكاروتينات موجودة فيه.
يساعد المشمش المجفف على تقوية النظر وتنشيط الدورة الدموية، وتحسين عملية الهضم، وأظهرت الأبحاث أن المشمش المجفف قادر على تحسين تخثر الدم في الجسم، هذا أمر رائع بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات النزيف، ولكن يمكن أن يكون خطيرًا بالنسبة لأولئك الذين يتناولون أدوية سيولة الدم، أو إذا كانت لديهم بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.
فوائد الزبيب في ياميش رمضان
الزبيب هو العنب المجفف، ويعتبر من أهم الضيوف حلولاً على مائدة رمضان، حيث إنه شريك في معظم أنواع حلويات رمضان، كما يستخدم في العديد من الوصفات الأخرى، مثل أطباق الأرز بالطرق المختلفة. للزبيب فوائد رائعة للهضم وتحسين صحة الأسنان والعظام، ومعادلة حموضة الدم، ومحاربة العدوى الفيروسية.
نصائح مهمة لشراء وتخزين الياميش
حتى تستطيع الحصول على فوائد الياميش التي تم ذكرها يجب التأكد من جودته، ويمكنك اتباع النصائح الآتية:
قد تكون معرفة جودة الفواكه المجففة صعبة بعض الشيئ، لذا عند شراء الياميش، يجب التأكد من المصدر وأنه غير منتهي الصلاحية أو مخزن من العام الماضي.
اختيار الثمار الجافة بلا سوائل أو تعرق أو بقع غريبة اللون عليها.
عدم شراء كمية كبيرة جدا حتى لا تفسد مع عدم الاستخدام.
حفظ الياميش في درجة حرارة معتدلة مائلة للبرودة، فدرجات الحرارة المرتفعة تساعد على إفساده بسرعة. الحفاظ على مكان التخزين من الرطوبة وتساقط السوائل على الياميش، فذلك قد يكون بيئة خصبة للبكتيريا.
إن فوائد الياميش الرائعة لا تعني أنه عليك الإفراط في تناوله بكميات كبيرة، فذلك قد يحمل المخاطر بما في ذلك ما يأتي:
زيادة الوزن بسبب ارتفاع
عدد السعرات الحرارية
ارتفاع نسبة السكر في الدم.
بعض الأنواع قد يكون لها تأثير سلبي على الكلى نظرا لارتفاع نسبة البوتاسيوم فيها، كما ذكرنا في المشمش المجفف.
يحتوي الياميش على كميات مرتفعة من السكر، مما قد يسبب تسوس الأسنان خاصة لدى الأطفال.
الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة

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