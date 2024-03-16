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الاضطرابات العصبية.. سبب عالمي جديد للمشكلات الصحية

3/16/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- لم تعد أمراض القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعا بين الناس كأسباب رئيسية للوفاة، بل هناك أمور أخرى.
فقد تبين أن اضطرابات الجهاز العصبي، بما يشمل أمراضاً مثل، الخرف الناتج عن ألزهايمر، وكذلك الصداع النصفي أو عواقب السكتة الدماغية، هي الأسباب العالمية الرئيسية للمشكلات الصحية.
وبحسب دراسة جديدة نشرتها مجلة "لانسيت نيورولوجي"، فإن المتاعب العصبية باتت الأكثر انتشاراً لدى الأشخاص الذين ما يزالون على قيد الحياة.
وأشارت إلى أنه في العام 2021، أصيب 43 % من سكان العالم أو 3.4 مليار شخص باضطراب عصبي.
كما تابعت الدراسة التي أجراها مئات الباحثين تحت رعاية معهد القياسات الصحية والتقييم، وهي منظمة مرجعية للإحصاءات الصحية، أن هذا المستوى يتجاوز التقديرات الحالية، ما يعني أن هذه الاضطرابات قفزت بأكثر من النصف منذ العام 1990.
ويعزو الباحثون هذا الأمر، من بين أسباب عدة، إلى شيخوخة السكان، خصوصاً أن الغالبية العظمى من الاضطرابات العصبية لا يمكن علاجها، وبالتالي من المحتمل أن تستمر لسنوات حتى الموت.
160 مليون وفاة
مع ذلك، يرتبط هذا الواقع أيضاً بتطور في تصنيف منظمة الصحة العالمية، التي باتت تدرج السكتات الدماغية على أنها مرض عصبي، وليست من أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو الاختيار الذي اتبعه معدو الدراسة.
يشار إلى أن من بين اضطرابات الجهاز العصبي أيضا السكتات الدماغية التي تؤدي لمعظم حالات العجز والمشكلات الصحية.
في حين أن هذه الأمراض، تسببت في خسارة مجموع سكان العالم 160 مليون سنة من الحياة الصحية. -(العربية نت)

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