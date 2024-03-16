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الأسعد: الدراما قوة ثقافية تحاكي الواقع وتعبر عنه بأدق التفاصيل

3/16/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- يشارك الفنان الأردني ساري الأسعد في الموسم الرمضاني للعام الحالي، بأحداث المسلسل الدرامي الاجتماعي "الدوار العاشر"، من باكورة إنتاج التلفزيون الأردني وإخراج محمد لطفي وتأليف الدكتور محمد البطوش، ويشارك فيه نجوم الدراما الأردنية.
وتحدث الأسعد لـ"الغد" عن دوره في مسلسل "الدوار العاشر"، إذ يقدم شخصية "أبو جمعة" الذي يمتلك مكتب تكسي أجرة، يمارس من خلاله أعمال غير شرعية مثل: تهريب المخدرات، ومشاريع مع الكثير من الجهات لتغطية غسيل الأموال، ثم تتوالى أحداث المسلسل الذي يأتي في ثلاثين حلقة متتالية، تاركا للمشاهد متابعة أحداثه المشوقة.
ويؤكد أن هذا العمل، نقطة تحول في الدراما الأردنية لضخامة الإنتاج الذي قدمه التلفزيون الأردني مشكورا، إضافة إلى أنه يحاكي الواقع حول القضايا السلبية مثل، تجارة المخدرات وغسيل الأموال وغيرها من الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا الأردني، والذي استطاع مخرج العمل من خلاله أن يقدم صورة بصرية جميلة بأحدث التقنيات، إضافة إلى كاتب العمل الذي أحسن بإلقاء الضوء على تلك الحالات السلبية ومعالجتها، مشيرا إلى أن كل "عمل لا بد وأن يكون له رسالة تقدم للأجيال في هذه الظروف بالذات".
ويلفت، إلى أن هذا العمل في مضمونه الهادف يعكس واقع القضايا والمشاكل في المجتمع، والطرح بأسلوب درامي تشويقي يساهم في عملية البناء القيمي للإنسان وابتعاده عن الظواهر السلبية، وتزويده بالفكر الراقي وبث القيم والسلوكيات الإيجابية الداعمة للمسؤولية الاجتماعية للقائمين على العمل الدرامي، مثمنا دور إدارة التلفزيون على إنتاج هذا العمل الدرامي، الذي يشكل نقلة نوعية سواء من حيث، النص والإخراج والرؤية البصرية وتجتمع فيها كل العناصر الكافية لنجاح أي عمل.
ويرى أن هذا العمل سيكون له حضور على الساحة الفنية الأردنية والعربية على حد سواء، إلى جانب استعادة الفنان الأردني لمكانته عربياً، طالما يوجد أعمال درامية تلبي طموحه؛ ليكون حاضراً في المشهد الدرامي العربي.
ويؤكد أن الفنان يحمل رسالة سامية للمجتمع، وله دور ملموس في تعزيز القيم، فالفن رسالة وطنية مؤثرة، وواجب الجميع الحفاظ عليها، ونقل هذا الفن إلى الأجيال حتى لا تندثر الرسالة القيمة أو تضيع.
ويقول الأسعد: "إن الدراما نموذجاً للفن في المجتمعات تحاكي الواقع وتعبر عنه وتصفه بطرق وأساليب متنوعة وبأدق التفاصيل، لأن الفن هو مرآة تعكس واقع المجتمع بأفكاره ومكنوناته ومكوناته الثقافية"، لافتا إلى أهمية الدراما التلفزيونية في مواكبة التطور الذي يشهده العالم، إضافة إلى أن الدراما التلفزيونية قوة ثقافية مؤثرة في المجتمع لا يستهان بها، وذلك بسبب انتشارها الواسع وقدرتها على إبهار المشاهدين وتخطي الحواجز وتأثيرها بأسلوب غير مباشر.
الدراما الأردنية تحظى بجمهور عربي ومحلي، لكن ليس بالكم المأمول، ما جعلها، بحسبه "غير منافسة بقوة بين الدراما المصرية والسورية والخليجية واللبنانية"، والسبب قلة الاهتمام بالدعم للدراما الاجتماعية والبيئية المحلية أو المودرن، والتركيز على الدراما البدوية أكثر من غيرها، ما يتطلب تغييرا وتعديلا على محتوى ومضمون الدراما البدوية، لأن الدراما تعتمد في ديمومتها على التجديد والتغيير وعدم التقوقع في إطار واحد.
وحول طقوسه في شهر رمضان، أكد أنه يفضل المكوث في المنزل طيلة شهر رمضان مع العائلة التي تجتمع في المنزل، وقراءة آيات من القرآن الكريم، وأيضاً يخصص وقتاً لمشاهدة بعض الأعمال الدرامية على المحطات التلفزيونية.
ويذكر، أن ساري الأسعد ممثل ومنتج أردني، من مواليد العام 1958 له بصمة كبيرة على الصعيد الفني في الأردن؛ تولى منصب نقيب الفنانين الأردنيين للدورة 2014-2016، ومن أهم أعماله في الدراما التليفزيونية: (أنا ودموعي) 1975، (الشريكان) 1984، (عرس الصقر) 1988، .. وغيرها.

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