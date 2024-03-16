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عالم الجريمة المنظمة مهنة يرثها الأشقاء في مسلسل العتاولة

3/16/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- يجتمع الشقيقان "نصار"، و"خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟
"العتاولة" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.
يقول أحمد السقا إن "العمل شعبي ويتميز بخصوصية شديدة لأنه يتحدث عن أهل إسكندرية، ولدى أهل إسكندرية طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة معينة".
يتوقف السقا عند الشخصية التي يجسدها، فيقول إن "نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعوداً وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته، تؤدي به إلى ما سنشاهده في المسلسل".
من جانبه، يكشف طارق لطفي عن حماسته لتأدية الشخصية الشعبية بهذا الشكل لأول مرة، مضيفاً: "يشكل هذا الدور تحدياً بالنسبة لي، لأن الشخصيات الشعبية لها خصائص أخلاقية معينة وتتمتع بالشجاعة، ولغة جسد معينة، ومصطلحات رائجة مختلفة عما قدمته في أدوار سابقة".
وفيما يثني لطفي على النص المتماسك والغني بالتفاصيل، يوضح أن وجود أحمد السقا أسعده جداً، وأضاف: "هو بمثابة أخ لي ومن ألطف الأشخاص الذين تلتقي بهم في الحياة، وكنت مدركاً بأن كواليس العمل ستكون ممتعة". يؤدي طارق لطفي شخصية خضر، شقيق نصار، ويتحدث عن العلاقة بينهما، فيقول "هما شقيقان متقاربان ويكملان بعضهما البعض، كل منهما لديه وظيفته الخاصة في القصة لدرجة أن غياب أحدهما يتسبب بخللٍ ما"، لافتاً إلى أن "الصراع هو محاولة لعدم الانفصال، وليس بهدف أن يحل أحدهما مكان الآخر أو يأخذ مكانةً أعلى من الآخر".
من جهتها، تعرب زينة عن سعادتها بالعمل مع نجوم المسلسل، مضيفةً: "هذا ثاني تعاون لي مع أحمد السقا، فتجربتي الأولى معه كان في بداياتي، وشكل العمل يومها نقلة نوعية في حياتي، وسعيدة بالعمل معه بعد كل هذه السنوات". وحول الدور الذي تلعبه في المسلسل، تقول زينة: "أقدم شخصية حنة، وهي شخصية جديدة لم أقدمها سابقاً شكلاً ومضموناً، فهي فتاة قريبة من الناس وموجودة في كل البيوت، غلبانة كما نقول بالمصري، وشابة اسكندرانية بريئة تجد نفسها متورطة في مشاكل كبيرة.
يشدّد المخرج أحمد خالد موسى على "أن "العتاولة"، هو مسلسل شعبي، والإسكندرية ساحة للأحداث، ففي السنوات العشر الأخيرة، معظم الأعمال الشعبية تم تصويرها في أحياء القاهرة وشوارعها، وناقشت فكرة أن تصوير العمل في الإسكندرية مع الجهة المنتجة، من أجل تقديم عالم شعبي بشكل جديد من خلال التصوير في هذه المدينة الساحرة، لكسر الصورة النمطية التي اعتادها الجمهور، لذلك تم اختيار الميناء والبحر وبعض الشوارع في الإسكندرية".
يضيف قائلاً أن "أحمد السقا لم يقدم هذا النوع الشعبي في الدراما في تجاربه المتنوعة، فيما قدم طارق لطفي نوعية مواضيع مختلفة أيضاً، حتى أن الشكل الذي يطلّ من خلاله جديد، لذا أعد الجمهور بأن هذين الممثلين وغيرهما سيطلون بشكل جديد حتى أن الصورة وأماكن التصوير المختارة، هي أقرب للصورة السينمائية، والإيقاع سيكون سريعاً بمشاهد قصيرة لم يسبق تقديمها بهذا الشكل في الدراما".
أخيراً يدحض أحمد موسى إشاعة الأخوة الأعداء في المسلسل، ويؤكد بأن "السقا ولطفي شقيقان مترابطان في العمل". ويُعرض "العتاولة"، في رمضان على "ام بي سي" ومنصة "شاهد".

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