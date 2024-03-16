Sunday, 17 March 2024 07:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رمضان.. رحلة روحانية لتنمية قيم الخير والعطاء في نفس الطفل

3/16/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- ابتسامة تعلو وجه تسنيم كلما رأت ابنها محمد (10 أعوام) وهو يتجه إلى المسجد مع والده قبل أذان المغرب حاملا معه صناديق من الماء والتمر ليوزعها على الصائمين.
هذه ليست المرة الأولى لطفلها محمد بحسب تسنيم، بل اعتاد على ذلك منذ كان في السابعة من عمره، إذ حرصت مع زوجها على تربية طفلها بطريقة سليمة وترسيخ صفات وسلوكيات إيجابية في نفسه تفيده وتفيد مجتمعه في المستقبل.
وتذكر تسنيم أن البداية كانت بتعليمه عبادات الصلاة والصوم، مبينة أنها عمدت في شهر رمضان من كل سنة على أن تضيف سلوكا جديدا لطفلها ليستمر معه طوال السنة ويصبح جزءا من شخصيته من مساعدة الآخرين إلى العمل التطوعي والتعاون الذي صقل شخصية طفلها ويجد السكينة والروحانية في شهر الخير.
وتشير تسنيم إلى أنها تعتمد هذا الأسلوب مع جميع أطفالها إذ إنها تجد في شهر رمضان فرصة لتعليم أطفالها صفات وسلوكيات إيجابية في حب مساعدة غيرهم والمودة والتراحم.
بينما الجد غالب (59 عاما) فقد حرص على تعليم أحفاده الإحساس بغيرهم ومساعدة كل محتاج ولو كان بشربة ماء على حد قوله، مبينا أنه بذلك يساعدهم على زرع الثقة بالنفس وحب الخير للغير.
ويشير غالب إلى أنه تعلم من والديه وعلم أطفاله واليوم ينقل ذات الأمر إلى أحفاده، منوها أنه في بداية شهر رمضان من كل عام يقوم بإعداد صناديق من المساعدات برفقة أبنائه وأحفاده ليوزعها على المحتاجين في شهر الخير.
ويشدد غالب على أنه يحرص على إشراك أحفاده في الأعمال التطوعية ليستشعروا عظمة المساعدة للآخرين وزرع الصفات الحميدة التي سترافقهم مدى الحياة وتصحح مسارات حياتهم.
شهر رمضان، فرصة لزرع وترسيخ صفات وسلوكيات إيجابية في نفوس الأبناء، تتسم بالتعاون وحب مساعدة الغير وتقديم يد العون لكل محتاج إلى جانب أعمال تطوعية تصقل شخصيات الأطفال وتنمي ثقتهم بأنفسهم، وهنا تبرز روحانية شهر رمضان الذي يتزين بأعمال الخير.
ويجد الأهالي في رمضان فرصة ليتشاركوا مع أطفالهم في الأعمال الخيرة، ليستشعروا معا معاني التكافل والتعاون بين الجميع ومساعدة المحتاج والعطاء، وبهذا يكتسب الطفل الكثير من المبادئ.
ويبين الاختصاصي التربوي الدكتور عايش نوايسة أن لرمضان خصوصية، كما في تهذيب النفس وتدريبها. ولذلك نرى درجة الوعي ترتفع عند الجميع حتى الطفل نفسه، والأهم كيف نجعله يستمر في هذا السلوك.
ويؤكد نوايسة أن الأصل في السلوك أن يكون هنالك استمرارية، وأن تكون التربية على مدار العام سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر، مبينا نوايسة أن الطفل يجب أن ينشأ على العادات والقيم والسلوكيات المرتبطة بالجوانب الأخلاقية والدينية والتي تتعلق بالعلاقات الإنسانية وأن تكون تربية الأهل وفق مبادئ وقيم وعادات وتقاليد.
ويشدد نوايسة على أهمية تقويم سلوك الأبناء ومتابعته وأن يكون هنالك توجيه دائم من الأهل لتعزيز السلوك، واستمراريته في المستقبل.
ويشير نوايسة إلى أن العائلة والمؤسسة التربوية لهما دور في تربية سلوكيات إيجابية في الطفل، وكذلك الإعلام يشترك فيها كطرف ثالث وجميع هذه الوسائل لها دور في تكوين وتعزيز السلوك.
ووفق نوايسة، الطفل يكون مهيئا في رمضان لأن يتغير، لأن الفلسفة من الصوم هي عبارة عن اختبار للنفس لذلك الطفل يدخل هذه السلوكيات في تصرفاته، ويدرب نفسه، وهنا يستغل الآباء الشهر لتوجيه السلوك، والأصل أن يكون ذلك على مدار العام.
ويقول نوايسة "رمضان بمجمله عبارة عن منهاج حياة ويشمل كل شيء من الصبر والحمد والشعور بالآخر والمساعدة وتقديم يد العون والتواصل مع الآخر وصلة الرحم، فهو شهر حياة، وينعكس بالمدى البعيد على سلوك الطفل ليكون أكثر إيجابية.
ويؤكد ذلك الاختصاصي النفسي والتربوي موسى مطارنة، الذي يبين أهمية استغلال رمضان لزرع بذور الخير والمحبة والحفاظ على مشاعر خاصة تتجلى في الأسرة وبالمجتمع وتؤثر على الأطفال إيجابيا أيام الشهر الفضيل.
ووفقا لذلك، لا بد من ترسخ المفاهيم السليمة في عقول الصغار، وأهمها أفعال الخير في شهر رمضان ومساعدة المحتاجين في كل وقت، والتعامل بالحسنى.
ويوضح مطارنة أن اصطحاب الأطفال إلى المسجد والمساعدة في تقديم التمر والماء للمصلين، إلى جانب إشراكهم في إفطارات رمضانية جماعية ونشاطات تطوعية، يزرع الخير والعطاء مبكرا في نفوسهم.
ويبين مطارنة أن هذه المشاركات ترسخ المفهوم الإنساني والتطوعي ويصبح لدى الطفل سلوك إيجابي يرافقه بالمستقبل، فالمفهوم يصبح فكرة والفكرة تصبح مبدأ والمبدأ يصبح سلوكا.
وبذلك ينشأ الطفل على مفهوم التكافل والتواصل ودوره الإنساني في المجتمع بحسب مطارنة، مبينا أن الطفل يجب أن يكون لديه دور في بيئته ومحيطه ومساعدة المحتاج وبناء مشاعر من التراحم والتواد والتقارب والإحساس بالآخر واحتياجاته.
ويختار الأهالي الشهر الفضيل في إكساب أطفالهم سلوكيات جديدة، وتعميقها، ضمن أجواء روحانية، فالطفل يلتقط كل شيء، وبالتالي عندما يتدرب ويتعلم السلوكيات الإيجابية يلتقطها بسرعة وكذلك عند تعديل السلوك وترويض النفس.

MENAFN16032024000072011014ID1107986170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث