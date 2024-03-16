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الأوقاف: روابط وهمية تدّعي تقديم مساعدات ماليّة

3/16/2024 11:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، المواطنين من روابط وهميّة تدّعي أنّها تعود للوزارة وتحمل شعارها، وتطلب الدخول إليها وتعبئة بياناتهم الشخصيّة، للحصول على مساعدة ماليّة من الوزارة.

وأكّدت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم السبت، أنَّ هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها، وتهدف للنصب والاحتيال على المواطنين، داعيةً لعدم التعامل مع أيّ روابط تصل إليهم باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها وتدّعي تقديم المساعدة المالية.

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