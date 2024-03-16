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ميناء غزة العائم.. الاحتيال أو الهروب

3/16/2024 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران لم تمض 24 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي بايدن قراره بانشاء ميناء عائم على شاطئ غزة، حتى سارع نتنياهو متقمصاً شخصية هتلر بأنه دائما صاحب القرار ليعلن“أن الميناء العائم فكرته هو، وأنه نقلها إلى الرئيس الأميركي”. فهل النوايا وراء إنشاء الميناء الذي يستلزم عمل 1000 جندي أميركي لمدة شهرين، هل النوايا إنسانية صادقة؟ أم أنها عملية تجميل للموقف الأميركي البشع المؤيد لإسرائيل، والمزود لها دون توقف بالمال والأسلحة والذخائر في حربها ضد 2.3 مليون فلسطيني من المدنيين في قطاع غزة؟ أم أنه باب غير مباشر لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة؟ وفي المقابل: هل تعجز الولايات المتحدة عن الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بمرور الاحتياجات الإنسانية من غذاء وماء وكساء ودواء ووقود ومستلزمات البقاء الأخرى؟ بل والضغط عليها لإيقاف هذه الحرب المجنونة؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال، علينا قراءة الصورة التي رسمها اليمين الإسرائيلي للحرب على غزة ومآلاتها في إطار رد الفعل الدولي. فقد أعلنت حكومة نتنياهو الحرب التدميرية الشاملة، وخلال أيام وبعد توافد القيادات الأميركية والأوروبية إلى تل أبيب وتدفق الخبراء والأسلحة والمعدات والأموال لتدعم الحرب تحولت القيادة الصهيونية لتسخين جبهة الضفة الغربية والقدس“ولتوظيف الحرب في التخلص من القضية الفلسطينية بكاملها (إذا أمكن) عن طريق القتل والتهجير وتفكيك الأونروا وتطبيق تكتيكات الحرب العالمية الثانية”. ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وبعد انقضاء 165 يوما على الحرب الوحشية التي استخدمت فيها إسرائيل كامل قواتها العسكرية ووظفت كل وسائل القتل والتدمير، وأحالت مناطق عديدة من غزة الى مجرد ركام، وبعد أن قتلت 32 ألف مواطن بينهم 24 ألف طفل وامرأة وأصابت 75 ألفا آخرين ودمرت المرافق الصحية بكاملها وساوت المرافق التعليمية والأيوائية بالأرض، إضافة لما تقوم به بالضفة الغربية من حرب بطيئة ممنهجة، خلال كل ذلك، عمليا، لم تتحرك الأقطار العربية ولا المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن لإجبار إسرائيل رغما عنها على وقف الحرب ووضع حد لهذا القتل والتدمير. وهنا“تأكد اليمين الصهيوني الحاكم، وعدم اعتراض أميركي خلف الستار، أن الباب مفتوح لتفعل إسرائيل ما تريد: قتل جماعي، تدمير، تهجير، تجويع، تعطيش، اغتيالات. وهنا توسعت الأحلام الاستعمارية الاحتلالية والإحلالية للكيان الصهيوني، فاستحضر صورة اليهود في ألمانيا:“معسكرات اعتقال ومحاصرة شاملة وبعد ذلك تهجير من يستطيع الى فلسطين عن طريق البحر”. لقد عاشت غزة سجنا جمعيا لمدة 17 سنة، واليوم وقد فقد الغزيون كل شيء تقريباً وأصبح التفكير يتركز حول الوجبة اليومية للإنسان بينما تغلق السلطة الإسرائيلية كافة المعابر، ستبدأ الإدارة الأميركية بايصال وجبات الطعام للغزيين من خلال الميناء العائم”، وتشجيعهم.. بشكل مباشر، أو غير مباشر، على الذهاب الى قبرص أو أي بلد آخر، ولو لفترة مؤقتة، حتى يعاد إعمار غزة وتستقر فيها الأوضاع”. وتتطلع إدارة نتنياهو، وإدارة بايدن بالخفاء، أن يستجيب الغزيون للعروض الأميركية غير المعلنة تحت ضغط قسوة الظروف التي خلقتها الحرب ونسجتها الوحشية الإسرائيلية الحاقدة مدعومة بالروح الاستعمارية التقليدية.
لقد وصل اليمين الاستعماري الصهيوني إلى قناعة كاملة بأن لا مستقبل لإسرائيل إلا باتباع مبدأ جابوتنسكي بالضغط بكل قوة على الفلسطينيين حتى الاستسلام وهنا يسهل التخلص منهم من خلال طردهم وتهجيرهم من الأرض الفلسطينية. وما نراه في الضفة الغربية من تدمير وتجريف ممنهج للبنية التحتية في القرى والمخيمات يهدف إلى إيصالها إلى ما يشبه الوضع في غزة. وإذا نجح التهجير عبر الميناء العائم فذلك سيكون فرصة لإعادة النموذج في الضفة وعن طريق البحر، بعد أن أعلنت الأردن أن تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن هو خط أحمر بل وإعلان حرب، وأعلنت مصر رفضها التهجير إلى سيناء. إن التهجير عبر البحر سوف يزيل عن كاهل إسرائيل عبء الصدام مع الأردن ومصر. وستعمل إسرائيل على أن تظهر الهجرة طوعية بل وإنسانية وذلك حين تضع الفلسطينيين في حالة من البؤس وفقدان كل مقومات الحياة إلى الدرجة التي ينتظر فيها الناس وجبة الطعام لتصلهم في الجو أو البحر عن طريق الميناء العائم.
وقد تكون القضية الفلسطينية تفتح فصلاً جديداً في تاريخها إذا تنبه الفلسطينيون إلى مؤامرة التهجير وأفسدوا هذه المؤامرة في الوقت المناسب. وهذا يستدعي العديد من الخطوات ربما في الاتجاه التالي أولاً: الإنهاء الفوري للانقسام الفلسطيني على مبدأ“لا غالب ولا ومغلوب” وقبول الفصائل المختلفة في منظمة التحرير وتوافق فتح وحماس نهائيا. فكلاهما مستهدف. ثانياً: تشكيل حكومة فلسطينية إصلاحية بمشاركة متكافئة ومن منظور المصلحة الفلسطينية العليا وليس المصلحة الفصائلية. ثالثاً: التنسيق مع الأقطار العربية الأكثر التزاماً بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها الأردن ثم مصر والعراق والكويت والسعودية لتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم وتقديم المعونة بأشكالها المختلفة لهم. رابعاً: العمل على المستوى الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً كاملا في الأمم المتحدة، ورفع حماس والفصائل الأخرى من قائمة الإرهاب الأميركية الأوروبية.
لقد أثبتت إسرائيل بشكل قطعي أنها غير مستعدة لأي سلام وأنها تعمل بشكل ممنهج على تدمير الوجود الفلسطيني وابتلاع كامل الأراضي الفلسطينية بكل ما فيها وهي تعلم أن الجدار الذي يحول بينها وبين أطماعها الاستعمارية هو الصمود الفلسطيني في إطار نضالي موحد ومتماسك ومتفهم للتغيرات الدولية. فهل تمسك القوى الفلسطينية خيوط العملية في اللحظة المناسبة؟ تلك هي المسألة.

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