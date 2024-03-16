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الأردن ينفذ 263 إجراء لـتدعيم إدارة الإصلاح

3/16/2024 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – قال البنك الدولي في تقرير تقييمي لمشروع "تدعيم إدارة الإصلاح" الذي يمولّه بـ15.8 مليون دولار، أنّ الأردن نجح بتنفيذ 263 إجراء إصلاحيّاً منذ إطلاق المشروع عام 2019، 31 إجراء انجزت في الشهور الستة الأخيرة.
وأضاف البنك، أنّ المشروع الذي يدعم الحكومة بتنفيذ مصفوفة إصلاحات أطلقت عام 2019، يسير نحو تحقيق الهدف بدرجة "مرضية"، مشيرا إلى أنّ الصرف على المشروع كان متوسطا الفترة الماضية، ويتوقع بأن يرتفع العام الحالي، مضيفا أنّه وحتى 20 شباط (فبراير) الماضي، صرف المشروع 6.4 مليون دولار، ما يمثل 41 % من إجمالي مبلغ المشروع.
وبين أنه في الأشهر الستة الماضية، انتهي من 31 إجراء إصلاحيًا إضافيًا، ما رفع إجمالي عدد الإجراءات المنجزة لـ263 إجراء إصلاحيًا. وبلغت نسبة الإنجاز 66 %. وما يزال هناك 140 إصلاحا يتعين إكمالها في إطار مصفوفة الإصلاحات.
يشار هنا الى أن البنك وافق في العام 2019 على تقديم منحة بـ6.5 مليون دولار لتمويل المشروع الذي تضمن تأسيس "وحدة" أو "سكرتارية" بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي أطلقت في الأردن. ثمّ وبطلب من الحكومة اعيدت هيكلة المشروع وتقديم تمويل إضافي له عام 2022 بحجم 9.3 مليون دولار، وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الذي أقر "مصفوفة إصلاح محدثة".
وذكر البنك أنّ "وحدة الإصلاح بوزارة التخطيط نسقت مع الوزارات والإدارات والوكالات المسؤولة عن تنفيذ إصلاحات سياسية محددة بالاعتماد على صندوق دعم الإصلاح".
وتدعم وحدة دعم الإصلاح، تنفيذ العمليات الرئيسة التي يمولها البنك الدولي، مثل برنامج الاستثمارات الشامل والشفافية المراعية للمناخ، ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.
وتعمل مصفوفة الإصلاح المحدّثة على 12 ركيزة بعد أن كانت 9، بحيث أضيفت ركائز جديدة – بعد هيكلة المشروع- وأصبح إجمالي المجالات التي تغطيها الركائز 44.
وأفاد البنك، بأن الحكومة نجحت عبر البرنامج بتعزيز سياسات وأطر وعمليات المشتريات العامة، وستطبق على المديرين التنفيذيين والإداريين لتحقيق الشراء الفعال، كما وافقت لجنة سياسة المشتريات على نشر نظام المشتريات الإلكتروني الأردني الذي تستخدمه حاليا 23 مؤسسة حكومية.
وقال إن إصلاحات إدارة الاستثمارات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشهد "تقدما ملحوظا"، مشيداً بتشغيل نظام السجل الوطني لمشاريع الاستثمار الذي تستخدمه الجهات الحكومية لتقديم مذكرات مفهوم المشروع لوحدة إدارة الاستثمارات العامة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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