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مركز السمية.. هل يسهم بتبسيط استيراد وتصدير الأدوية الزراعية؟

3/16/2024 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - فيما أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات أن الوزارة تدعم فكرة إنشاء مركز لدراسات سمية الأدوية (البشرية والبيطرية)، ضمن إطار المبادرات الريادية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2025-2023)، أكد خبراء زراعيون أن فكرة إنشاء المركز تصب في مصلحة صادرات ومستوردات الأدوية والمبيدات على حد سواء.
وبين هؤلاء الخبراء لـ "الغد"، أن المركز سيساهم في تذليل العقبات التي يواجها القطاع في عملية تسجيل منتجاته في العديد من الأسواق التصديرية، وسيحفز الابتكار ويتيح الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الدراسات والبحث والتطوير والأمن الغذائي.
وكان الخنيفات أكد أن الهدف من إنشاء المركز سيكون لدعم قطاع صناعة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية في الأردن، من أجل الوصول إلى مختلف الأسواق التصديرية، والارتقاء في صناعة الدواء البيطري الأردني على المستوى المحلي والإقليمي، وإيجاد حلول لكافة المعيقات التي يواجهها القطاع، فضلا عن تحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات عالمياً وضمان استدامة القطاع ومنتجاته.
وفي السياق، قال الخبير الزراعي مساعد أمين عام وزارة الزراعة سابقا الدكتور عزت العجالين إن فكرة إنشاء مركز لدراسات السمية للأدوية ،يصب في مصلحة الصادرات والمستوردات على حد سواء .
واضاف انه سوف يساهم في تسريع الإجراءات مع ضمان صحة وسلامة الغذاء وبالتالي ضمان تدفق السلع الزراعية من وإلى الاردن بشكل أفضل.
وقال العجالين إن دراسات السمية تساهم في تحديد أنواع السموم والأمراض ومدى انتشارها إن وجدت وكيفية الحد منها ومكافحتها.
من جهته، بين المهندس الزراعي سليمان تيم أن إنشاء المركز يهدف إلى توحيد أنظمة الحجر الزراعي النباتي والبيطري.
وأشار تيم إلى وجود بعض العوائق التي تحد من توريد المنتجات بين الدول، ومنها موضوع الشهادات الصحية النباتية والبيطرية، وإعادة الكشف، وموضوع تحليل المنتجات على الحدود للتأكد من عدم وجود أي أثر متبق من المبيدات والآفات، والتي تسم في تأخير أو تعطيل مرور البرادات عبر الحدود، لكن في حال توحيد الأنظمة الحجرية والبيطرية فسيتم اعتماد شهادة صحية واحدة، وعندها تستطيع الشاحنات المرور بين الدول، وبالتالي لا حاجة لإعادة الكشف أو التحليل عند المرور عبر أكثر من معبر عبر حدود الدول.
بدوره بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران أن إنشاء مركز دراسات للأمراض والدراسات البيطرية ومبيدات حشرية يعد خطوة مهمة للغاية.
وأضاف العوران: "في العادة يستغرق إدخال وتصدير الأدوية إجراءات طويلة، فينتشر الوباء الذي نحاول معالجته ونحن ما زلنا في إطار الموافقات"، مبينا أن ما ينطبق على الأردن سينسحب على دول الجوار أو الدول التي نصدر إليها، وبالتالي فإن مركز دراسات السمية مهم للأردن، حيث سيعتبر مسوقا رئيسا لصناعياته الدوائية، سواء في ملف العلاجات البيطرية أو المبيدات، حيث يأتي ذلك في ظل تركيز العالم على موضوع الأمن الغذائي.
وأضاف: "نحن الآن نبحث عن أدوية ذات نسبة سمية قليلة أو معدومة، وفي الوقت تكون صديقة للبيئة وتقلل من تأثيرات التغيرات المناخية، ما يجعلنا نكسب الأسواق الخارجية ويكسب منتجنا سمعة طيبة".
وزاد: "في هذا المجال نمتلك خبرات غنية تجعلنا نعمل أكثر باتجاه الأمن الغذائي، ما يعني أنه ستكون لدينا فرصة حقيقية لمكافحة الفقر والبطالة".
بدوره كان الحنيفات أشار خلال لقاء عقد في وزارة الزراعة أول من أمس بحضور عدد من المعنيين، إلى أن إنشاء مركز إقليمي متخصص لدراسات السمية والدراسات الدوائية البيطرية حاصل على الاعتمادات العالمية اللازمة، من شأنه أن يسهم في تذليل العقبات التي يواجها القطاع في عملية تسجيل منتجاته في الأسواق التصديرية، وسيحفز الابتكار ويتيح الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الدراسات والبحث والتطوير والأمن الغذائي.
وقال إن المركز سيسهم في تحقيق متطلبات التسجيل في الأسواق المستهدفة للتصدير، وذلك من خلال عمل الدراسات اللازمة بكلف معقولة ومختبرات معتمدة، واعتماد اللقاحات البيطرية وضبط جودتها منعاً لانتشار الأوبئة واستقطاب العديد من الشركات الأردنية والعالمية لعمل الدراسات، ما يحقق الربح المادي والاستفادة من تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتقديم الخبرات والاستشارات.
من جانبه، ثمن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فكرة إنشاء المركز في الوقت الحالي لحاجة الأردن والمنطقة إليه، وبما يساهم في تعزيز الدرسات الخاصة بسمية الأدوية (البشرية والبيطرية) والمبيدات الزراعية، ودعم جهود البحث والابتكار في الأردن.

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