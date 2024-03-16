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البنك الدولي يحذر من مخاطر اندراج المياه في بؤرة تحديات المناخ والتنمية

3/16/2024 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - تحولت مخاطر الصراعات الناجمة عن المياه إلى تهديد فعليّ، ينعكس على توسع ظاهرة النزوح والتشرد بسبب الجفاف، في وقت أكدت فيه دعوات خبراء في قطاع المياه، أهمية التعامل بجدّية مع الجفاف عبر "مواجهة إجهاد مائي هيكلي تعانيه المملكة أصلا"، مقترحين المضيّ ضمن مجموعة إستراتيجيات لمواجهته.
وحذر تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، حصلت "الغد" على نسخة منه، من مخاطر اندراج المياه في بؤرة تحديات المناخ والتنمية حاليا، باعتبارها إما كثيرة للغاية أو شحيحة للغاية أو ملوثة للغاية، وبالتالي فالعواقب وخيمة، ونتيجة لذلك، تتصاعد مخاطر الصراعات الناجمة عن المياه. وفي هذا النطاق، دعا مختصون، إلى أهمية دور تعزيز الأمن المائي، بتوفير خدمات المياه وحماية السكان من الكوارث المرتبطة بالمياه والحفاظ على المياه السطحية والجوفية والعابرة للحدود، في مساعدة البلدان لأن تصبح أكثر قدرة على الصمود والحيلولة دون الانزلاق الى الهشاشة والنزوح.
وفي حين أبدى التقرير الذي حمل عنوانه "العمل على توفير المياه: تحسين السياسات وتحقيق النتائج على نطاق واسع في مجال المياه العالمية"، مخاوفه من مخاطر مواصلة المضي على المسار الحالي، ضمن مؤشرات مواجهة 700 مليون شخص خطر النزوح والتشرد بسبب الجفاف بحلول العام 2030، حذر الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، من انعكاسات تعاظم مخاطر ارتفاع النزوح الناجم عن الجفاف في دول مجاورة كالعراق وسورية.
وقال الدحيات، إن تلك المخاوف تتعاظم بالتوازي مع مؤشرات وضعتها دراسات، إزاء مساهمة ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ باحتمالية تتجاوز الـ25 مرة في هذين البلدين، وتردي البنية التحتية وسوء إدارة الموارد المائية فيهما لعمليات نزوح داخلية، ولجوء "بيئي أو مناخي"، للأردن.
وقال الدحيات، إن تلك العوامل ستؤدي لنقص المياه واضطرابات بين السكان وعمليات نزوح داخلية، بحيث يكون الأمن الغذائي والإنساني موضوعا على المحك إلى جانب الأمن المائي، منبها من تداعيات ذلك بأن يؤدي أيضا لـ"اللجوء البيئي أو المناخي" إلى الأردن، وهي الدولة الوحيدة المستقرة في الإقليم التي واجهت موجات لجوء قسرية متعددة من دول مجاورة، آخرها اللجوء السوري الذي أسهم باستنزاف المياه الجوفية".
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام الأسبق لـ"المياه"، أهمية التعامل بجدّية مع الجفاف في الإقليم خاصة في "مواجهة إجهاد مائي هيكلي تعانيه المملكة أصلا"، مقترحا ضرورة المضيّ بإحدى الإستراتيجيات لمواجهة هذا الإجهاد والجفاف على حد سواء.
وأشار الى أن تلك الإستراتيجيات، تشمل "الاعتماد على خطط استجابة استباقية قصيرة الأجل؛ وأهمها إعادة تدوير المياه ومعالجتها واستخدامها، وتعزيز منظومة السدود، ومحطات الربط المائي بين المحافظات كافة، والحقن الجوفي للأحواض المائية، وتخفيض فاقد المياه من الشبكات".
وشدد على ضرورة أن تكون تلك المقترحات "تشاركية بين الحكومة والمواطنين والمزارعين والفاعلين في المجتمع، والتخطيط الإستراتيجي طويل الأجل، وتنويع مصادر التزويد بالمياه؛ ومنها الإسراع بتمويل وتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار بمحطات التحلية الصغيرة في العقبة للاستخدامات الزراعية بالمحافظات الجنوبية والصناعات التعدينية والمنشآت السياحية لتعزيز منعتها.
وذلك إلى جانب دراسة خيارات توريد المياه من دول مجاورة، وتشكيل نظام وتحالف إقليميين ومبادرات تعاون عبر الحدود، ومده بموارد مالية وتكنولوجية ملائمة وكفيلة ببلورة إجراءات فعالة وناجحة بهذا الشأن، وتفعيل العمل بصندوق الخسائر والأضرار المنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المنعقد مؤخرا، لمساعدة المملكة بتمويل مشاريع لتعزيز منعة المجتمعات المحلية وتنفيذ حلول مستمدة من الطبيعية/ وزيادة المرونة للتغيرات المناخية باعتماد ممارسات زراعية ذكية حديثة.
من ناحيتها، نبهت أستاذة الهندسة وإدارة الموارد الطبيعية بالجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية، من مخاطر تهديد "الإجهاد المائي" وانعكاسه على اقتصاديات الدول النامية وأمنها الغذائي، ومن ضمنها الأردن، المصنف ضمن 25 دولة تعاني من الإجهاد المائي، ما يتسبب بانعدام الأمن الغذائي الذي يدفع باتجاه "النزاع والنزوح والهجرة، وهذا ما حدث فعلا في العراق وسورية".
وحذرت هندية من تسبب ندرة المياه بنشوب الصراعات، بخاصة في مناطق يجري فيها تقاسم الموارد المائية أو العابرة للحدود، مضيفة أن هذه الموارد في المنطقة العربية، تشكّل نحو 60 % من مواردها من المياه السطحية، ما يبرز أهمية التعاون بين الدول لإدارة موارد المياه المشتركة.
وبينت أن ندرة المياه بحد ذاتها، لا تؤدي غالبا إلى توترات ولكن طريقة إدارتها، من حيث عدم الكفاءة وسوء الإدارة في استخدامها، وعدم التكافؤ في التوزيع، وتقادم البنية التحتية، والأطر القانونية والسياسية والاقتصادية غير الملائمة، كلها تؤدي لتفاقم التوترات.
وأشارت لأهمية دور تعزيز الأمن المائي، من حيث توفير خدمات المياه وحماية السكان من الكوارث المرتبطة بالمياه والحفاظ على المياه السطحية والجوفية والعابرة للحدود، في مساعدة البلدان لأن تصبح أكثر قدرة على الصمود والحيلولة دون الانزلاق الى الهشاشة والنزوح.
وأوضحت هندية، أن حصة المواطن من المياه تراجعت سنويا من 3400 م3 منذ العام 1946 إلى أقل من 70 م3 حاليا، بسبب تراجع هطل الأمطار والتغيرات المناخية والنمو السكاني وأزمات اللجوء المتعاقبة.
وقالت إن أعداد اللاجئين الوافدين للمجتمعات المحلية المضيفة، أدت لإجهاد الموارد الطبيعية كما ونوعا واستدامة وبشكل كبير، كما فاقمت الضغوط على تقديم الخدمات الأساسية للمياه، مشيرة لمساهمة عبء الجفاف العالمي على أشد الناس فقرا بشكل أساسي، بحيث يعيش 85 % من المتضررين من الجفاف في بلدان ذات دخل متوسط ومنخفض.
وبهذا الصدد، أكدت أن العمل على تطوير نماذج تنمية مستدامة عالميا، بات ضرورة وليس مجرد اختيار، بحيث يمكن للتنمية المستدامة التقليل من تعرض السكان للجفاف 70 % مقارنة بالتنمية المعتمدة على الوقود الأحفوري.
ومن جانبه، حذر استشاري المياه والبيئة د. لؤي الفروخ من تهديد نضوب مصادر المياه وجفافها، أكانت ينابيع أو آبارا جوفية أو آبارا تجميعية، وانعكاسها على النزوح السكاني، بخاصة من لا يعتمدون على شبكة مياه الشرب، مشيرا أيضا إلى تأثيرها على انحسار الزراعة، وغياب الزراعات التي تعتمد على الزراعات المطرية.
وقال الفروخ، إن أول تداعيات التغير المناخي، تتبلور في تناقص كميات الأمطار وتذبذب توزيع الهطل المطري وعدم انتظامه، وهو بدوره ينعكس على الزراعة، وخفض مستويات الجريان السطحي، وارتفاع الحرارة شتاء.
وعودة إلى تفاصيل التقرير، تستعرض الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، ما قامت به من أعمال العام الماضي، ودورها في إبراز قضية المياه، مع التزام العالم ببذل مزيد من الجهود بصورة مجددة لمعالجة أزمة المياه العالمية.
وقال التقرير، إن العام الماضي، كان محوريا أدرك فيه العالم الضرورة الملحة لمعالجة أزمة المياه العالمية، وإعادتنا إلى المسار الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو إتاحة المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع بحلول العام 2030.
وأضاف التقرير أن "الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي أي البنك الدولي، ملتزمة بتسريع وتيرة المساندة للبلدان لتحقيق الأمن المائي عالميا".
وبين أن هذه الشراكة، منبر للتعاون ودعم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، بحيث تعمل الشراكة على تغيير السياسات، وبناء القدرات، وتحقيق النتائج المرجوة على نطاق واسع.
وفي السنة المالية 2023، كان لدى الشراكة محفظة مشروعات جارية تضمنت 216 نشاطا وعملية في العالم. وعبرها، توفرت معلومات ذات قيمة لمشروعات جديدة للبنك الدولي بقيمة 13.5 مليار دولار، وساندت مشروعات أتاحت الحصول على خدمات المياه أو الصرف الصحي لنحو 30 مليون نسمة.
وفي تقريرها السنوي الأخير، تستعرض الشراكة ما قامت به من أعمال لمعالجة مشكلات المياه الكبرى. وبرغم التقدم الكبير الذي تحققه الشراكة، ما يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وتساعد الشراكة مشروعات المياه والصرف الصحي في البنك الدولي، على تحقيق النتائج المرجوة بتوفير الأدوات والمساعدة الفنية وتقديم المشورة بشأن السياسات.
وفي السنة المالية 2023، ساعد التمويل المقدم من الشراكة بتوفير المعلومات للعديد من عناصر التصاميم المبتكرة لبرنامج بقيمة 1.25 مليار دولار، لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كبير في الكونغو الديمقراطية.

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