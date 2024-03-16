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مقترح حكومي لإنشاء أكاديمية لتغير المناخ

3/16/2024 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان– تدرس وزارة البيئة مقترحا لإنشاء أكاديمية متخصصة لبناء قدرات العاملين في المؤسسات الرسمية والخدمة المدنية، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة كذلك، في مجال التغير المُناخي.
ويجري حاليا بحث ومناقشة طرق إنشاء الأكاديمية بين وزارة البيئة، وأصحاب المصلحة، والتي ستتيح الفرصة أمام العاملين في القطاع الخاص، بتلقي تدريبات حول المفاهيم الأساسية لتغير المناخ، ومقابل رسوم بسيطة تدفع لتلك الغاية، والتي تدعم استدامة الأكاديمية، وفق وثيقة مسودة التمويلات المناخية.
وبحسب، المسودة التي أعدها المعهد العالمي للنمو الأخضر وبالتعاون مع الوزارة، فإن "الوزارة تسعى لتطوير منهج دراسي لتغير المناخ والتمويل، والذي سيدرس خلال دورات تدريبية رسمية تعقد لموظفي مديرية المناخ بالوزارة، والوزارات التنفيذية الأخرى، المشاركة بمشاريع التغييرات المناخية، وتنفيذ السياسات".
ومن أجل ضمان سهولة وصول أصحاب المصلحة للمواد الخاصة بالأكاديمية وللمنهاج الدراسي كذلك تُطلق الوزارة العام الحالي موقعاً مخصصاً، وبالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ().
ويعد الموقع، وفق المسودة التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، بمنزلة مستودع وطني للمعلومات المتعلقة بتغير المُناخ، بما في ذلك اللوائح والسياسات، والمشاريع المعتمدة والمبادئ التوجيهية في هذا القطاع.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ سيستخدم الموقع أيضا لتوصيل آخر الأخبار والأفكار المتعلقة بالمشاريع المُناخية باللغتين العربية والإنجليزية، لإتاحة استخدام أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين له، بحيث سيكون بمنزلة منصة اتصال ثنائية الاتجاه مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما وتستعد الوزارة لاجتماعات رفيعة المستوى بمشاركة القطاعين العام الخاص، لتسهيل الحوار المستمر بين الجانبين بشأن العمل المُناخي في الأردن، وستوفر فرصة مميزة لتبادل المعرفة.
ومن بين المقترحات التي تعمل عليها الوزارة كذلك لتعزيز المعرفة وتوفير البيانات المتعلقة بالعمل المُناخي، السعي لايجاد حاضنات وهاكاثونات تعزز الابتكار الأخضر والصديق للمُناخ بالعمل مع الشباب، وفق المسودة.
وأظهرت المسودة أن القطاع الخاص، يواجه في بعض الحالات تحديات في مجال الابتكار وتنفيذ التكنولوجيات الخضراء، لذلك قد يكون الحفاظ على الخبرة الفنية والوعي بالتطورات الأخيرة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مكلفا بخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك، تلعب الأوساط الأكاديمية دورا محوريا بدعم القطاع الخاص عبر مواكبة الممارسات والتقنيات التجارية الجديدة والفعالة، التي يمكن نشرها في الإجراءات المناخية، بحسب بنود المسودة.
ويعمل التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص على تضخيم الابتكار، وتعزيز تبادل المعرفة الضمني، بحيث تمكن مثل هذه الشراكات من الاستفادة من أحدث التطورات العلمية لتطوير منتجات صديقة للبيئة، واستكشاف الأسواق الناشئة، كما ورد في المسودة.
ووفق المسودة "يتطلب المشهد التكنولوجي والمالي والسياسي سريع التطور لتغير المناخ، المعرفة المستمرة وتبادل البيانات، في وقت تتولد فيه مبادرات جديدة بشأن تغير المناخ، وفرص التمويل وعقد الاتفاقيات كل عام".
ونظرا لمحدودية الخبرة وقيود الموارد، قد لا يقوم القطاع الخاص بالبحث بشكل كاف والاستفادة من هذه التطورات الأخيرة، أو قد يواجه صعوبة في الوصول للبيانات المناخية الأساسية لتطوير المقترحات.

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