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مشروع قانون يمنح مجلس البناء الوطني صلاحيات أوسع

3/16/2024 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- قدمت الحكومة مسودة لمشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني رقم (7) لعام 1993 تناولت متغيراته تعديل مسمى وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإدارة المحلية، ومنح صلاحيات واسعة لمجلس البناء الوطني لمتابعة الإشراف على الأعمال الهندسية في كافة مراحلها من إشراف ومتابعة وتصميم وغيرها.
وأدخلت المسودة الجديدة التي ما تزال قيد التعليق في ديوان التشريع والرأي، أعضاء جددا ممثلين في مجلس البناء الوطني مثل مدير الأمن العام أو من ينيبه، ومدير الدفاع المدني أو من ينيبه، إضافة إلى قائمة جزاءات للمشاريع المخالفة، بحيث تنظم المسودة الأموال الناتجة عن المخالفات والجزاءات.
ومنحت المسودة للمجلس صلاحية إصدار لائحة جزاءات تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة ورخصة البناء في أعمال الإعمار يبين فيها الوصف التفصيلي للمخالفة وقيمتها، ومراجعة وتعديل اللائحة حسب الحاجة.
وعدلت المسودة مسمى أمين عام وزارة الإدارة المحلية بدلا من الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية ليكون نائبا للرئيس، إضافة إلى ضم مدير المدينة في أمانة عمان ليكون ضمن أعضاء المجلس، فضلا عن وجود ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني يعينه رئيس مجلس المفوضين.
ونظمت المسودة حالة الإيراد الناتج من الغرامات المذكورة في لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس، فضلا عن منح المجلس صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق وإشراف وتنفيذ وصيانة، وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.
وشملت أعمال الإعمار كما نظمها القانون، الأعمال التي تتعلق بالمشاريع الإنشائية بجميع أنواعها كالمباني والطرق والجسور، بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة، وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرى يقررها المجلس.
ويؤلف مجلس البناء الوطني الأردني برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، وعضوية كل من وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس، ووزراء البيئة والطاقة والثروة المعدنية والنقل وأمين عمان، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان، ورئيس الجمعية العلمية الملكية أو من ينيبه، وعميد إحدى كليات الهندسة في الجامعات الأردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب.
كما يضم المجلس نقيب المهندسين الأردنيين ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، فضلا عن مدير الدفاع المدني العام أو من ينيبه، وشخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس، على ألا تتكرر مدة عضوية أي منهما لأكثر من دورتين متتاليتين كحد أقصى (أربع سنوات).
ويجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه، ويكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين.
كما يعين رئيس المجلس أمين سر للمجلس من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى إعداد جداول أعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.
وتناط بالمجلس مهام وصلاحيات تتمثل بوضع الأسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني، وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية، وإقرار الكودات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إضافة إلى دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والبت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يناط بالمجلس التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو إجراء تعديل على أي كودة معتمدة، وتحديد تكلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها، ونشر الكودات المعتمدة وتعميمها، إضافة إلى إصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.
وبموجب القانون، تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني) برئاسة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعضوية كل من أمين عام وزارة الشؤون البلدية نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة البيئة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ووكيل أمانة عمان الكبرى، ومدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية، وممثلين عن وزارات الأشغال العامة، والمياه والري، والطاقة والثروة المعدنية، والصحة، إضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة، ومديرية الدفاع المدني، وسلطـــة الطيران المدني.
كما تضم اللجنة ممثلين عن نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية إضافة الى ستة أشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلــس.
ويتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده من المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة والأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى، وإيراد بيع الكودات وأي إصدارات علمية تصدر عن المجلس، علاوة على الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

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