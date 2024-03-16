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الأردن بالمرتبة 99 في مؤشر التنمية البشرية.. وتراجع في المساواة

3/16/2024 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أول من أمس تقرير التنمية البشرية للأعوام 2023/ 2024 بعنوان "الخروج من المأزق: صورة التعاون في عالم الاستقطاب"، الذي يشير إلى اتجاهات مقلقة على الصعيد العالمي، فيما احتل الأردن المرتبة 99 من أصل 193 في مؤشر التنمية البشرية الأحدث مع نهاية العام 2022، وهو يعتبر ضمن فئة التنمية البشرية العالية عموما، بينما سجل مؤشر المساواة تراجعا حيث بلغ 16.4 %.
وتتمحور تلك الاتجاهات، وفقا للتقرير، حول تفاقم التفاوتات التنموية، والتي بدورها تؤدي إلى تعميق حالة انعدام المساواة وإهمال الفئات الأكثر فقراً.
ومن الناحية الإيجابية، ما تزال تشير التوقعات إلى بلوغ التنمية البشرية مستويات قياسية عام 2023 رغم تراجعها في عامي 2020-2021، وذلك نتاج الأزمات التي شهدها العالم.
ورصد التقرير مؤشرات الأداء منذ العام 1990 حتى 2022، حيث تغيرت قيمة مؤشر التنمية من 0.622 إلى 0.736، أي بنسبة 18.3 %.
وتناول التقرير تقييما مفصلا لأداء البلدان في مجموعة من المؤشرات التي تُعنى بقياس تقدمها في مجالات التنمية البشرية، ومنها مؤشر التنمية البشرية، والتنمية حسب الجنس، والتنمية البشرية المعدّل بعامل عدم المساواة، والفوارق بين الجنسين، والفقر متعدد الأبعاد، والتنمية البشرية المعدل بعوامل الضغط على الكوكب، ومؤشر الأعراف الاجتماعية بين الجنسين.
وفيما يخص أداء الأردن في هذه المؤشرات التي تناولها التقرير، جاء تصنيفه في مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس مستويات التنمية المتحققة في ثلاثة أبعاد متمثلة بالحياة الطويلة والصحية، والوصول إلى المعرفة، والقدرة على الحصول على مستوى معيشي لائق، ضمن مجموعة الدول التي أحرزت مراتب متقدمة في هذا المؤشر، حيث حقق درجة تبلغ 0.736 / 1، وترتيب 99 / 193 دولة في عام 2022.
وبين التقرير أن تقدم أداء الأردن في هذا المؤشر ارتفعت درجته من 0.622 1 عام 1990 إلى 0.736 عام 2022، أي بما يعادل 18.3 %.
أما فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة، فيقيس أبعاد التنمية البشرية آخذا بعين الاعتبار التفاوتات فيما ينعكس منها على كافة سكان البلد.
وفيما يخص أداء الأردن في هذا المؤشر، أشار التقرير إلى انخفاض درجته بمعدّل 16.4 % مقارنة بمؤشر التنمية البشرية، ما أدى إلى خفض درجته في مؤشر التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة إلى 0.615 / 1 عام 2022.
وأما بالنسبة لمؤشر الفوارق بين الجنسين، الذي يقيس مستويات التفاوت التنموية بين الجنسين في أبعاد الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في سوق العمل، حصل الأردن على درجة 0.449 / 1، وترتيب 111 / 166 دولة عام 2022، والتي تعتبر أقل من المتوسط العالمي في درجات الفوارق المتحققة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي يقيس أوجه الفقر المرتبطة بجوانب حياة الأفراد اليومية كالإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، حصل الأردن على درجة 0.002 / 1.
وبالنسبة لمؤشر التنمية البشرية المعدّل بعوامل الضغط على الكوكب، الذي يقيس أبعاد التنمية البشرية الأساسية إضافةً إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة المادية، حصل الأردن على درجة 0.706 / 1، والتي تعتبر أقل من درجة المتوسط العالمي في مؤشر التنمية البشرية المعدّل بعوامل الضغط على الكوكب.
ويشمل التقرير نتائج استطلاع للرأي قامت به مؤسسة المسح العالمي لقياس مؤشر الأعراف الاجتماعية بين الجنسين في جميع البلدان المشمولة بالتقرير، حيث يتمحور المؤشر حول قياس مدى تفاعل المجتمع مع مسارات المساواة بين الجنسين على الأصعدة السياسية، والتعليمية، والاقتصادية.
وفيما يخص آلية قياس هذا المؤشر، فتتم من خلال تحويل الاستجابات النوعية الواردة في المسح إلى مؤشرات قياس كمية تعرض بدرجة من 0 – 1 أو كنسبة مؤية، وفي هذا السياق تتمثل الدرجة الأفضل كلما اقتربت إلى 0 والأضعف إلى 1، وفيما يخص أداء الأردن في هذا المؤشر، جاءت نسبته المتحققة حوالي 98.46 %.
وكشف التقرير عن ازدياد أوجه عدم المساواة تعقيداً على المستوى العالمي، حيث تنحصر نسبة تناهز 40 % من حجم التجارة العالمیة في السلع ضمن دائرة ثلاثة بلدان أو أقل.
وبحسب التقرير، تجاوزت قیمة رأس مال كل شركة من أكبر ثلاث شركات عالمیة تعمل في قطاع التكنولوجیا، ما يعادل
90 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90 % من البلدان عام 2021.
واشتمل التقرير على مقترحات حول كیفیة إعادة ترتيب الترابط العالمي، منها تحقيق منافع عامة على مستوى الكوكب تسهم في تعزيز استقرار المناخ، وتسخير التكنولوجیات الجدیدة للتنمیة البشریة المنصفة من أجل تحقيق المنافع العامة الرقمیة على المستوى العالمي، وتطبيق آلیات مالیة جدیدة ومبتكرة، بما في ذلك مسار جدید في التعاون الدولي يدعم المساعدة الإنسانیة والمعونة الإنمائیة التقلیدیة المقدمة لبلدان الدخل المنخفض، إضافة إلى تطوير نهُج جديدة للحوكمة ترتكز على زيادة إشراك المجتمع في الحد من الاستقطاب السیاسي والتصدي للمعلومات المغلوطة.
وأشار أيضا إلى أنه في العام 2023، حققت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، البالغ عددها 38 بلداً، مستویات أعلى مما كانت علیه في عام 2019 حسب دلیل التنمیة البشریة.
كما أشار إلى أن أقل البلدان نموا، البالغ عددها 35 بلداً، شهدت انخفاضاً في مؤشر التنمیة البشریة في عامي 2020
و2021، ولم یعد أكثر من النصف (18 بلداً) إلى مستویات التنمیة البشریة المتحققة في العام 2019.
وظهرت آثار الخسائر في التنمیة البشریة في كل من أفغانستان وأوكرانیا، إذ سجل مؤشر التنمیة البشریة في أفغانستان تراجعاً كبيراً، فعاد إلى القیمة التي كان علیها قبل عشر سنوات، وبلغ في أوكرانیا أدنى مستویاته منذ عام 2004.
ویستشهد التقریر بالأبحاث التي تشیر إلى أن البلدان ذات الحكومات الشعبویة لدیها معدلات نمو أقل في الناتج المحلي الإجمالي، وبعد خمسة عشر عاماً من تولي حكومة شعبویة السلطة، سجل تراجع في نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 %.

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