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الانقسام بين فتح وحماس يعود لمربعه الأول

3/16/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تبددت مساعي الاحتلال لخلق جسم محلي موال له ويعمل تحت إمرته بغزة بعدما أحبطت العشائر العربية مخططه لتوظيفها وتأجيج الفتنة والاضطراب الداخلي، ما جعله يدرس التعاقد مع شركات أمن دولية لتأمين إيصال المساعدات بالقطاع، بينما يتوجه وفده لقطر في جولة تفاوض جديدة لتبادل الأسرى بعد ردّ حركة "حماس" على اتفاق "باريس2".
وعلى وقع تجاذب إعلامي حاد بين حركتي "فتح" و"حماس" عاد مؤشر إنهاء الانقسام لمربعه الأول.
وبشأن العشائر في غزة فقد قطعت الطريق على حكومة الحرب التي أرادت إنشاء بديل "لحماس" بتعزيز العناصر المحلية، بوصفه الخيار الأكثر احتمالا لشكل الحكم في غزة بعد الحرب، وفق الرؤية الصهيونية المُعدلة لعودة الاحتلال للقطاع.
وفي خضم القصف الجوي الكثيف الذي أدى لارتقاء 80 شهيداً بالساعات الماضية؛ جاءت محاولات الاحتلال لمد جسور التعاون مع المكونات العشائرية بالقطاع كمقدمة لجعلها البديل المنشود تحت غطاء البعد الإنساني لإدخال المساعدات، بالتزامن مع حصار العوائل الفلسطينية في غزة واتخاذهم أسرى للضغط على بعضهم من أجل التعامل معه، دونما فائدة.
وقد تهاوى مخطط الاحتلال بخلق الانشقاق في الصف الفلسطيني أمام الالتفاف العشائري حول الوحدة الوطنية الفلسطينية، حينما تواصل منسق أعمال حكومة الاحتلال في القطاع شخصياً مع وجهاء عائلات في غزة، لكن تم رفض عرضه بالتعاون، ومن ثم إبلاغ مسؤولين أمنيين رفضهم التعاون مع الاحتلال إلا عبر الأجهزة الأمنية في القطاع.
وتدل مساعي الاحتلال على حالة الإرباك والتخبط التي تسود أوساطه السياسية والأمنية للتغطية على فشله بغزة باستثناء إستباحة الدم الفلسطيني، وسط "تحريم" التعامل مع الاحتلال، وفق المفوض العام لهيئة شؤون العشائر في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) عاكف المصري.
وأكد المصري، في تصريح له، أن العشائر رديف كفاحي لكل قوى الشعب الفلسطيني، وصمام أمان له حتى تحقيق أهدافه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وليست بديلا عن أي جهة سياسية، مؤكدا أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني محض، ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونه وإدارته.
بدورها أشادت الفصائل الفلسطينية بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة، الذي رفض التجاوب مع مخططات الاحتلال الخبيثة والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني، وتأكيده دعم العائلات والعشائر للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضه محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني.
وأمام فشل مخططه؛ يدرس الاحتلال فكرة الاستعانة بشركات أمن دولية لتأمين تسليم المساعدات في قطاع غزة، حيث تم طرحها خلال اجتماعات مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمبركي "جو بايدن"، التي تقوم بإنشاء ميناء عائم في قطاع غزة، بهدف توصيل المساعدات عبر البحر.
إلا أن مسألة استخدام شركات أمن دولية أثناء العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة يثير جدلاً متكررا، حيث اتُّهم متعاقدون أمنيون من القطاع الخاص يعملون لصالحها بإطلاق النار على مدنيين أو استخدام القوة المفرطة في عدة حوادث في العراق وأفغانستان.
وستبقى تلك الإشكالية قائمة بالرغم من مشاركة دول عديدة بالوقت الحالي في جوانب مختلفة من الجهد البحري، بما في ذلك عمليات التفتيش والالتزامات المالية.
يأتي ذلك بالتزامن مع حالة السجال والتجاذب الإعلامي الحاد بين "فتح" و"حماس" وذلك بعدما انتقدت الأخيرة، إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى، خطوة الرئيس محمود عباس بتكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة في ظل عدوان الاحتلال وجرائمه بالقطاع.
واعتبرت "حماس" أن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة من شأنه يعمق الانقسام ويكشف أزمة قيادة السلطة الفلسطينية، بينما اتهمت "فتح" حركة "حماس" بالتسبب في إعادة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولا يحق لها املاء الاولويات الوطنية.
وجاء السجال الفلسطيني الداخلي بعد أيام على فشل لقاء موسكو، وفي غضون جولة تفاوض جديدة في قطر حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك بعدما قدمت "حماس" ردّها للوسطاء، والذي يؤكد، وفق القيادي بالحركة أسامة حمدان، على إنهاء العدوان على قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال وبدء عمليات الإغاثة.
وأكد أن تبادل الأسرى يجب أن يحصل، لكن ليس على حساب القضايا الأساسية وأولها وقف العدوان، مشددا على أن موقف "حماس" منحاز لمصالح الشعب الفلسطيني، وأن الحركة اقترحت دولا ضامنة للاتفاق إضافة إلى الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة.
ومع استمرار المفاوضات تزامنا مع تصديق رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، على الخطط العسكرية لهجوم رفح البري، أكد حمدان أن حماس تبذل كل جهد ممكن وتحاور كل الأطراف لمنع وقوع الهجوم على رفح المكتظة بأكثر من مليون نازح.
وقد عرضت "حماس" مقترحا يقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، حيث اشترطت في المرحلة الأولى انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد ومحور صلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات إلى قطاع غزة.
كما عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيراً فلسطينياً، 30 منهم من أصحاب المؤبدات، إذ تقدر سلطات الاحتلال عدد أسراها لدى المقاومة في غزة بنحو 130 ولكنها ترجح أن 32 منهم قتلوا.
كما اشترطت حماس مع بدء المرحلة الثانية، إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها. وتضمن مقترح الحركة البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة، وإنهاء الحصار، مع بدء المرحلة الثالثة.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بموقف دولي إنساني، عبر قرار ملزم في مجلس الأمن لإجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، وتحرير مليوني فلسطيني مدني من براثن أجندات "نتنياهو" الشخصية.
وقالت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح أمس، إن "نتنياهو" يهدف لإطالة أمد العدوان للبقاء في الحكم، وهروباً من أسئلة اليوم التالي له، وجميع سياسته استعمارية عنصرية بامتياز، يسعى لتحقيقها على حساب المدنيين الفلسطينيين، وحياتهم، وآلامهم، ومستقبل وجودهم في أرض وطنهم.

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