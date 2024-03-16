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إذا ما تحداه نتنياهو واقتحم رفح.. كيف سيرد بايدن؟

3/16/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - مع اتخاذ مجلس الحرب في كيان الاحتلال قرارا أول من أمس لاقتحام مدينة رفح، ومع تنامي التوترات مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، يبرز سؤال فيما سيفعل بايدن إزاء تجاهل مطالبه بعدم اجتياح رفح.
ولوح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مجددا أمس بعزمه اقتحام مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وقال أن الضغط الدولي لن يثنيه عن اقتحامها.
وعلى الرغم من أن البيت الأبيض أكد بدوره أول من أمس أنه لم يطلع على أي خطط إسرائيلية تتعلق برفح، فإن حراكاً حثيثاً يجري في كواليسه، لبحث كيفية الرد على أي تحرك إسرائيلي من هذا النوع. إذ تدرس إدارة بايدن عدة خيارات حول كيفية الرد إذا تحدى نتنياهو تحذيرات الرئيس المتكررة من شن غزو عسكري على المدينة الفلسطينية التي يتكدس فيها آلاف النازحين، من دون خطة موثوقة لحماية المدنيين، حسب ما كشف مسؤول أميركي سابق وثلاثة حاليين لشبكة "أن بي سي"، أمس. ولفتوا إلى أن المناقشات تجري وسط قلق متزايد في الإدارة وإحباط بين الديمقراطيين في الكونغرس من أن تجاهل مناشدات بايدن بكل بساطة من قبل تل أبيب.
في السياق، قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين" دعا بايدن مراراً وتكراراً الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات معينة لحماية المدنيين الفلسطينيين، لكن نتنياهو تجاهلها مرارا وتكرارا أيضا"
يأتي هذا فيما أعلن البيت الأبيض، أول من أمس، أنه يريد الاطلاع على خطة إسرائيل حول تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بحيث تضمن حماية المدنيين، وذلك بعدما أكد نتنياهو أن الحكومة المصغرة وافقت على خطة الجيش لشن الهجوم على المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والتي أضحت ملجأ لمئات الآلاف من الفارين من الحرب. وكانت العديد من المنظمات الأممية والدول الغربية والعربية، حذرت مرارا من أن أي هجوم على رفح التي تعج بنحو 1.4 مليون نازح فلسطيني، سيتسبب بكارثة أكبر.
كما نبهت الأمم المتحدة إلى أن لا مكان آمناً في كامل القطاع، وبالتالي لا يمكن نقل نازحي رفح، لافتة إلى أن الحديث عن تلك المسألة ضرب من الخيال، في إشارة إلى تلميح عدد من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم نتنياهو إلى أنه تم إعداد خطة لإجلاء المدنيين.
يذكر أنه على الرغم من التوترات بين بايدن ونتنياهو، لا تزال واشنطن تؤكد أنها الحليف الأوثق لإسرائيل، وقد نفت سابقاً وضعها أي قيود على شحنات الأسلحة التي سلمتها لتل أبيب وسبل استعمالها، على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها بايدن من قبل قاعدتها الديمقراطية الانتخابية التي أعربت عن استيائها في استطلاعات الرأي من فشله في الدفع إلى هدنة، على الرغم من مرور أكثر من 5 أشهر على تفجر الحرب، وارتفاع عدد الشهداء من المدنيين الفلسطينيين إلى أكثر من 31 ألفا.-(وكالات)

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