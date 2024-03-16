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مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

3/16/2024 11:27:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جون رينتول - (إندبندنت عربية) 11 آذار (مارس) 2024 يريد رؤساء الوزراء ترك بصماتهم على التاريخ، وهو ما قد يجعلهم خطرين. ويواجه سوناك خطر تذكره بشيء لا علاقة له بما تنطوي عليه شخصيته؛ باعتباره أول رئيس وزراء بريطاني آسيوي. ومع محاولته تجنب هذا المصير، يكمن الخطر علينا نحن الآخرين.
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في حين تغادر تيريزا ماي مسرح الحياة العامة، تشكل نهاية حياتها السياسية تحذيرا لريشي سوناك. وعلى غرار معظم رؤساء الوزراء، ستُذكَر ماي بشيء واحد فقط، هو في حالتها فشلها في كسر الجمود البرلماني حول "بريكست".
يشكل تحديد "الشيء الوحيد" الذي يُشتهَر به كل رئيس للوزراء لعبة بدأت تقليدياً بستانلي بالدوين، الذي يُذكَر لشعاره "السلامة أولاً"؛ ورامزي ماكدونالد لخيانته حزب العمال [في إشارة إلى قراره تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب المحافظين في العام 1931، متخلياً عن مبادئ حزبه ومسبباً انقساماً داخله، وهو ما شكل نقطة تحول مهمة في السياسة البريطانية]. ويُربَط نيفيل تشامبرلين إلى الأبد بالتهدئة مع ألمانيا النازية؛ وونستون تشرشل بانتصاره في الحرب العالمية الثانية؛ وكليمنت أتلي ببنائه دولة الرفاه. ويُذكَر أنتوني إيدن بأزمة قناة السويس؛ وهارولد ماكميلان بقوله: "لم تكن الأمور يوماً بهذه الجودة"؛ وأليك دوغلاس-هوم باستخدامه أعواد الثقاب للعد.
ويُعرَف هارولد ويلسون بقوله "الجنيه في جيبكم (لن يتأثر بتراجع سعر الصرف)"؛ وتيد هيث بأسبوع العمل المؤلف من ثلاثة أيام (توفيراً للكهرباء في ظل إضراب عمال مناجم الفحم). وواجه جيمس كالاهان "شتاء السخط" الذي اتسم بإضرابات عمالية واسعة النطاق؛ ومارغريت ثاتشر بحرب جزر فوكلاند. وشهد جون ميجور "الأربعاء الأسود". ويُذكَر توني بلير بحرب العراق؛ وعايش غوردون براون الانهيار المالي.
سيُذكَر ثلاثة رؤساء وزراء لـ"بريكست": ديفيد كاميرون بـ"الاستفتاء"؛ وماي بعدم تنفيذ "بريكست"؛ وبوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
العديد من هذه العبارات الفردية غير منصفة لناحية تبسيط إرث هؤلاء القادة. على سبيل المثال، ثمة حجة مقنعة لاعتبار أن تصرفات تشامبرلين وفرت وقتاً حاسماً لبريطانيا لتعزيز دفاعاتها. وفي كثير من الحالات، ثمة مزاعم منافسة بوجود إرث أكثر أهمية. فقد قادنا هيث، مثلا، إلى السوق المشتركة التي استهلك إخراجنا منها ثلاثة رؤساء وزراء. كما شهدت فترة تاتشر ضعفاً كبيراً في النقابات العمالية. وفاوض بلير على اتفاقية "الجمعة العظيمة" وأنقذ الخدمات العامة. وقد يُذكَر جونسون لإقامته حفلات خلال الإغلاق المرافق لجائحة كورونا بقدر ما يُذكر لاستكماله إنجاز "بريكست".
لكن الذاكرة الشعبية بشكل عام انتقائية وقاسية، ولا تسمح لرؤساء الوزراء سوى بشيء واحد. ستُذكَر ليز تراس باعتبارها الشخص الأقصر ولاية في رئاسة الوزراء ولفترة طويلة بعد نسيان الحقائق المتعلقة بميزانيتها المصغرة.
يجلبنا هذا إلى سوناك. ما الشيء الذي سيُذكر لأجله؟ عندما لعبتُ هذه اللعبة آخر مرة، اقترحت أنه قد يجد كلمة "رواندا" (حيث كان من المفترض إرسال طالبي اللجوء الواصلين إلى بريطانيا بطرق غير شرعية) منحوتة على شاهد قبره المجازي. ولكن، يبدو من غير المرجح أن يتذكر التاريخ سياسة لم تنجح قط في نقل شخص واحد إلى الوجهة المقصودة، بغض النظر عن مدى الصدمة الناجمة عن إهدار الأموال العامة التي أنفِقت عليها.
وبالمناسبة، يبدو من المؤكد الآن أن أي طائرة لن تقلع وعلى متنها طالبي لجوء قبل الانتخابات. وإذا تقرر إجراء الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر)، فإنه لم يتبق سوى ثمانية أشهر. وبغض النظر عما يتمخض عن مجلس اللوردات في هذا الشأن، لن يكون أمام المحاكم الوقت الكافي للبت في الطعون. وكيفما صِيغَ التشريع لمحاولة تجنب الطعون القانونية، ستحصل طعون قانونية، وسيضطر سوناك إلى الهرولة إلى القصر الملكي لطلب حل البرلمان.
هل من شيء آخر يمكن تذكر سوناك به؟ إلغاء مشروع الخط السريع الثاني للسكك الحديدية؟ حظر التدخين (ببطء شديد)؟ اقتراح نظام معقد في ما يخص مؤهلات المستويات التعليمية المتقدمة (A-Level)؟ لا أرى ذلك. بهذا المعدل، يواجه سوناك خطر تذكره بشيء لا علاقة له بما تنطوي عليه شخصيته، وإنما باعتباره أول رئيس وزراء بريطاني آسيوي.
وسوف يكون حريصاً على تجنب هذا المصير، وهنا يكمن الخطر علينا نحن الآخرين. يشكل رؤساء الوزراء اليائسون الذين يكافحون بحثاً عن إرث خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين. وقد تعامل بلير مع طوافه الفخري الأخير (من النوع الذي يقوم به الرياضي لتحية للجمهور) في شكل جيد. قام بجولة وداع، وألقى خطباً بارزة، واتخذ بعض القرارات الصعبة بشأن تجديد "ترايدنت" (برنامج الأسلحة النووية)، وإصلاح البرامج التقاعدية حتى لا يضطر براون إلى ذلك.
لكن تيريزا ماي تركت إرثاً غير متوقع، إذ ألزمت الأمة بصفر صاف لانبعاثات الكربون بحلول العام 2050. وكان هذا موضوعا بالكاد ذكرته من قبل أو منذ ذلك الحين، ومع ذلك ستكون له عواقب وخيمة على صعيد تقييد خلفائها. وبالفعل، بعد أقل من خمس سنوات، يحاول سوناك "البراغماتي والمتسق" تأخير بعض الأهداف الموقتة المرتبطة بهذا الالتزام. والمشكلة مع الصفر الصافي هي أن ماي استغلته كرقم لافت لصالح إرثها من دون تقديم الحجة الشعبية التي ستدعمه.
يبدو أن سوناك يستسلم ليأس مماثل. وهو يحاول جاهدا رشوة الناخبين في محاولة لتفادي هزيمة مذلة في الانتخابات. وقد ينجح الأمر، إلى حد ما. من المحتمل أن يبدأ أثر التخفيضين الضريبيين الكبيرين، بقيمة 950 جنيها إسترلينيا (1.222 دولارا) لشخص متوسط الدخل، في التبلور خلال الأشهر الثمانية المقبلة، لا سيما إذا استمرت المداخيل في النمو بسرعة أكبر مقارنة بالأسعار. وإذا وُعِد بمزيد من التخفيضات الضريبية في المناسبة المالية السابقة للانتخابات، فستكون هذه في واقع الأمر ميزانية ثانية، والتي يغلب أن تطلق الحملة الانتخابية التي ستستمر خمسة أسابيع.
ولكن، ما هو الثمن الذي سيترتب على سمعة سوناك التاريخية؟ أعتقدُ أن فرص منعه كير ستارمر من أن يصبح رئيس الوزراء المقبل بعيدة المنال. وسيكون برلمان بأغلبية مناهضة لحزب المحافظين، حيث يفتقر فيه أي حزب إلى أغلبية مطلقة، "أسوأ سيناريو معقول" لحزب العمال، إذا استعرنا عبارة درجت خلال التخطيط لمكافحة جائحة "كورونا". ولذلك يجب على سوناك أن يسأل نفسه عما إذا كان مجرد إنقاذ حفنة من مقاعد حزب المحافظين يستحق إلحاق هذا الضرر كله بالمالية العامة التي سيشرف عليها البرلمان المقبل.
كل تخفيض ضريبي يُطبق أو يُوعَد به قبل الانتخابات يكون ثمنه إجراء تخفيضات نظرية عميقة في الإنفاق العام بعد الانتخابات. وقد يكون بعض مسؤولي حزب المحافظين الذين يطلقون على أنفسهم وصف "مخططين استراتيجيين" سعداء، لأنهم ينصبون "فخاً" كهذا لحكومة عمالية، مما يجبرها على فرض ضرائب بعدما وعدت بعدم القيام بذلك، أو خفض الإنفاق، وهذان أمران مؤلمان. لكن هذه الرشوة التي سبقت الانتخابات هي ببساطة غير مسؤولة، وكلما تخلى سوناك عن عرضه الترويجي الفريد باعتباره الوصي على التمويل العام الحكيم، كان التاريخ أقل لطفاً في نظرته إليه.
أراد سوناك أن يبقى في الذاكرة بوصفه وزير الخزانة، ثم رئيس الوزراء، الذي حمى الناس بالإجازات المدفوعة خلال الجائحة، وإعانات أسعار الطاقة خلال التضخ، والذي اتخذ قرارات مسؤولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد والمالية العامة حتى يمكن توفير حماية كهذه.
ومع ذلك، أصبح الآن تحت خطر أن يدخل التاريخ باعتباره رئيس الوزراء الذي ترك الحسابات في حالة تجبر خلفاءه على اللجوء إلى تدابير طوارئ لمنع انهيار الخدمات العامة.
*جون رينتول John Rentoul: كاتب ومعلق سياسي بريطاني.

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