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المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

3/16/2024 11:27:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة هاردن لانغ؛ وجيريمي كونينديك‏‏ - (فورين أفيرز) 2024/3/1
وفقا لتقديرات "لجنة مراجعة المجاعة" Famine Review Committee، وهي الهيئة الدولية صاحبة المعيار الذهبي التي تحلل مخاطر المجاعات، يقف قطاع غزة الآن على حافة المجاعة. وكان مسؤولون كبار في الأمم المتحدة قد حذروا في 27 شباط (فبراير) الماضي "مجلس الأمن" من أن حلول المجاعة في غزة بات وشيكا. وإذا ما ترسخت المجاعة في القطاع، فإن عدد سكان غزة الذين يموتون من الجوع أو المرض قد يفوق عدد القتلى المدنيين المذهل مسبقا في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. وما يزال من الممكن منع حدوث مجاعة، لكن نافذة العمل لتجنب قدومها تضيق باطراد. وما لم يتوقف القتال وتوقف إسرائيل تكتيكات الحصار التي تحول دون تنفيذ عملية إغاثة واسعة النطاق، فلن تتمكن وكالات الإغاثة من تجنب قدوم مجاعة كاملة -وحصيلة الموت الهائلة التي تأتي معها.‏
في العصر الحديث، يمكن التنبؤ بالمجاعة ويمكن الوقاية منها على حد سواء. وتستطيع تحليلات الإنذار المبكر المتطورة أن تستشرف خطر المجاعة بموثوقية تنافس نظم الإنذار المبكر الخاصة بالأعاصير. وعندما تشير هذه التوقعات إلى مجاعة وشيكة، فإن لدى المنظمات الإنسانية إستراتيجيات مجربة جيدا تحت تصرفها لتجنب أسوأ النتائج، بما في ذلك تقديم المنتجات الغذائية المخصبة، وطرح علاجات مبتكرة جاهزة للاستخدام لسوء التغذية، وإطلاق تدخلات أثبتت جدواها لرعاية الصحة العامة، وكلها أدوات يمكن استخدامها عبر شبكات لوجستية عالمية المستوى.‏
ومع ذلك، تنجح هذه التدخلات فقط إذا كان لدى العاملين في المجال الإنساني المساحة وشروط الأمن والسلامة اللازمة للقيام بعملهم. ويعتمد هذا بدوره على السياسة. وفي الوقت الراهن، يسرع سلوك الحكومة الإسرائيلية في زمن الحرب مسارا انحداريا لغزة نحو الجوع الجماعي ويعرقل توزيع الموارد اللازمة لمنعه. وفي حادث يرمز إلى المشكلة الأكبر، قامت القوات البحرية الإسرائيلية في 5 شباط (فبراير) بقصف قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة كانت تنتظر عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية، على الرغم من أنها كانت قد نسقت حركتها مع الجيش الإسرائيلي مسبقا. ونتيجة لذلك، اضطرت الأمم المتحدة إلى وقف إيصال المواد الغذائية إلى شمال غزة لأسابيع.‏
ويجري الآن حرمان وكالات الإغاثة من الموارد، وإمكانية الوصول، والأمن التي تحتاج إليها لتوسيع نطاق الجهود المجربة والموثوقة للوقاية من المجاعة. وقد تعرضت مرافق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للقصف مرارا وتكرارا في عمليات القصف الإسرائيلية. وتمنع عمليات التفتيش الإسرائيلية بشكل روتيني وتعسفي وصول إمدادات الإغاثة الحيوية إلى غزة. وبمجرد وصول المساعدات، تعتمد التحركات داخل غزة على تصاريح الحكومة الإسرائيلية التي كثيرا ما ترفض إصدارها، بينما لم تنشئ إسرائيل بعد عملية موثوقة لضمان عدم استهداف قواتها للعاملين في المجال الإنساني.‏
ربما يمكن اعتبار الولايات المتحدة القوة الخارجية الوحيدة التي يمكنها ضمان تجنب مجاعة في القطاع، نظرًا للنفوذ الذي تتمتع به على حليفتها إسرائيل. ومع اكتساب المفاوضات حول وقف ثان لإطلاق النار وتبادل الرهائن مقابل الأسرى زخما، فإن لدى الولايات المتحدة فرصة حاسمة للضغط على إسرائيل لتغيير مسارها والسماح بتنفيذ جهد رئيسي لمنع المجاعة. ويجب على الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن يتحرك الآن لجعل الوقاية من المجاعة أولوية قصوى وأن يكون مستعدا لممارسة نفوذ أميركي يُعتد به -بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة مؤقتا- إذا لم تمتثل الحكومة الإسرائيلية. ولن تشكل المجاعة كارثة إنسانية فحسب؛ بل إنها ستشكل أيضًا فشلاً جيوسياسيًا من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لسنوات كثيرة قادمة.‏
مأساة يمكن منعها‏
‏باعتبارها بطلة من أبطال النظام الإنساني الدولي والداعم الأبرز للحرب الإسرائيلية في غزة، يقع على عاتق الولايات المتحدة التزام أخلاقي وجيوستراتيجي واضح للاضطلاع بدور قيادي أقوى. وحتى خارج الشرق الأوسط، سيكون من شأن مجاعة كاملة في غزة أن تقوض جهود الولايات المتحدة لدعم المعايير الدولية في أوكرانيا وأماكن أخرى. لكن السلوك العسكري الإسرائيلي والعوائق البيروقراطية التي فرضتها على منظمات الإغاثة ما تزال تشكل العقبات الرئيسية أمام جهود الإغاثة الإنسانية الهادفة لغزة. وقد حان الوقت لكي تمارس الولايات المتحدة نفوذها الكامل على إسرائيل لصالح إطلاق عملية إغاثة متصاعدة وشاملة.‏
يجب أن يكون العنصر الأول في هذه العملية هو الضغط على نطاق واسع من أجل استعادة إمكانية الوصول إلى الغذاء من خلال إيصال المساعدات واستئناف الواردات التجارية التي كانت توفر تقليديا معظم الغذاء في غزة. وسوف يعتمد هذا الجهد أيضا وبشكل كبير على توسيع واردات الوقود لإعادة تشغيل المخابز وتوفير وقود الطهي للأسر. وينبغي إنشاء نظام رصد لتقييم توافر الأغذية في كل منطقة من مناطق غزة وتجنب الثغرات في الإمدادات.‏
‏ينبغي أن يعالج مسار الجهد التالي حالات سوء التغذية المتزايدة بسرعة. الآن، يؤثر سوء التغذية الحاد، الذي كان ضئيلاً نسبيًا قبل الحرب، على أكثر من 15 بالمائة من الأطفال في شمال غزة، وهو ما يشكل منتصف الطريق إلى عتبة المجاعة البالغة 30 بالمائة. ووفقًا لـ"برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، فإن مثل هذا الانخفاض في الحالة التغذوية في غضون ثلاثة أشهر هو حدث غير مسبوق. ومن المهم للغاية إنشاء نظام لفحص سوء التغذية، وإقامة مراكز لعلاج المرضى الداخليين للحالات شديدة الخطورة، واستيراد كميات كبيرة من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، وهي عجينة عالية السعرات الحرارية ثبت أنها تساعد الأطفال على التعافي بسرعة من سوء التغذية.‏
‏ومن الأولويات العليا الأخرى إصلاح المرافق الصحية وإعادة تزويدها بالمياه لإعادة نظام الصحة العامة إلى العمل. وتنجم معظم الوفيات في المجاعة عن انتشار العدوى بين السكان الذين أضعفهم الجوع المطول. وتشكل الوقاية من الأمراض وعلاجها دفاعا حاسما ضد خطر المجاعة، لكن النظام الصحي في غزة دُمر بطريقة تفوق الوصف. والمرافق القليلة المتبقية مكتظة بالإصابات المرتبطة بالحرب، مما يترك القليل من القدرة على إدارة الأمراض المعدية. وستكون إعادة تشغيل نظم المراقبة الصحية الأساسية حاسمة للكشف عن تفشي الأمراض المعدية. وينبغي الآن توفير القدرة على علاج الكوليرا والتطعيم في حال تأكيد الإصابة بهذا المرض.‏
‏تنتشر العديد من هذه الأمراض عن طريق مياه الشرب الملوثة. والمياه النظيفة شحيحة في غزة. بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أغلقت الحكومة الإسرائيلية الأنابيب التي تزود القطاع بالمياه. وما تزال هذه الأنابيب مغلقة في بعض المناطق، كما دمر القصف الإسرائيلي الكثير من البنية التحتية التي توزع المياه. ويجري منع إجراء الإصلاحات اللازمة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية، ورفض المفتشين الإسرائيليين السماح بدخول الأنابيب البديلة وغيرها من لوازم الإصلاح. كما منع المفتشون الإسرائيليون تدخلات معيارية أخرى، مثل توزيع أقراص الكلور لتمكين الأسر من تنقية مياه الشرب. كل هذا يجب أن يتغير على الفور.‏
‏تحتاج غزة أيضا إلى تزويدها بكميات كبيرة من مواد بناء مرافق للإيواء المؤقت، حيث يساهم غياب المأوى بشكل كبير في التدهور البدني البشري، خاصة في فصل الشتاء. ومعظم سكان غزة مشردون الآن. كما تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية السكنية، ويضطر الناس في غزة إلى البحث عن مواد لبناء مأوى من تحت الأنقاض. ومع ذلك، يواصل المفتشون الإسرائيليون منع الكثير من استيراد المواد اللازمة لهياكل الإيواء الإنسانية.‏
طريق للخروج‏
‏سوف يكون تنفيذ عملية بهذا الحجم مستحيلا طالما ظل القتال مستمرا. ويعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أمرا حاسما لمنع المجاعة، لكن هدنة ممتدة على المدى القريب، مرتبطة بتبادل ثان للرهائن والسجناء، ستشتري وقتا حاسما لجماعات الإغاثة الإنسانية للبدء في توسيع نطاق جهودها. ويجب أن تتضمن صفقة الرهائن تلك طرائق لتيسير الإغاثة الإنسانية، وأن تكون متزامنة بشكل وثيق مع خطة لمنع المجاعة تشمل زيادة إيصال المعونة إلى أقصى حد. ويجب أن يوقف الاتفاق أيضا هجوما بريا إسرائيليا على رفح، حيث يتخذ أكثر من 1.4 مليون من سكان غزة لهم ملاذا في ظروف مزرية. وسيكون مثل هذا الهجوم مدمرا للسكان المدنيين، وسوف يعطل جهود الإغاثة في جميع أنحاء جنوب غزة. ويمكن أن يصبح هجوم رفح هو العمل الذي يدفع القطاع رسميًا إلى المجاعة الكاملة.‏
‏يجب على السلطات الإسرائيلية أن تسمح بالتدفق الحر للمساعدات إلى غزة، وأن تكف عن إعاقة العمليات الإنسانية في القطاع. ويجب أن يشمل ذلك تقليص القيود المفروضة على الإمدادات الإنسانية الحيوية ذات الاستخدام المزدوج (أفادت جماعات الإغاثة بأن حمولات شاحنات الإغاثة رُفضت لأنها تضمنت مقصات أظافر، وأقلام حُقن أنسولين، وأكياس نوم خضراء) ووضع إجراءات فحص واضحة. وينبغي أيضا رفع القيود المفروضة على واردات الوقود.‏
‏قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كان تجار الجملة ومنظمات الإغاثة قادرين على جلب ما يصل إلى 500 شاحنة إلى غزة يوميًا. وسيتعين استعادة هذه القدرة التي كانت قائمة قبل الصراع بشكل كامل من خلال توسيع مرافق المسح الضوئي، وإعادة إنشاء طرق مخصصة للنقل بالشاحنات، وإزالة المتطلبات التعسفية التي تم وضعها بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر). ويمكن توسيع نطاق إيصال المساعدات إلى الشمال من خلال إعادة فتح معبري "كارني" و"إيريس" الحدوديين في الشمال الشرقي للقطاع، وتسهيل النقل البحري من قبرص، كما فعلت الأمم المتحدة خلال حرب إسرائيل في لبنان في العام 2006.‏
‏سوف تحتاج الخطة أيضا إلى تمكين الأمم المتحدة. وينبغي تطويرها وتنفيذها بالاشتراك مع سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. ويتضمن تفويض مكتبها قيادة جهود الإغاثة والإنعاش، وعلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير الموارد التي يحتاجها فريقها للنجاح. وتستطيع كاغ استخدام إحاطاتها المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإطلاع العالم على تنفيذ خطة الوقاية من المجاعة، ومساءلة مختلف أصحاب المصلحة عن الوفاء بمعاييرهم.‏
‏يجب أن يعتمد الجهد بأكمله بشكل كبير على قدرات الطوارئ لوكالات الأمم المتحدة وعلى المنظمات غير الحكومية الدولية التي لها وجود في غزة. لكن "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، (الأونروا)، ستكون عمودها الفقري اللوجستي. في الشهر الماضي، أوقفت الولايات المتحدة ومانحون رئيسيون آخرون تمويل (الأونروا) ردًا على مزاعم خطيرة بأن 12 موظفًا من موظفي الوكالة شاركوا في الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد سارعت (الأونروا) إلى فصل الأفراد المتهمين. ويجري الآن تحقيق مستقل يواجه التعقيدات بسبب حقيقة أن إسرائيل لم تشارك المعلومات الاستخباراتية الأساسية مع (الأونروا)، وفقا لمسؤولي الأمم المتحدة، أو حتى مع الولايات المتحدة، كما ذكرت صحيفة "‏‏وول ستريت جورنال".‏
ألقى تجميد التمويل بظلال من الشك على عمليات الوكالة. ويتعين على الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى أن تتراجع عن هذا المسار. في الواقع، يتم تسليم 80 بالمائة من المساعدات إلى غزة عبر (الأونروا)، وتوظف الوكالة أكثر من 13.000 موظف في غزة، منهم 3.000 يعملون في مجال الإغاثة الطارئة. وإذا أُغلِقَت (الأونروا)، فلن تتمكن أي وكالة أخرى من التدخل في الإطار الزمني المطلوب لتجنب المجاعة، وهو ما اعترف به كبار المسؤولين الأميركيين. ويثير تفويض (الأونروا) الجدل لدى العديد من الإسرائيليين وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي. لكن هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة مستقبل الوكالة.‏
‏وأخيرا، يجب إنشاء نظام لحماية العمل الإنساني من الضربات العسكرية الإسرائيلية. وقد تعرض العاملون في المجال الإنساني والقوافل والمكاتب في غزة لإطلاق النار مرارا وتكرارا، وقُتل أكثر من 160 من موظفي الأمم المتحدة منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها في القطاع. ويمكن لصفقة رهائن أن تسكت البنادق لأسابيع أو أشهر، ولكن إذا انهار الاتفاق، فستحتاج وكالات الإغاثة إلى سياسة تأمين لما سيأتي بعد ذلك. وثمة سابقة للحد بشكل فعال من الصراع من أجل إتاحة الإغاثة الإنسانية في المنطقة: خلال الحرب الإسرائيلية - اللبنانية في العام 2006، تم دمج موظفي الأمم المتحدة مع جيش الدفاع الإسرائيلي وقاموا بنجاح بتنسيق إيصال المساعدات. وثمة حاجة إلى ترتيب مماثل لغزة، ولكن هذه المرة مع تمثيل رسمي للحكومة الأميركية للمساعدة في ضمان النتائج.‏
‏كما يجب على "حماس" -الجماعة المسؤولة عن هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) البغيض- ألا تتدخل في جهود الإغاثة. ويبدو أن الجماعة غير مبالية بالمعاناة الإنسانية للمدنيين في غزة، على الرغم من أن منظمات الإغاثة داخل غزة أبلغت عن حالات قليلة من عرقلة أو تحويل تسليم المساعدات منذ بدء القتال. ولكن، يجب على "حماس" أن تتوقف عن استخدام المدنيين كدروع بشرية، تمامًا كما يجب على إسرائيل أن تكف عن تبرير الضرر المدمر الذي تُلحقه بالمدنيين في منطقة معينة بناء على تقارير عن وجود "حماس" هناك.‏
‏إن المجاعة قريبة، ولكنها ليست حتمية لا يمكن تجنبها بعد. وعلى الرغم من أن الجوع على مستوى المجاعة موجود الآن في معظم أنحاء غزة، وأن سوء التغذية آخذ في الارتفاع بسرعة، إلا أن هذه الأزمة لم تترجم بعد إلى وفيات زائدة واسعة النطاق. ومن المؤكد أن معدلات الوفيات في القطاع مروعة، لكنها ما تزال مرتبطة في الغالب بإصابات الحرب أكثر من الجوع. وهذا يعني أن هناك نافذة لوقف وعكس الاتجاه الانحداري لغزة نحو المجاعة -إذا توفرت الإرادة السياسية للقيام بذلك. لكن الوقت عامل جوهري وحاسم. فبمجرد أن تكتسب الوفيات المرتبطة بالمجاعة زخما، يصبح من الصعب إبطاؤها. وستكون الخطوة الأولى هي أن تعطي الحكومة الأميركية هذا التحدي الأولوية التي يستحقها.‏
‏*هاردن لانغ‏‏ Hardin Lang: نائب الرئيس للبرامج والسياسات في "المنظمة الدولية للاجئين" ومسؤول سابق في الأمم المتحدة. ‏
*جيريمي كونينديك‏‏ Jeremy Konyndyk: رئيس "المنظمة الدولية للاجئين" والرئيس السابق للمساعدة في حالات الكوارث في "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".‏
*نشر هذ المقال تحت عنوان: The Looming Famine in Gaza

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