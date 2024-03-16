لأول مرة منذ 4 أشهر.. وصول شاحنات مساعدات إلى شمال غزة

لأول مرة منذ 4 أشهر.. وصول شاحنات مساعدات إلى شمال غزة
التاريخ
3/16/2024 11:27:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) وصلت أول شاحنات مساعدات إلى شمالي قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر، بحسب قناة الجزيرة.
كما أكدت بوصول شاحنات مساعدات إلى دوار الكويت بمدينة غزة.
MENAFN16032024000072011014ID1107986152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.