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لأول مرة منذ 4 أشهر.. وصول شاحنات مساعدات إلى شمال غزة

3/16/2024 11:27:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصلت أول شاحنات مساعدات إلى شمالي قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر، بحسب قناة الجزيرة.


كما أكدت بوصول شاحنات مساعدات إلى دوار الكويت بمدينة غزة.

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