مانشستر سيتي يطيح نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي

MENAFN - Alghad Newspaper)وأجرى سيتي 5 تغييرات على التشكيلة التي بدأت المباراة في التعادل 1-1 مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الماضي، لكنه نجح مع ذلك في التأهل إلى الدور قبل النهائي للمسابقة للموسم السادس تواليا، إذ لم يظهر نيوكاسل أي مقاومة تذكر.



وتقدم صاحب الملعب في الدقيقة 13 عندما سدد سيلفا كرة اصطدمت بمدافع نيوكاسل دان بيرن، وخدعت الحارس مارتن دوبرافكا.

وعزز بطل أوروبا تقدمه 2-صفر في الدقيقة 31، وكان صانع اللعب البرتغالي سيلفا هو المسجل مرة أخرى، إذ توغل من الجهة اليمنى وسدد الكرة لتصطدم برأس سفين بوتمان وتخدع دوبرافكا مجددا.



وكاد ألكسندر إيساك أن يقلص الفارق في الدقيقة 36، لكن الحارس شتيفان أورتيغا أبعد بشجاعة محاولة المهاجم السويدي، ليقضي على المحاولة الوحيدة لنيوكاسل على المرمى طوال المباراة.



وبعد مرور ساعة بقليل، نفد صبر إيدي هاو مدرب نيوكاسل المتعثر وأجرى 4 تبديلات، ورغم أن إشراك ميغل ألميرون أعطى الفريق الزائر جرعة من الإبداع كان في أمس الحاجة إليها في الهجوم، فإن صاحب الضيافة استعاد قدراته التنظيمية بسرعة.

وانضم مانشستر سيتي إلى كوفنتري سيتي، الذي حقق فوزا مفاجئا 3-2 على ولفرهامبتون في وقت سابق من السبت، في قرعة الدور قبل النهائي المقررة بعد انتهاء مواجهات دور الثمانية المتبقية الأحد، التي تضم تشيلسي أمام ليستر سيتي ومانشستر يونايتد أمام ليفربول.



أما بالنسبة لنيوكاسل، فقد أنهت الهزيمة أي أمل له للفوز بألقاب هذا الموسم.