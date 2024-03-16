الحوثيون: هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز

الحوثيون: هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز
التاريخ
3/16/2024 11:27:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) أن "عدوانا
أميركيا بريطانيا استهدف مديريتي الطائف في الحديدة والتعزية في تعز" جنوبي
اليمن.
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