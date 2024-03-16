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الحوثيون: هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز

3/16/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) أن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف مديريتي الطائف في الحديدة والتعزية في تعز" جنوبي اليمن.

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