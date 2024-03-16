شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال لمنزل بدير البلح

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال لمنزل بدير البلح
التاريخ
3/16/2024 11:27:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتقى 12 شهيدا فجر الأحد وأصيب عدد كبير من الفلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح وسط قطاع
غزة.
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