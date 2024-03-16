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تصويب وضع ممول الحكومات

3/16/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


لقد شكلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مصدرا رئيسا من مصادر التمويل في الموازنة العامة للدولة، حيث اعتمدت آخر حكومتين بشكل أساسي وكبير على أموال الضمان الاجتماعي لتمويل موازناتها لسد العجز وسداد الديون.
كان الاقتراض من الضمان الاجتماعي خيارا سهلا ومضمونا، ولا يُسجل للحكومة بصراحة أي نقاط إيجابية جراء توفير هذا المصدر من مصادر التمويل.
السؤال المهم“لولا وجود أموال الضمان الاجتماعي، كيف للحكومة السابقة والحكومة الحالية أن تتدبر أمورها في سداد عجز الموازنة والديون وبقية الاستحقاقات؟” بمعنى أن أموال الضمان الاجتماعي كانت بمثابة“طاقة الفرج” لهاتين الحكومتين لا سيما أن أموال الضمان تشكل نسبة كبيرة من مصادر التمويل.
السؤال المهم هل تقوم الحكومة بتسديد الأقساط المستحقة لصندوق أموال الضمان الاجتماعي من مصادر تمويل أخرى أم بأخذ قروض جديدة من الصندوق نفسه؟ هل لدى الحكومة مصادر تمويل لتسديد مليارات صندوق الضمان؟ وهل مجرد سداد الحكومة فوائد القروض يكفي؟ كيف للمؤسسة أن تتدبر الأمر عندما تزداد الالتزامات التقاعدية بشكل يفوق الاشتراكات؟ كيف لها أن تدفع الرواتب الشهرية للمتقاعدين من مختلف القطاعات؟
بكل تأكيد، ستواجه الحكومات القادمة تحديات أكبر خصوصا عندما تتعاظم التزامات الرواتب التقاعدية على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على السداد الفعلي (لا إعادة تدوير الديون) لأموال الضمان، حينها تتضاءل فرصة اقتراض الحكومات من أموال الضمان الاجتماعي.
وعودة إلى صلب الموضوع، يتعرض الضمان الاجتماعي حاليا لتحديات جسيمة تتطلب التفكير والتحليل للوصول إلى حلول حقيقية اليوم قبل غد. ولهذا، أقترح فيما يلي جملة من الإجراءات التصويبية حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.
أرى ضرورة توجيه استثمارات أموال الضمان الاجتماعي إلى مجالات ذات أثر مضاعف على الاقتصاد من حيث توليد فرص العمل وتشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية. وهذا يعني أن لا يكتفي صندوق استثمار أموال الضمان بإقراض الحكومات بحجة ارتفاع نسبة الفوائد وأن الإقراض الحكومي مضمون.
اقترح وقف العمل بجميع التأمينات والصناديق في الضمان الاجتماعي باستثناء تقاعد الشيخوخة، ففيها إقحام للضمان في أمور عديدة وإرهاق له وتشتيت لأموال الضمان على المدى الطويل.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب قانونها النافذ دخلت في عدة تأمينات وصناديق أذكر منها تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي وغيره. يرد المؤسسة حاليا اشتراكات ولكن في المستقبل سيترتب على المؤسسة التزامات، ناهيك عن أن كثرتها يشتت جهود المؤسسة وعلى حساب قضايا أهم وأعم. باختصار، أرى خروج المؤسسة منها جميعها وبالدرجة الأولى التأمين الصحي فهذا ليس دورها بل دور جهات أخرى ومسؤولية أصحاب العمل. اقترح التركيز على تأمين الشيخوخة وتوظيف كامل القدرات المتاحة لضمان كفاءة إدارة اشتراكاته والتزاماته باعتباره الغاية الأساسية من وجود المؤسسة.
في القديم البعيد ونظرا لوجود تقاعد مدني وعسكري وبلديات وغيره حينها، كان الشمول بالضمان الاجتماعي موجها لمن يسري عليهم قانون العمل باعتباره الناظم لشؤون المشتركين خلال سنوات عملهم. ولهذا تشكل حينها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال قياسا على اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بموجب قانون العمل.
لكن حاليا أصحبت جميع الشرائح مشمولة بالضمان الاجتماعي ومن ضمنها من يعمل في الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية وحتى القضائية. وبالتالي لم تعد التركيبة الثلاثية التي تشكل منها مجلس إدارة المؤسسة تمثل الواقع. أعرف تماما وجود تمثيل بسيط للقوات المسحلة في المجلس ولجان المؤسسة ولكن هذا لا يكفي. لا بد من تمثيل مناسب لكافة الأطراف من أصحاب عمل وموظفين أو عاملين.
لا أرى حاجة لمجلس إدارة المؤسسة، فبالنسبة للشق التأميني هي تتعامل مع اشتراكات تستوفى بحكم القانون حيث يكفي وجود مدير عام يسانده الكادر الوظيفي في المؤسسة ويرتبط بالوزير.
أما الشق الاستثماري الذي يتولى استثمار أموال الضمان، فهذا يحتاج إلى مراجعة وحوكمة وتمكين من خلال مجلس متخصص وخبير يتولى استثمار أموال الضمان مع الخضوع المباشر لمتابعة ورقابة المؤسسات الدستورية والقانونية المختصة ونشر تقارير شاملة بشكل دوري عن الأداء. فهذه أموال مشتركين والحذر في التعامل معها أراه لا يختلف عن الحذر في التعامل مع المال الوقف.
أما أصحاب العمل فمنهم الأردني ومنهم من مختلف الجنسيات، فهناك إمكانية قد لا تكون موجودة أو نادرة الحدوث تتمثل بتغيير في المسميات الوظيفية لأصحاب العمل وأفراد أسرهم الذين يسجلون كموظفين في شركاتهم هدفها رفع قيمة رواتبهم خلال الفترة الأخيرة التي تعتمد لحساب الراتب التقاعدي وهي في بعض الحالات القديمة سنتان وما بعدها 3 سنوات أو 5 سنوات.
الخوف أكثر إذا كانت هذه الرواتب خيالية ووهمية غير حقيقية ولكن تدفع عنها اشتراكات عالية هدفها رفع قيمة الراتب التقاعدي الذي يدفع لصاحب العمل مستقبلا من أموال الضمان الاجتماعي“أموال المشتركين”.
لذا أقترح بشدة أن يحسب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الراتب خلال مدة الاشتراك بالكامل حتى لو كانت 30 عاما وليس فقط آخر 3 أو 5 سنوات للحيلولة دون القفزات الخيالية في الراتب آخر سنوات الخدمة.
أقترح وقف اشتراك العمالة الوافدة، مع كل التقدير لها، بالضمان الاجتماعي أسوة بالكثير من دول العالم، لأن الغالبية العظمى منها ينطبق عليها مفهوم“المهن الخطرة” والتقاعد المبكر وهذا مكلف على الضمان حيث يمتد صرف الرواتب التقاعدية للعديد من السنوات.
علاوة على أن الرواتب التقاعدية تنفق خارج البلاد وبالتالي لا يستفيد منها الاقتصاد. هذا بالإضافة إلى احتمالية تشجيع حدوث أو ربما حدوث بعض الممارسات التحايلية مدفوعة الثمن التي قد تتم بالاتفاق مع ضعيفي نفوس من أصحاب عمل من مختلف الجنسيات تعمل على رفع قيمة الاشتراكات خلال المدة التي تدخل في احتساب الراتب التقاعدي.
وأخيرا، أليس من الأفضل إخراج منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مظلة الضمان الاجتماعي وأن يكون لهم صندوق تقاعد مستقل كضرورة أمنية؟ وأنا أدفع بشدة بهذا الاتجاه، لأنهم درع الوطن وحصنه المنيع.

MENAFN16032024000072011014ID1107986146

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