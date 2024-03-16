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لغزة.. أرزاق سماوية

3/16/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لنعلم جميعا أن الرزق من السماء يرسله الله لمن يشاء، ولنعلم جميعا ان الله قسم الأرزاق للعباد وسخر لهم طرقها وأبوابها، ولنعلم جميعا أن الله يسر للناس من انفسهم من يسعون في خدمتهم وسد حاجاتهم، ولنعلم جميعا أن خير الناس هم من سخرهم الله للناس، فكيف وان كان من وكله الله على الناس من أشرفهم نسلا بما يمثله من نسل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكيف ان كانوا هم من أطهر بقاع الأرض، أرض المعراج وما باركه الله من أرض حولها.
في رزق السماء نظرة إلى فرج من الله ودعاء بالبركة، في رزق السماء عظمة العطاء وكبير المعني، فما يأتي منها ما هو إلا الخير والصيب النافع، وما رفعنا أيدينا وأنظارنا طلبا لها إلا ملجأ وثقة باستجابة دعاء، فما منع الله يوما حقا لمظلوم ورزق لحاجة منعها ظالم.
أرزاق سماوية هي ما سيرها الله على يدي الملك بإنزالات جوية، من جيش مصطفوي بمرات مكررة تجاوزت الحدود والدبلوماسية وتشويش الرادار الأرضي برعاية وبوصلة اتجاهها سماوية، أرزاق غزة وأهلها أرزاق لن تنقطع، فهي أرزاق من الله يسرها بأيدي قائد الوطن وطائرة سلاح جو عسكرية وهمة أردنية، فكانت هبة مرسلة من الله فقط، وليست منة أو في غاية تسويق أرضية فردية، أرزاق ترسل جوا من قلب سماء غزة أبهرت العقول وتجاوزت المألوف وحركت لغير الأردن غيرة وحسد وسبقا لخدمة حقيقية.
إنزالات الجيش الأردني ليست إغاثة بقدر كونها رحمة يسرها الله وتقاسم رزق أردني فلسطيني ووقوف وإسناد لدعم أخوة دم وجغرافيا ومكانة إنسانية، لقضية عروبية دينية تجاوزت في فجاعتها حدود البشرية، بما خلفتها أيد سافرة صهيونية، إنزالات الإغاثة وان كانت لا تكفي الحاجة الغذائية الدنيوية، ولن تكون يوما بديل الحياة والحاجة إلا انها غطت بفكرتها وجراءة انطلاقتها رسالة حركت عروش قادة ورؤساء دول وحتى مشككين لم يقدموا غير غثاء بلا هوية.
نعم؛ لغزة إنزالات عسكرية أردنية بأيد ملكية، إنزالات ستبقى جسرا من الوصل والعطاء، وستبقى فكرة وعملا هي الأولى والأجدى في غياب الوصل فاعلية، وذلك حتى يأتي الإذن من الله ويُرفعُ البلاء والجور والقتل عن طفلة وطفل وامرأة وشيخ وكل مدني كانت معضلته أن هويته كانت فقط غزاوية، ونسوا جميعا انها عنوان واسم لعزة وفخر ومكانة عند الله آخروية، ونقول حينها اين شبيه الأردني الذي غاب عن حماية لارض ذكرت في كل الكتب السماوية، فسلمت يداك سيدي الملك عبدالله في كل طلعة جوية.

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