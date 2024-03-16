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في العودة لجوهر القانون

3/16/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


في بدايات البحث عن الحق والحقيقة، في الطريق نحو القانون والبحث معمقا في فلسفته وولادته ونشأته، وكيف يضع الأمور في نصابها ويعيد للحياة انتظامها، والأساس الفكري والإنساني الذي شيدت عليه القوانين ابتداء، في هذه البدايات تعلمنا العودة إلى أصل الأشياء كلما بعدنا عن مركزها، كان الدرس القانوني الأول أن المدخل إلى علم القانون ليس مجرد مادة أو مساق جامعي لاستكمال متطلبات الدخول الى مواد أخرى هي أكثر تعقيدًا، بل هي المادة التي ستبقى نعود إليها لزاما كلما ساهم الإنسان بأدواته في أن ينأى بنفسه بعيدا عن فلسفة القانون وجوهره والغاية من نشوئه اعلاءً لاعتبارات أخرى قد يراها أهم وأجل وأكثر استحقاقًا.
القانون وفكرة الحق والحقيقة وما بينهما والعدالة والشعور بمضامينها، هذه المفاهيم التي انتابها الغموض والشك والتأويل والنسبية في آن واحد كلما تعقدت مفاهيم الحياة، تتطلب بين الحين والآخر وقفات مع مجموعة من التأصيلات الفلسفية والفكرية، قد يكون أولها ما يشير اليه الفقيه منذر الشاوي في فلسفة القانون بأن العدالة في جانبها الإنساني هي الأخلاق، فلا عدالة بدون أخلاق أو قيم أخلاقية؛ لذا فإن القانون المتوافق مع روح العدالة يقيم علاقات مسالمة وانسانية بين الأفراد والقانون الوضعي هو المرشد لدربنا والمصحح لنزعات الإنسان الضارة، فالقانون في هذا التصور سيحدد مساحة ما هو ممنوع ويضمن الأمن للتصرفات الصحيحة حين لا يمس الحرية الإنسانية ويقتصر على ردع الأفعال المذنبة، وحين يوسع القانون ميدان المتاح فإنه سيمكن كل فرد من أن يتصرف وفق ضميره ويدع الأخلاق تقوم بدورها الكامل.
ويستكمل بأن الأخلاق حين تقترن بالقانون فإنها تعطي القانون صفة المثل الأعلى؛ أي ما يجب أن يكون عليه الإنسان أخلاقيا، بمعنى ما يجب أن يكون عليه الإنسان كإنسان فيما يريد وفيما يتصرف، وعندها يخرج سلوك الفرد من دائرة السلوك المعتاد ليدخل دائرة أنسانية القانون وبالتالي يدخل في دائرة إنسانية التصرف الإنساني، فلا يمكن أن يكون الإنسان عادلًا وهو في منأى عن الأخلاق.
في سياق متصل يشير عدنان نعمة في مؤلفه حول العدالة والانصاف بأنّ فكرة العدالة والانصاف كامنة في الذات الإنسانية وهي التي تشكل الإرادة المتحركة لإيصال الحق الى صاحبه، ولا يمكن بأي حال فصل العدالة والانصاف عن الاخلاق ؛ ذلك أن العدل وعاء اخلاقي. وهو الأمر ذاته الذي بنى عليه الفيلسوف اليوناني ارسطو فلسفته القانونية عندما أرسى المبدأ القائم على أنّ القوانين هي تعبير عن العدالة والانصاف.
الابتعاد عن جوهر الاشياء سبب شقاء الإنسان والإنسانية على حد سواء، كلما ابتعدنا عن جوهر الدين، كلما ابتعدنا عن جوهر القانون، كلما ابتعدنا عن جوهر الوجود، كلما طغت الامور التفصيلية وصغائر الأمور فأنستنا اصل الاشياء وجوهرها. في القانون كان جوهر النشأة حماية فكرة الأخلاق وصونها، وكان السعي نحو الحقيقة والحق هدفا وغاية ولو بقي الإنسان ملتصقا بجوهره هذا لنجح الإنسان في بناء علاقات إنسانية مجردة مسالمة، ولبقيت الإنسانية غضةً نقيةً في نفوس أصحابها.

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