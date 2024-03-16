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الدينار ثابت في اقتصاد متحرك

3/16/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الدينار، بثبات سعر صرفه، يطرح سؤالاً مهماً: كيف استطاع الأردن الحفاظ عليه في وجه التحديات المتلاحقة التي عصفت بالمنطقة والعالم على مدى الـ25 عاما الماضية؟ الجواب يكمن في الإدارة الحكيمة والمدروسة للسياسات النقدية التي يقودها البنك المركزي وفق اعلى معايير الحاكمية، والتي جعلت من استقرار الدينار ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي الوطني.
تبدأ قصة النجاح هذه من إدراك أهمية الاستقرار النقدي كعنصر حيوي لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، فالأردن، بفضل رؤية جلالته الثاقبة، تمكن من تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحقيق هذا الاستقرار.
ومن بين هذه الإصلاحات، تعزيز الشفافية في القطاع المالي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية المالية، ودعم البنك المركزي الأردني في تطبيق سياسات نقدية تحفظ قيمة الدينار. ومنذ توليه سلطاته الدستورية، أولى جلالة الملك عناية خاصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فالاحتياطيات الأجنبية، التي كانت تقدر بنحو 2 مليار دولار في بدايات حكمه، شهدت نموا ملحوظا لتصل اليوم إلى أكثر من 18.1 مليار دولار، ما يعكس قوة واستقرار الدينار والاقتصاد الأردني، فهذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة لسياسات تعزز الصادرات، وتشجع على الاستثمار وتحويلات المغتربين، وتفتح آفاقا جديدة أمام التدفقات الاستثمارية.
أضف إلى ذلك، لعبت العلاقات الخارجية القوية التي نسجها جلالة الملك دورا حاسما في تأمين الدعم الاقتصادي اللازم وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، فهذه العلاقات ساعدت على زيادة الصادرات والتدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى الأردن، ما أثر بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات وزاد من احتياطيات العملة الأجنبية.
الأردن، تحت راية جلالته، لم يقف مكتوف الأيدي إزاء الأزمات العالمية؛ من جائحة كورونا التي أثرت على التجارة الخارجية وسلاسل التوريد العالمية، إلى التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه المنطقة، فالحكومة، بتوجيهات من جلالته، اتخذت سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ساعدت على تعزيز سيادة القانون وبناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع الأزمات.
جلالته لم يكتف بالعمل على الجبهة الاقتصادية فحسب، بل أولى اهتماما بالغا لتوظيف العلاقات الخارجية بما يخدم الأمن والاستقرار الاقتصادي للمملكة، فهذه العلاقات، بفضل حكمته ورؤيته البعيدة، مكنت الأردن من الحصول على دعم خارجي في أوقات كانت في أمس الحاجة إليه.
التزام الأردن بالإصلاحات المستمرة وتعزيز البنية التحتية للسوق المالية كان له بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار المالي، اذ ان تحسين الإطار التنظيمي والإشرافي للنظام المالي، بالإضافة إلى تبني تقنيات مالية متطورة، عزز من كفاءة وشفافية العمليات المالية، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدينار.
على الجبهة الداخلية، اعتمد الأردن على سياسة التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، مما عزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فالاستثمار في القطاعات الحيوية كالطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، لعب دورًا مهمًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
إن قصة الأردن في الحفاظ على استقرار الدينار ليست مجرد شهادة على الحكمة والإدارة الراشدة لجلالة الملك عبدالله الثاني، بل هي أيضا دليل على قوة ومرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات العالمية.
هذا الثبات في سعر الصرف، بمثابة الحجر الأساسي الذي يعتمد عليه بناء اقتصاد مستقر ومزدهر، قادر على تحقيق تطلعات الشعب الأردني نحو مستقبل أفضل.

MENAFN16032024000072011014ID1107986143

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