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شارع آرون بوشنيل..!

3/16/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لن تكون فلسطين عندما تتحرر –وسوف تفعل- في عوز إلى الأسماء التي تطلقها على الشوارع، والميادين، والأزقة –بل وحتى البيوت المفردة. في كل عائلة ثمة شهيد على الأقل تتشرف به:“منزل عائلة الشهيد...”. وسوف تتزاحم الأسماء التي ربما ليس لدى أي بلد في العالم مثلها لتسمّي كل مَعلم في فلسطين الحرة: من القادة التاريخيين العظماء الذين خاضوا على أرضها معارك تحرير الأمة، إلى إلى أسماء الأنبياء في مهد الديانات السماوية الذين مروا بها أو ولدوا فيها. إلى الثوار المحليين والعرب العظام الذين استشهدوا في معاركها مع الاستعمار البريطاني، إلى الفدائيين من كل الأحرار الذين قاتلوا من أجل حريتها كرمز لحرية الإنسان؛ إلى العلماء والمبدعين العالميين الذين أنجبتهم.. إلى ما لا نهاية من الأسماء التي تستحق التخليد.
في العام 2010، أعادت مدينة رام الله تسمية أحد شوارعها تخليدا للناشطة الأميركية، راشيل كوري، التي سحقتها جرّافة إسرائيلية حتى الموت في 2003 وهي تحاول منع جيش الاحتلال الوحشي من هدم المنازل في غزة. وقبل أيام، أطلقت مدينة أريحا الفلسطينية اسم شهيد فلسطين، الاميركي أرون بوشينل، لتسجله إلى الأبد في التاريخ الفلسطيني. وقال رئيس بلدية أريحا عن آرون:“لقد ضحى بكل شيء من أجل القضية الفلسطينية.. لم نعرفه، ولم يعرفنا. لم تكن هناك روابط اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية بيننا. ما نتشاركه هو حب الحرية والرغبة في الوقوف ضد تلك الهجمات (على غزة)”.
‏”اسمي آرون بوشنيل”، قال آرون لكاميرا هاتفه في لحظاته الأخيرة يوم 25 شباط (فبراير).“أنا عضو في الخدمة الفعلية في القوات الجوية الأميركية ولن أكون متواطئا في الإبادة الجماعية بعد الآن. أنا على وشك الانخراط في عمل احتجاجي متطرف، لكنه بالمقارنة مع ما يعيشه الناس في فلسطين على أيدي مستعمريهم، ليس متطرفا على الإطلاق”.‏
وكتب في وصيته:“أعتذر لأخي وأصدقائي لمغادرتكم هكذا. بالطبع، لو أنني آسف حقًا، لما كنتُ أفعل هذا. لكن الآلة تتطلب الدم. لا شيء من هذا عادل.‏
‏”أتمنى أن تُحرق رفاتي. لا أريد أن يُنثر رمادي أو أن تدفن رفاتي لأن جسدي لا ينتمي إلى أي مكان في هذا العالم. إذا جاء وقت يستعيد فيه الفلسطينيون السيطرة على أرضهم، وإذا كان السكان الأصليون للأرض منفتحين على هذه الإمكانية، فأنا أحب أن ينثر رمادي في فلسطين حرة”.‏
سوف تتشرف فلسطين بأن تحتض رفات آرون وبأن ينام على صدرها إلى الأبد، كما ينبغي لابن لم تلده، لكنه فعل لأجلها ما لا يفعله الكثير من أبنائها العاقين. ولكن، ما أكثر الذين انتسبوا إلى فلسطين ولم تلدهم!
لن تنسى فلسطين فرانكو فونتانا؛ أو باسمه الحركي جوزيف إبراهيم، أو“الرفيق جوزيف”، الإيطالي الذي تبنى القضية الفلسطينية وترك بولونيا حيث ولد في العام 1933، لينضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية في لبنان ضد الكيان الصهيوني، وظل هناك حتى توفي في بيروت في العام 2015. وهو أيضًا كتب وصية:“قد أموت ولا أشهد تحرير فلسطين، لكنَّ أبنائي أو أحفادي حتمًا سيرون تحريرها، وعندها سيدركون قيمة ما قدمته لهذه الأرض الطيبة ولهذا الشعب الصلب”.
وثمة المناضل الياباني الذي لا يعرفه الكثير من الجيل الجديد، كوزو أوكاموتو، الذي لُقِّب بـ”أحمد الياباني”، بعد أن أعلن إسلامه في لبنان لاحقاً، والذي نفذ مع رفيقيه اليابانيين، ياسويوكي ياسودا وأوكادابرا تسويوشي، عملية مطار اللد الشهيرة في العام 1972. وقد استشهد رفيقاه في العملية، وأمضى“أحمد” معظم حياته من أسر إلى سجن. وقال أثناء محاكمته في محاكم الكيان الصهيوني:“إنني بصفتي جنديًا في الجيش الأحمر الياباني أحارب من أجل الثورة العالمية، وإذا متُ فسأتحول إلى نجم في السماء”. وسوف يكون كوزو الياباني، أو أحمد العربي، بالتأكيد نجمًا أبديًا هاديًا في تاريخ فلسطين وسماء الحرية العالمية.
لن يتسع مقال لأسماء المناضلين العرب والأممين الذين ساندوا ويساندون قضية فلسطين العادلة. وينبغي أن تخصِّص لهم فلسطين فصولًا في كتب التاريخ المدرسية وتحفر أسماءهم في ذاكرتها الجمعية. ومن حقهم على الفلسطينيين الحفاظ على قصصهم ونقلها عبر الأجيال كتذكير مستحق بالتضحيات التي بذلوها من أجل العدالة والحرية.‏
من واجب الفلسطينيين الالتزام بتحقيق المثل العليا التي ضحى هؤلاء المناضلون بحياتهم من أجلها. وينبغي أن تكون تضحياتهم سببًا للخجل لأولئك الذين يديرون وجوههم الآن عن واجب الانخراط في قضيتهم الخاصة. ولعل من عجيب المفارقات أن يسمح بإطلاق أسماء كوري وبوشنيل على الشوارع نفس الفلسطينيين الذين يقفون متفرجين على إبادة شعبهم التي احتج عليها بوشنيل بالتضحية الغالية بنفسه. لكن الأكيد هو أن بوشنيل ورفاقه الأمميين الذين ضحوا من أجل حرية الفلسطينيين سيسجلون أنفسهم في فئة مختلفة في التاريخ الوطني الفلسطيني؛ في صفحة المفارقة مع هؤلاء“الفلسطينيين” المستنكفين عن واجب الخدمة الوطنية –بل المتآلفين مع الاستعمار الاستيطاني الإبادي الوحشي المتناقض وجوديًا مع وجودهم نفسه إذا كانوا فلسطينيين حقًا.
لن تكون لهؤلاء شوارع بأسمائهم في فلسطين الحرة. وسيكون من الأفضل نسيانهم –إلا بقدر تعليم الدروس للأجيال عن الجوانب السوداء في تاريخ فلسطين، بينما تخلِّدُ الشرفاء شوارع فلسطينية لا نهايات لها، مسجلة بأسمائهم، نحو شمس حرية لا تنطفئ.

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