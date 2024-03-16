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ركود الأسواق يدفع تجار إربد لمهن أخرى

3/16/2024 11:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد– ينتظر أصحاب محال تجارية بإربد، انتهاء شهر رمضان للبحث عن مهنة أخرى لعلها تنقذهم مما آلت إليه أوضاعهم في الأسواق السنوات الماضية، جراء الركود المزمن وفقدان الأمل بتحسن الأوضاع.
وأسهمت الأزمات المحلية كجائحة كورونا وأوضاع المناطق المجاورة للبلاد، وآخرها العدوان الإسرائيلي على غزة بتعميق أزمة أسواق، واستمرار ثبات دخل المواطن في السنوات الماضية، ما انعكس سلبا على حركة الأسواق واقتصار الإقبال فقط على المواد الضرورية.
وشهدت أسواق إربد ارتفاعاً خجولاً في حركة الشراء، مقارنة بالأعوام الماضية، واقتصرت حركة البيع والشراء على الضروريات، وبكميات محدودة لسد الرمق، فيما تشهد الأسواق بعد اليوم الخامس من رمضان شبة توقف من المتسوقين.
وتخلت شريحة واسعة من المواطنين في رمضان عن أبسط مستلزمات موائدها الرمضانية، وتعتمد اليوم تقشفاً أكثر صرامة.
يقول تجار، إنه لا أمل في انفراجة بتحسن الأوضاع، فالديون باتت تلاحق أصحاب المحال التجارية، ولا مؤشرات على وجود أي تحسن، مشيرين إلى أن الأوضاع سيئة منذ أكثر من 6 سنوات ولم تنته حتى اليوم.
وأضافوا أن أصحاب المحال التجارية يعوّلون على المواسم لتحسن الحركة، لكنها كغيرها فالقدرة الشرائية للمواطن ما تزال منخفضة، لافتين إلى أن غالبية المواطنين في إربد موظفين، وبالتالي فإن ثبات دخلهم وعدم زيادته أثر على حركة الشراء.
وأشار عضو غرفة تجارة إربد وصاحب محل تجاري أيمن الغزاوي، إلى أن المحال التجارية تفتح أبوابها عند ساعات الظهيرة وتغلق قبل أذان المغرب بربع ساعة، جراء الركود، والكثير منها لا يفتح بعد الإفطار، لعدم وجود متسوقين، مؤكدا أن الأجواء الباردة ليلا تسهم بتعميق ركود الأسواق.
وقال إن التخفيضات التي تقدمها مؤسسات تجارية وبطاقات الخصم للمشتركين، اسهمت بحالة الركود أيضا، لافتا الى ان المواطنين يفضلون الشراء من تلك المؤسسات بدلا من الذهاب للأسواق في وسط المدينة. وهناك مواطنون لا يفضلون الذهاب للأسواق بسبب الاختناقات المرورية وعدم قدرتهم على وجود مواقف للاصطفاف بها، في حين تؤمن المؤسسات الاستهلاكية المواقف، ولا يوجد مخالفات سير.
وقال صاحب محل مواد تموينية إحسان المقابلة، إن الأسعار في بعض المحال التجارية تباع بسعر الجملة وبهامش ربح قليل لتجاوز الركود في الأسواق، ولتفادي ترتب الديون على التجار، مؤكدا أن الجميع بانتظار نزول الراتب لإنعاش الأسواق والتحضير لشراء ملابس وكشف رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة عن انخفاض حركة الأسواق في رمضان لأكثر من 80 %، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الضرائب والرسوم وانتشار البسطات، وتشدد البنوك بتأجيل قروض المواطنين.
وأوضح أنه وبرغم أن الأسعار لم تشهد أي ارتفاعات، لكنها باتت لا تناسب دخل المواطنين في ظل عدم ارتفاع رواتبهم السنوات الماضية برغم التضخم وارتفاع أسعار مواد أساسية السنوات الماضية، لكن دخل المواطن بقي ثابتا دون زيادة.
وطالب الشوحة بزيادة الرواتب والأجور، وتخفيض الرسوم والضرائب والسيطرة على الأسواق، مبينا أن التسوق لم يف بقدرات التجار والتزاماتهم تجاه الآخرين سواء من نواحي أثمان البضائع التي اشتروها على أمل تحسن الأوضاع، وكسر حالة الركود أو حتى الالتزامات الأخرى المتصلة بالرسوم والضرائب وإيجارات المحال وأجور العمال وغيرها.
ووفق الشوحة، فإن الغرفة التي اعتادت أخذ مؤشرات الأزمات التي تشهدها شوارع حيوية خلال فترات رمضان، وحركة التسوق للأعياد كشفت حالة ركود في هذه الشوارع غير مسبوقة وكانت ملموسة عبر جولات.
وأكد الشوحة أن ظاهرة البسطات والتي سعت الغرفة لحلها بدفع البلدية لتخصيص ساحات لها وأن تسهم الغرفة بنفقاتها، لم تجد تجاوبا للآن، إلى جانب عوامل خارجية كالأحداث في دول الجوار ومنها العدوان على غزة، مؤكدا أن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها لغاية اليوم على الأسواق.
وتطرق الشوحة إلى مشكلة الرسوم العالية التي يقتطعها الضمان الاجتماعي من الموظف وتقدر بـ21 %، بالإضافة لارتفاع الضرائب والرسوم ورسوم الترخيص، وإزاء هذه الأوضاع، أكد أن محالا تجارية أغلقت وأخرى في تراجع مستمر، مؤكدا أن هناك آلاف المحال لم ترخص منذ سنوات، فيما اضطر آخرون لتغيير مهنهم أو نقل تجارتهم إلى دول أخرى.
وأكد الشوحة أنه وبعد انتهاء عيد الفطر فإن هناك محال ستغلق بسبب تدني الموسم، متأملا أن تشهد الأسواق في الأيام المقبلة نشاطا بالتزامن مع استلام الموظفين لرواتبهم.

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